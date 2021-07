Rada obcięła burmistrzowi pensję, ale zapewniła sławę. Ma najniższą wypłatę w Polsce

Burmistrz Michał Rudzki będzie mieć jedną z najniższych wypłat w kierowanym przez siebie urzędzie.

Zdaniem radnych na więcej nie zasłużył, gdyż w wyniku popełnianych przez niego błędów gmina miała ponieść „wymierne straty finansowe oraz wizerunkowe”.

Jeszcze kilka tygodni temu przyszłość rady stała pod znakiem zapytania, a burmistrz namawiał mieszkańców do wzięcia udziału w referendum odwoławczym.

13 czerwca w Karczewie odbyło się referendum w sprawie odwołania przed upływem kadencji tamtejszej rady miasta. Chociaż do wzięcia udziału w głosowaniu zachęcał burmistrz Michał Rudzki, a także wójtowie i burmistrzowie zrzeszeni w Stowarzyszeniu Młodego Samorządu, to do urn poszło zaledwie ok. 2700 mieszkańców, co było zdecydowanie zbyt małą liczbą, by odwołać radę (aby wyniki referendum były wiążące, to musiałoby w nim wziąć udział 4498 osób).

Dwa tygodnie po referendum zachowana wolą mieszkańców rada zebrała się na sesji, a wśród przyjętych 28 czerwca przez nią uchwał znalazła się m.in. ta o obniżeniu wynagrodzeniu burmistrza. Zgodnie z przyjętą uchwałą miesięczne wynagrodzenie burmistrza Rudzkiego od 1 października składać się będzie obecnie z wynagrodzenia zasadniczego w wysokości 3600 zł, dodatku funkcyjnego w wysokości 100 i dodatku specjalnego w wysokości 20 proc. wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego tj. 740 zł.

- Zgodnie z decyzją radnych moje miesięczne wynagrodzenie będzie wynosiło łącznie 3 tys. 200 zł „na rękę” – podsumował sam burmistrz na swoim facebookowym profilu, stwierdzając, że jego wynagrodzenie jest najniższą pensją wójta/burmistrza w Polsce, a także jedną z najniższych pensji, jaka wypłacana jest w urzędzie.

Sami radni – jak można przeczytać w uzasadnieniu do uchwały – przekonują, że obniżka wynagrodzenia burmistrza (dodajmy, że nie pierwsza, gdyż już samym początku radni zmniejszyli pobory burmistrza w stosunku do przedstawionej przez niego propozycji o 2000 zł) spowodowana jest negatywną oceną jego pracy przez radę.

- W wyniku popełnianych przez burmistrza błędów Gmina Karczew poniosła wymierne straty finansowe oraz wizerunkowe – stwierdzają radni. W tym kontekście wyliczają oni m.in. narażenie gminy na „poważne straty finansowe w związku z dążeniem do zapłaty dodatkowej, nieuzasadnionej kwoty 772 tys. zł na rzecz firmy odpierającej odpady” (zdaniem radnych burmistrz był co najmniej zbyt spolegliwy wobec firmy odbierającej odpady), błędy popełnione przy okazji przetargu na odbiór odpadów komunalnych i „brak aktywnych działań na rzecz korzystniejszych ofert”, jak też błąd w dokumentacji skutkujący nadpłatą ponad 10 mln tzw. „janosikowego” (aczkolwiek w wyniku decyzji Ministra Finansów gmina otrzymała zwrot wpłaty) i sztucznie zawyżający zamożność gminy, co z zdaniem radnych miało niekorzystnie wpłynąć na potencjalne inwestycje. Na liście zarzutów znalazła się także „obstrukcja oczekiwań rady miejskiej w technicznych sprawach związanych z usprawnieniem prowadzenia sesji oraz wnoszenie – jak to ujęto – „bezzasadnych skarg” do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie na uchwały Rady Miejskiej.