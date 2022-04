Protesty w samorządowych instytucjach kultury. Problem narasta od lat

- Sytuacja jest oczywiście zróżnicowana, jedno jednak od lat się nie zmienia: dominują wynagrodzenia niskie i bardzo niskie - mówi Paweł Kamiński, dyrektor Ośrodka Postaw Twórczych we Wrocławiu, redaktor serwisu MenedżerKultury.pl. - Jeśli chodzi o pracowników, ich wynagrodzenia są wyraźnie niższe niż osób pracujących np. w administracji samorządowej. Dyrektorzy gminnych ośrodków kultury zarabiają bardzo często mniej niż dyrektorowie szkół, a porównując szerzej - dużo mniej niż kierownicy dyskontów dużych sieci handlowych. Mało tego - pracownicy zarabiają mniej niż kasjerzy.

Kamiński uważa, że zła sytuacja materialna pracowników instytucji kultury jest skutkiem m.in. nierównego traktowania. - Po pierwsze przez państwo, które nie zadbało o ustalenie zasad wynagradzania, tak jak np. w przypadku pracowników samorządowych czy innych grup zawodowych w sektorze publicznym. Po drugie przez samorządy, które finansują instytucje kultury w niedostatecznym stopniu i tolerują nieuzasadnione różnice w wynagradzaniu osób o analogicznych kompetencjach czy doświadczeniu pracujących w różnych podmiotach finansowanych z tego samego źródła - mówi.

Dyskusja trwała 10 minut

Próby systemowego rozwiązania problemu podejmowano. W grudniu 2018 roku Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej dyskutowała nad wyrównaniem różnic w wynagrodzeniach pomiędzy pracownikami samorządowymi a pracownikami samorządowych instytucji kultury.

- Dyskusja trwała 10 minut. Propozycję odrzucono. Według jednego z posłów odpowiedzialność pracownika samorządowego w administracji samorządowej jest “niewspółmiernie inna” niż pracownika zatrudnionego w domu kultury - nie kryje rozgoryczenia Paweł Kamiński.

Tłumaczy: - W przypadku pracowników samorządowych wszystko jest uregulowane: jest ustawa ich dotycząca, rozporządzenie o ich wynagrodzeniach, znane są widełki płacowe i inne składniki wynagrodzeń. W przypadku pracowników instytucji kultury są istotne różnice: pracownik samorządowy odchodzący na emeryturę dostanie 6-miesięczną odprawę, pracownik instytucji kultury - 3-miesięczną. Inne są przywileje - w instytucjach kultury nie ma np. trzynastek, które zlikwidował jeszcze przed laty minister Bogdan Zdrojewski. Zostały powiększone wówczas wynagrodzenia o ich wartość, ale była to jednorazowa sytuacja.

Struktura wynagrodzeń pracowników samorządowych instytucji kultury jest spłaszczana od dołu w związku z podnoszeniem pensji minimalnej. Co to oznacza? - Ból głowy dyrektorów, bo nie zawsze idą za tym zwiększone gminne dotacje na funkcjonowanie instytucji - domu kultury lub teatru. Drugi problem stanowi to, w jaki sposób różnicować wynagrodzenia tych, którzy dopiero są zatrudniani i pracowników z długim stażem, którzy zarabiają teraz w okolicach pensji minimalnej - zauważa Kamiński.

Kadry odpływają do biznesu

Czym grozi tak niski poziom wynagrodzeń?

- W tej chwili można znaleźć inną pracę na lepszych warunkach łatwiej niż jeszcze kilka lat temu - mówi Paweł Kamiński. - Analizując nabory na niektóre stanowiska, szczególnie w dużych miastach, widać jak trudno znaleźć pracowników. Księgowy czy specjalista od social mediów w biznesie na dzień dobry dostanie lepsze pieniądze niż w ośrodku kultury.

Anna Hryniewiecka potwierdza: - Niskie wynagrodzenia, które możemy proponować, bardzo utrudniają znalezienie pracowników ze sfery administracyjno-technicznej. Tutaj mamy do czynienia z rynkiem pracownika i sporą konkurencją np. ze strony firm budowlanych. Nadal jednak jesteśmy dość atrakcyjnym miejscem pracy dla ludzi zajmujących się bezpośrednio programowaniem, animacją i realizacją wydarzeń. Wynika to pewnie z tego, że dla ludzi ze środowiska kultury praca w takiej instytucji jak nasza kojarzy się z możliwością realizacji własnych pomysłów, wieloma inspirującymi kontaktami i nowymi wyzwaniami przy zapewnieniu chociaż minimum bezpieczeństwa socjalnego.

- Jest przeświadczenie, że praca w kulturze jest pasją, ale pamiętajmy, że nawet ktoś najbardziej oddany swojej pracy pasją nie opłaci rachunków i nie wykarmi dzieci. Ludzie szybko wypalają się w tej pracy. Pracujemy wieczorami, popołudniami, w weekendy - to wpływa na życie rodzinne, trudno zachować równowagę, tzw. work-life balance, pracując w kulturze. Z powodu tych niedogodności właśnie pracownicy kultury powinni być premiowani - zauważa dyrektor Ośrodka Postaw Twórczych we Wrocławiu.

Zawsze jest zły czas na podwyżki

Po pandemii i serii nowych rozwiązań podatkowych finanse samorządów są w kryzysie. Czy to dobry czas, by upominać się o swoje?

- Nigdy nie ma dobrego czasu na podwyżki, mamy olbrzymią inflację, koszt życia rosną, a płace stoją. Sektor kultury musi upominać się o godne warunki pracy. Jesteśmy na takim poziomie rozwoju społeczno-gospodarczego jako kraj, że powinniśmy zadbać o wszystkie sektory. Kultura ma ogromne znaczenie, wspiera budowanie kapitału społecznego. Bardzo często samorządowcy tego nie dostrzegają i traktują instytucje kultury jako koszt. Tymczasem one przekładają się na jakość życia w społecznym i ekonomicznym wymiarze. Bogata oferta kulturalna sprzyja np. decyzjom o osiedleniu się w danej miejscowości czy dzielnicy. Kultura jest inwestycją, nie kosztem, nie jest dekoracją, ale bardzo istotnym elementem życia - podsumowuje Paweł Kamiński.

Anna Hryniewiecka, dyrektorka Centrum Kultury ZAMEK w Poznaniu, dodaje: - Bardzo liczę jednak na to, że zespoły naszych koleżanek i kolegów będą mogły otrzymywać wynagrodzenie godne ich naprawdę wysokich kompetencji i doświadczenia. To musi nastąpić, bo prekaryzacja w środowisku kultury prowadzi do jego destrukcji.