Roman Szełemej wraca do pracy w szpitalu. Prezydent Wałbrzycha postawił na swoim

Prezydent Wałbrzycha poinformował, że wraca do pracy w szpitalu. Roman Szełemej stawił się w nim już 18 lipca, ale pracy ostatecznie wówczas nie podjął, bo uznał, że zaproponowana mu umowa jest niezgodna z orzeczeniem sądu.

Roman Szełemej został zwolniony ze szpitala 17 września 2021 roku.

15 lipca prezydent Wałbrzycha Roman Szełemej poinformował o tym, że sąd przywrócił go do pracy w szpitalu, skąd przed rokiem został dyscyplinarnie zwolniony.

18 lipca szpital wydał oświadczenie, że przywrócił Romana Szełemeja na dotychczas zajmowane stanowisko, jednak prezydent pracy nie podjął.

O powrocie do pracy w wałbrzyskim szpitalu Roman Szełemej poinformował na swoim profilu na Facebooku.

"Szanowni Państwo, w dniu dzisiejszym zostałem dopuszczony do pracy na warunkach pracy i płacy wskazanych w orzeczeniu Sądu Rejonowego w Świdnicy. Cieszę się, że wracam do Pacjentów, do Zespołu, do Naszego Szpitala. Dziękuję wszystkim za bezprecedensowe wsparcie. Jestem przekonany, że Sąd Okręgowy w Świdnicy potwierdzi zasadność wyroku przywracającego mnie do pracy. Wierzę, że warto być konsekwentnym" - napisał prezydent Wałbrzycha.

Jak informował - zameldował się szpitalu, aby zgodnie z wyrokiem Sądu Rejonowego rozpocząć pracę. Okazało się jednak, że nie może zostać przyjęty na stanowisko ordynatora oddziału kardiologii, które pełnił 17 września 2021 r, a więc w dniu nieuzasadnionego zwolnienia z pracy.

Szełemej ocenił, że nie jest to wykonanie wyroku sądu i pracy nie podjął. Teraz wraca do szpitala na warunkach sprzed zwolnienia.

Nieuzasadniona dyscyplinarka

Roman Szełemej został zwolniony ze szpitala tuż po zmianie na stanowisku dyrektora placówki, we wrześniu 2021 roku. Szpital wydał oświadczenia w sprawie rozwiązania umowy o pracę z prezydentem Wałbrzycha.

"Decyzja uzasadniona jest rażącym naruszeniem podstawowych obowiązków pracowniczych, a to obowiązku dbania o dobro zakładu pracy, wyrażającym się w powodowaniu dezorganizacji pracy szpitala" - napisano wówczas w oświadczeniu.

Dyrekcja zarzucała także Szełemejowi opuszczanie dyżurów i angażowanie do zastępstwa innych lekarzy.

O tym, że prezydent Wałbrzycha Roman Szełemej kierowanie z miastem łączy z pracą w tamtejszym szpitalu specjalistycznym (ukończył specjalizację w zakresie chorób wewnętrznych i kardiologii, a w szpitalu pełni funkcję ordynatora oddziału kardiologicznego) wiadomo było "od zawsze".

