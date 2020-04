Rekrutacja urzędnika online. Dąbrowa Górnicza pokazała, że to możliwe

Urząd miejski w Dąbrowie Górniczej udowodnił, że można przeprowadzić postępowanie rekrutacyjne mimo obostrzeń związanych z epidemią.

W poniedziałek, 30 marca, odbyło się "wirtualne" spotkanie pięcioosobowej komisji rekrutacyjnej z kandydatką na stanowisko dyrektora Centrum Usług Wspólnych.

Ze sporej części miast dochodzą jednak sygnały, że postępowania rekrutacyjne zostały zawieszone lub całkowicie wstrzymane.

W Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Górniczej odbył się pierwszy w historii nabór na stanowisko urzędnicze, który przeprowadzono online. Jak tłumaczy magistrat, epidemia koronawirusa zmieniła wiele aspektów działalności administracji publicznej, a sporo urzędów przeszło na obsługę mieszkańców online. Nie kryje jednak dumy, że w kwestii organizacji naborów pracowniczych, postawił krok naprzód, mimo przeciwności.

- Musimy być elastyczni i dostosowywać się do nowych warunków. Stąd decyzja o przeprowadzeniu naboru online. Epidemia to bardzo poważne wyzwanie, ale też wiele nas uczy i pozwala przekuwać problemy w coś pozytywnego. Tak m.in. jest z wykorzystywaniem rozwiązań elektronicznych w obsłudze mieszkańców czy pracy urzędu. Liczę, że to, co teraz wypracujemy, będziemy także powszechnie stosować, gdy sytuacja się unormuje - mówi Marcin Bazylak, prezydent Dąbrowy Górniczej.

Nabór, który został przeprowadzony w poniedziałek, 30 marca, dotyczył stanowiska dyrektora Centrum Usług Wspólnych. Planowany termin rozpoczęcia pracy to początek maja. Wybrana osoba zajmie się m.in. obsługą księgową i administracyjną placówek oświatowych - pilotażowo 3, a docelowo wszystkich 57.

- Ogłaszając konkurs, planowaliśmy tradycyjną rozmowę kwalifikacyjną. W obecnej sytuacji skorzystaliśmy jednak z innych rozwiązań. Rozmowę przeprowadziliśmy korzystając z usługi Microsoft Teams. Pięcioosobowa komisja konkursowa jak i kandydatka cały czas widzieli się i słyszeli, wszystko przebiegło sprawnie i bez zakłóceń, dochowane zostały także wszystkie procedury formalne - zapewnia Agata Kemona, naczelnik Wydziału Kadr i Szkoleń UM w Dąbrowie Górniczej.

Ze sporej części miast dochodzą jednak sygnały, o całkowitym wstrzymaniu rekrutacji z powodu epidemii. Kraków, Lublin czy Wrocław zdecydowały o zawieszeniu postępowań lub wydłużeniu terminów składania ofert. Trwających postępowań nie wstrzymał Gdańsk, jednak ograniczył je tylko do złożenia dokumentacji. Oznacza to, że kolejne części rekrutacji zostaną zawieszone w czasie. Z kolei Olsztyn zdecydował o dokończeniu tylko trwających postępowań a wszystkie nowe zostały wstrzymane do odwołania.

Postępowań - przynajmniej jak na razie - nie wstrzymał urząd miejski w Poznaniu. Dokumenty aplikacyjne złożone do prowadzonych przez urząd postępowań zostaną rozpatrzone. Magistrat pracuje obecnie nad zastosowaniem zdalnej opcji przeprowadzenia kolejnych etapów rekrutacji.