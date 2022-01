Radny: podwyżki diet to skandal. Pieniądze przeznaczy na cele charytatywne

Kamil Suchański, przewodniczący klubu radnych Bezpartyjni i Niezależni w kieleckiej radzie miasta, postanowił przeznaczać co miesiąc równowartość podwyżki diety na cele społeczne i charytatywne. Decyzję o tym, na jakie organizacje trafią pieniądze, przewodniczący zostawia internautom. Na piątek 28 stycznia zapowiedział uruchomienie specjalnej sondy w mediach społecznościowych.

"Tak zwana koalicja łupienia kielczan dokonała rabunku w biały dzień. Na oczach wszystkich oskubano mieszkańców z pieniędzy" - mówi ostro Kamil Suchański, radny rady miejskiej w Kielcach i były przewodniczący tego gremium.

Po tym, jak rada miasta w Kielcach postanowiła podwyższyć swoje diety, Kamil Suchański zdecydował się przeznaczać co miesiąc równowartość podwyżki na cele charytatywne.

Decyzję o tym, która organizacja lub cel otrzymają pieniądze, radny zostawia internautom.

Na początku grudnia 2021 roku podczas sesji rady miasta w Kielcach podjęto uchwałę w sprawie podniesienia diet o blisko 100 procent. Dieta przewodniczącego rady miasta wzrosła z 2640 do 4079,82 złotych, wiceprzewodniczących - z 2200 do 3435,68 złotych, natomiast szeregowych radnych - z 1450 do 2791,49 złotych.

Dieta, jaką pobierają radni, jest nieopodatkowana, zatem dokładnie tyle co miesiąc wpływa na konta przedstawicieli kieleckiego samorządu.

Roczne koszty z tego tytułu dla budżetu Kielc wyniosą około 400 tysięcy złotych. Opowiedzieli się za tym radni Prawa i Sprawiedliwości, Koalicji Obywatelskiej, Projektu Wspólne Kielce oraz Nowej Lewicy. Przeciw wyraziło czworo radnych: Dariusz Kisiel (wówczas klub PiS, obecnie radny niezrzeszony) oraz troje członków klubu Bezpartyjni i Niezależni: Katarzyna Suchańska, Maciej Bursztein oraz Kamil Suchański.

"Nie ma uzasadnienia dla podwyżek diet"

- Tak zwana koalicja łupienia kielczan dokonała rabunku w biały dzień. Na oczach wszystkich oskubano mieszkańców z pieniędzy. Ten zuchwały napad na miejski skarbiec zapisze się w historii Kielc jako dzień wstydu i hańby dla tej izby - mówi ostro radny Kamil Suchański

Jak dodaje, nie znalazł żadnego uzasadnienia dla wprowadzenia podwyżek diet dla radny. Zaznaczył, że każdy kandydat na radnego wiedział, jaka jest wysokość diety, kiedy w 2018 r. ubiegał się o mandat.

- Oburza mnie argumentacja ze strony zwolenników tego projektu. Oni śmieją się mieszkańcom w oczy. Oczywiście, wszystkich nas dociska inflacja i wszyscy chcieliby większych wynagrodzeń. Ale proszę mi wskazać branżę, w której pensje poszły w górę o 93 procent na przestrzeni ostatnich trzech lat. To absolutny skandal. Jeśli radni żalą się na niskie diety, to oznacza wprost, że przyszli do Rady Miasta dla pieniędzy. Dla wielu dieta nie jest rekompensatą strat poniesionych w pracy z tytułu wykonywania mandatu radnego, ale podstawowym źródłem zarobkowania - argumentował Kamil Suchański.

Zdecydują internauci

Teraz przewodniczący klubu radnych Bezpartyjni i Niezależni podjął decyzję, by zagospodarować dodatkowe pieniądze z korzyścią dla społeczeństwa. Postanowił regularnie przekazywać nieuzasadnioną podwyżkę diety na cele społeczne i charytatywne.