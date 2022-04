Projekt ustawy o sygnalistach z istotnymi zmianami

Rządowe Centrum Legislacji opublikowało kolejną wersję projektu ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa, czyli tzw. ustawy o sygnalistach. Dokument zawiera tak wiele zmian w stosunku do pierwotnej wersji, że skierowano go do ponownego opiniowania. małe gminy maja być zwolnione z obowiązku wdrażania systemu zgłoszeń wewnętrznych.

Jak czytamy w komentarzu do projektu, celem proponowanych zmian jest ograniczenie zbędnych i nadmiernych obciążeń regulacyjnych, co ma oszczędzić czas i zmniejszyć koszty.

Rezultatem mają być szybsze i sprawniejsze procedury administracyjne dotyczące sygnalizacji nieprawidłowości, co ma z kolei przełożyć się na efektywność pracy i oszczędności w administracji publicznej.

Dokument poszerzył katalog zakazanych działań odwetowych wobec sygnalistów. Mają się oni znaleźć pod specjalną ochroną.

Istotną zmianą, która dotyczy jednostek samorządu terytorialnego, jest zwolnienie urzędów gmin liczących poniżej 10 tys. mieszkańców oraz ich jednostek organizacyjnych z obowiązku wdrażania systemu zgłoszeń wewnętrznych.

W przypadku większej liczby mieszkańców zamieszkujących teren danej gminy pod uwagę ma być brane kryterium liczby osób wykonujących pracę "na rzecz podmiotu prawnego" - tj. 50 osób. Dla powiatów i województw przewidziany jest wyłącznie limit osób wykonujących pracę - 50 osób.

Nowa wersja projektu doprecyzowuje też pojęcie „organu publicznego”. Należy przez nie rozumieć m.in. organy wykonawcze samorządu terytorialnego. Na mocy projektowanych przepisów każdy organ publiczny zobowiązany jest do ustanowienia zewnętrznej procedury przyjmowania zgłoszeń oraz do ich rozpatrywania, jeśli dotyczą one dziedzin należących do zakresu jego działania.

W praktyce wójt, będący jednocześnie kierownikiem urzędu, może być odpowiedzialny za wprowadzenie procedury wewnętrznej, jak i procedury zewnętrznej.

Kolejna zmiana to wydłużenie z 14 dni do dwóch miesięcy terminu wejścia ustawy w życie. W efekcie podmioty i instytucje zatrudniające 250 pracowników i więcej na wdrożenie wewnętrznej procedury zgłaszania nieprawidłowości będą miały trzy miesiące.

W nowej wersji dokumentu zmodyfikowano też zapis odnoszący się do wysokości progów zatrudnienia, od których zależy zakres wprowadzanych ustawą obowiązków. Pierwotnie wynosił on 50 pracowników. Obecnie obowiązek utworzenia systemu zgłoszeń wewnętrznych dotyczy podmiotów prawnych, na rzecz których „wykonuje pracę co najmniej 50 osób”. Nie ma przy tym jasności, czy limit ten dotyczy również osób zatrudnionych na umowach cywilnoprawnych oraz pracowników tymczasowych. W uzasadnieniu projektu mowa jest o „pracowniku”.

Czytaj też: Dyrektywa o ochronie sygnalistów. Samorządy też muszą się przygotować

W opublikowanym projekcie poszerzono też katalog osób, które mogą zostać sygnalistami. To osoby zatrudnione na umowach cywilnoprawnych, stażyści, kandydaci, byli pracownicy i pracownicy tymczasowi, funkcjonariusze formacji mundurowych oraz żołnierze zawodowi.

Na podstawie nowych zapisów zgłoszenia anonimowe nie będą musiały być obligatoryjnie rozpatrywane przez pracodawcę, a ewentualne stworzenie procedur umożliwiających anonimowe zgłaszanie nieprawidłowości oraz ich rozpatrywanie będzie dobrowolne.