Rośnie znaczenie Katowic w sektorze usług biznesowych. Liczby to potwierdzają

Sześć nowych inwestycji tylko w poprzednim roku, wzrost zatrudnienia o 70 proc. na przestrzeni ostatnich 5 lat, aż 30 tysięcy osób zatrudnionych w sektorze nowoczesnych usług biznesowych - Katowice na biznesowej mapie Polski wciąż zyskują. - To efekt konsekwentnego dążenia do celu, którzy obraliśmy kilkanaście lat temu - mówi Marcin Krupa prezydent Katowic

W tej chwili w aglomeracji Śląskiej działa 126 centrów nowoczesnych usług biznesowych, aż 90 proc. z nich mieści się w Katowicach.

Obecnie sektor ten zatrudnia już 30 tysięcy osób, a według najnowszych szacunków liczba ta jeszcze znacząco wzrośnie. Tylko w 2023 roku zatrudnienie w sektorze znaleźć ma kolejne 2 tysiące osób.

Katowice to źródło talentów, oczywiście jest ogromna konkurencja między firmami i walczymy o każdego kandydata - mówi prezydent miasta Marcin Krupa.

- Mam nadzieję, że ten sukces będziemy powtarzali w kolejnych latach. 30 tysięcy ludzi to jest bardzo dużo. To ludzie, którzy mogą tu pracować, którzy mogą mieszkać w naszym mieście i spędzają tutaj wolny czas - mówi Marcin Krupa, Prezydent Miasta Katowice.

Katowice i Metropolia przyciągają firmy sektor usług biznesowych

Z raportu Sektor usług biznesowych w Katowicach, który został opracowany przez ABSL – Związek Liderów Sektora Usług Biznesowych – jednoznacznie wynika, że rośnie rola Katowic i GZM w sektorze nowoczesnych usług biznesowych stanowiących jeden z najszybciej rozwijających się obszarów gospodarki w Polsce.

Najwięcej inwestycji należy do firm z USA (25), Niemiec (13) oraz Francji (12). Polscy inwestorzy są obecnie właścicielami 35 centrów. Główną kategorią świadczonych usług pozostają usługi IT- to aż - 59 centrów (43 proc. ogółu zatrudnionych), następnie SSC/GBS (28,3 proc. zatrudnionych) i BPO (17,9 proc. zatrudnionych). Pozostałe rodzaje usług w tym R&D mają udział w zatrudnieniu na poziomie 10,8 proc.

- Przyświeca nam idea współpracy złotego trójkąta (biznes-nauka-samorząd) i jasny cel zbudowania silnego ekosystemu innowacji. W 2024 roku Katowice będą się szczycić mianem Europejskiego Miasta Nauki, dlatego nie osiadamy na laurach i działamy dalej, by wykorzystać szanse, które daje nam wspomniany tytuł, a tym samym osiągać jeszcze lepsze wyniki – mówi Marcin Krupa, prezydent Katowic.

W 2024 roku Katowice będą się szczycić mianem Europejskiego Miasta Nauki - podkreślał prezydent Katowic Marcin Krupa (fot. Sławomir Rybok/ UM Katowice)

Nowe miejsca pracy

Wysoką pozycję Katowic i GZM potwierdzają analizy i dane ABSL.

Trójmiasto, Katowice i GZM oraz Kraków zanotowały największy wzrost zatrudnienia w sektorze nowoczesnych usług biznesowych. W przeciągu ostatnich 5 lat zatrudnienie w centrach usług w Katowicach i GZM wzrosło o 67,6 proc. co dało łącznie 12 tys. nowych miejsc pracy. Prognozowany poziom zatrudnienia w pierwszym kwartale 2023 r. wyniesie ponad 32 000 osób.