Rodzinny Kapitał Opiekuńczy ma opóźnienie. ZUS odpowiada Rzecznikowi Praw Obywatelskich

Do Rzecznika Praw Obywatelskich Marcina Wiącka dotarły skargi ze strony mieszkańców na opóźnienia przy rozpoznawaniu przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych wniosków o przyznanie Rodzinnego Kapitału Opiekuńczego. W związku z tym jeszcze w marcu wystosował do ZUS pismo, na które właśnie otrzymał odpowiedź.

Rodzinny Kapitał Opiekuńczy (RKO) przysługuje na dziecko w wieku od 12. do 35. miesiąca. Świadczenie wyniesie w sumie do 12 tys. zł na drugie i każde kolejne dziecko. Nie zależy to od dochodu rodziny.

O podanie przyczyny opóźnień w rozpatrywaniu wniosków - w związku ze skargami obywateli - zastępca RPO Stanisław Trociuk poprosił Dorotę Bieniasz, członka zarządu ZUS, która nadzoruje pion świadczeń i orzecznictwa.

- Konieczność weryfikacji danych w odpowiednich rejestrach i bazach oraz wynikające z tego niezgodności, wymusiły wydłużenie procesów przetwarzania wniosków - odpowiedziała Dorota Bieniasz.

Większość skarg dotyczyła wniosków złożonych na początku stycznia 2022 r. Mieszkańcy nie mogli doczekać się decyzji (zgodnie z ustawą na rozpatrzenie są 2 miesiące), a nie otrzymywali żadnych informacji o nieprawidłowościach po złożeniu wniosku. Zastępca RPO Stanisław Trociuk wystąpił więc do ZUS z prośbą o wyjaśnienie, gdzie leży przyczyna opóźnień, załączając też dla przykładu jedną ze skarg.

Jak przypomniała ostatnio w odpowiedzi członek zarządu ZUS Dorota Bieniasz, nadzorująca pion świadczeń i orzecznictwa, obsługę świadczeń dla rodzin z dziećmi ZUS realizuje od lipca 2021 r. (programu Dobry start, czyli tzw. 300+), natomiast od stycznia 2022 r. realizuje obsługę programów Rodzina 500+ i Rodzinny Kapitał Opiekuńczy (RKO).

- Zakład jest odpowiedzialny za pełen proces obsługi tych programów, tj. za przyjęcie elektronicznych wniosków, ustalenie uprawnień i wypłatę świadczeń, dlatego zdecydowaliśmy, że będzie on realizowany w ramach analogicznych zautomatyzowanych rozwiązań, które zastosowano przy realizacji programu Dobry start - poinformowała.

Niektóre wnioski wymagały dodatkowej weryfikacji

Od 1 stycznia 2022 r. do dnia 28 marca 2022 r. ZUS odnotował wpływ ok. 472 tys. wniosków o RKO na ok. 486 tys. dzieci. W tym czasie obsłużyć udało się wnioski na ok. 452 tys. dzieci (93 proc.).

- Uprawnienia do świadczeń w zdecydowanej większości przypadków rozpatrywane są automatycznie bez udziału pracowników, na podstawie informacji zawartych we wniosku oraz danych w dostępnych rejestrach. Natomiast w sprawach, w których konieczna jest dodatkowa weryfikacja albo niezbędne jest przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego z klientem sprawy kierowane są do ręcznej obsługi przez pracownika - wyjaśniła Dorota Bieniasz.

Przyznała, że z uwagi na kumulację dzieci, które w dniu uruchomienia programu osiągnęły już wiek uprawniający do RKO, nie we wszystkich sprawach dotyczących tego świadczenia, w których wnioski zgłoszono w styczniu, udało się zakładowi podjąć postępowania w ustawowym terminie 2 miesięcy od dnia ich zgłoszenia.

- Konieczność weryfikacji danych w odpowiednich rejestrach i bazach oraz wynikające z tego niezgodności, wymusiły wydłużenie procesów przetwarzania wniosków” – poinformowała. „Mając świadomość jak ważne społecznie są to programy, dokładamy wszelkich starań, aby wnioski o przewidziane w nich świadczenia rozpatrywane były z zachowaniem najwyższych standardów jakości i terminowości - zapewniła.

Wniosek 1 stycznia, a prawo do świadczenia dopiero 26 marca

Dorota Bieniasz odniosła się też do indywidualnej sprawy jednej z mieszkanek, której skargę zastępca RPO załączył do pisma skierowanego do ZUS (wniosek o RKO złożyła już 1 stycznia 2022 r.).

- Ponieważ informacje w nim zawarte nie zostały pozytywnie zweryfikowane w oparciu o dane w rejestrach publicznych, sprawa wymagała dodatkowej weryfikacji, po której przyznaliśmy prawo do świadczenia, o czym poinformowaliśmy klientkę zawiadomieniem z 26 marca 2022 r. Natomiast należności obejmujące wyrównanie od stycznia br. wypłaciliśmy na konto bankowe 31 marca 2022 r. - wyjaśniła członkini zarządu ZUS.