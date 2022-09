Renta socjalna na poziomie minimalnego wynagrodzenia. Senator zbiera podpisy

Renta socjalna przysługuje wówczas, kiedy całkowita niezdolność do pracy powstała przed 18. rokiem życia lub w czasie studiów (fot. Shutterstock)

Senator Marek Plura ogłosił zbieranie podpisów pod inicjatywą obywatelską, której celem jest ustalenie wysokości renty socjalnej na poziomie minimalnego wynagrodzenia za pracę. Świadczenie to - zgodnie z zaproponowaną nowelizacją przepisów - miałoby być na stałe powiązane z minimalną płacą. Szacunkowy koszt dla budżetu państwa, biorąc pod uwagę obecny poziom płac, wyniósłby 330 mln zł.

Połączenie kwoty renty socjalnej z minimalnym wynagrodzeniem za pracę w Polsce - senator Marek Plura zachęca do składania podpisów pod obywatelskim projektem ustawy.

Biorąc pod uwagę dane dot. minimalnego wynagrodzenia, świadczenie zwiększyłoby się o ponad 1100 zł miesięcznie: z 1218 zł do 2363 zł "na rękę".

Prawo do renty socjalnej ma w Polsce niespełna 300 tys. osób.

Renta socjalna wynosi obecnie 1218 zł netto miesięcznie. Prawo do tego świadczenia przysługuje osobie, która jest pełnoletnia i całkowicie niezdolna do pracy z powodu naruszenia sprawności organizmu, które powstało przed osiemnastym rokiem życia lub w czasie studiów.

- Zauważmy, że ideą najniższej płacy jest wskazanie kwoty, która powinna wystarczać na zaspokojenie podstawowych potrzeb dorosłego człowieka. Parlamentarzyści Koalicji Obywatelskiej wspierają ten projekt ponieważ uważają, iż zabezpieczenie takiego, minimalnego poziomu godnego życia należy się także tym, którzy nie są w stanie pracować. To nasz moralny i cywilizacyjny obowiązek - argumentuje senator Marek Plura.

Renta socjalna a renta rodzinna - jak połączyć świadczenia?

Na obywatelski projekt ustawy o rencie socjalnej, składają się nowelizacje dwóch przepisów w ustawie o tym świadczeniu. Zgodnie z pierwszym z nich, wysokość renty socjalnej będzie ustalana na poziomie 100 proc. minimalnego wynagrodzenia za pracę (obecnie 3010 zł brutto miesięcznie i 2363 zł netto).

Druga z proponowanych nowelizacji dotyczy zbiegu uprawnień do renty socjalnej i renty rodzinnej. Według obecnych regulacji, w takich przypadkach kwota renty socjalnej ulega takiemu obniżeniu, aby łączna kwota obu świadczeń nie przekraczała 200 proc. kwoty najniższej renty z tytułu niezdolności do pracy. Projekt nowelizacji zakłada zwiększenie dopuszczalnego poziomu obu świadczeń, do 300 proc. najniższej renty.

Wspomniana tu najniższa renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, wynosi tyle samo co renta socjalna - 1218 zł.

330 mln zł miesięcznie kosztów dla budżetu państwa

W 2021 r. w Polsce rentę socjalną pobierało niespełna 290 tys. osób. Jak wynika z szacunków autorów obywatelskiego projektu ustawy, jeżeli te propozycje weszłyby w życie, roczny koszt dla budżetu państwa wyniósłby 330 mln zł.

- Obecna kwota renty socjalnej nie pokrywa koniecznych wydatków związanych z niepełnosprawnością. Sytuacja osób niepełnosprawnych na rynku pracy ogranicza podjęcie zatrudnienia, a sama kwota renty socjalnej nie pozwala na usamodzielnienie się. Oznacza to, że osoby niepełnosprawne są zmuszone do pozostania na utrzymaniu rodzin. Zwiększenie kwoty i jej coroczna waloryzacja umożliwią w większym stopniu pokrycie koniecznych wydatków oraz zwiększą szansę na niezależne życie - czytamy w uzasadnieniu projektu.

