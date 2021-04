Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w 2020 roku. W którym województwie najwyższe?

5 411,45 zł - tyle wyniosło przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw w 2020 r. Było o 4,7 proc. wyższe niż 2019 r. Wzrost dotyczył wszystkich województw.

Najwyższy poziom utrzymał się w woj. mazowieckim - 117,3 proc. średniego wynagrodzenia w Polsce, a najniższy w woj. warmińsko-mazurskim - o 18,7 proc. mniej niż średnio w kraju.

Wynagrodzenia w przemyśle były wyższe niż średnia w kraju w 4 województwach. W przypadku budownictwa tylko w 3, z czego zdecydowanie najwyższe na Mazowszu.

Dzisiaj w poniedziałek 12 kwietnia 2021, r. Główny Urząd Statystyczny opublikował raport „Sytuacja społeczno-gospodarcza województw w 2020 r.”, w którym przeanalizował w ujęciu dynamicznym i w relacji do przeciętnych wielkości dla kraju w okresach kwartalnych i w okresach narastających, podstawowe dane charakteryzujące stan gospodarki w minionym roku.

Jeśli chodzi o przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw, w porównaniu z 2019 r. nastąpił wzrost o 4,7 proc. do kwoty 5 411,45 zł. Był on jednak mniejszy niż wzrost zanotowany w roku wcześniejszym, kiedy wyniósł on 6,5 proc.

9 województw powyżej średniej krajowej

Zwiększenie poziomu wynagrodzeń dotyczyło wszystkich województw. W przypadku 9 było wyższe niż średnia w kraju (od 6,4 proc. w małopolskim do 5,3 proc. w zachodniopomorskim). Najmniejszy wzrost miał miejsce woj. śląskim (o 3,2 proc.) i lubuskim (o 3,7 proc.).

„Najwyższy poziom wynagrodzeń utrzymywał się nadal w województwie mazowieckim (117,3 proc. średniego wynagrodzenia w Polsce). Wynagrodzenia wyższe od średniej krajowej, podobnie jak w poprzednich okresach, odnotowano także w województwach: dolnośląskim, pomorskim, małopolskim i śląskim (odpowiednio o: 4,5 proc., 1,9 proc. oraz po 1,3 proc.). Najniższy poziom wynagrodzeń wciąż obserwowano w województwie warmińsko-mazurskim (o 18,7 proc. mniej niż średnio w kraju)” - informuje GUS.

Podkarpackie, świętokrzyskie, lubelskie, lubuskie, podlaskie i kujawsko-pomorskie (od 17,7 proc. do 11,9 proc. mniej niż średnio w kraju to kolejne regiony, które znalazły się w grupie województw o najniższym wynagrodzeniu.

„Relacja przeciętnych miesięcznych wynagrodzeń brutto w sektorze przedsiębiorstw do średniej krajowej w skali roku poprawiła się w 9 województwach od 1,7 p. proc. w małopolskim do 0,5 p. proc. w lubelskim. W pozostałych - pogorszyła się od 1,5 p. proc. w śląskim do 0,2 p. proc. w podkarpackim. Rozpiętość w relacji do średniej krajowej między województwami o najwyższym i najniższym przeciętnym miesięcznym wynagrodzeniu w sektorze przedsiębiorstw zmniejszyła się o 1,8 p. proc. i wyniosła 36,0 p. proc.” – wylicza GUS.