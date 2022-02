Rozpoczął się nabór na wiosenne staże w poznańskim ratuszu

Ruszył nabór na kolejną edycję Programu Staży Studenckich w poznańskim magistracie. Do końca lutego można wysyłać zgłoszenia. Na chętnych czeka 86 miejsc. Staże potrwają cztery miesiące.

Staże będą realizowane od 7 kwietnia do 31 lipca. Program skierowany jest do studentek i studentów jednolitych studiów magisterskich i studiów I stopnia (począwszy od 4 semestru), studiów II stopnia - dziennych, zaocznych, wieczorowych bądź eksternistycznych, uczelni państwowych lub prywatnych.

Kandydatki i kandydaci ubiegający się o staż powinni studiować kierunek odpowiadający profilowi danego biura lub wydziału.

O ich kompetencjach i zadaniach można przeczytać na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.

Ważną informacją jest, że dotychczasowy Program Praktyk i Staży Studenckich (1 miesiąc bezpłatnej praktyki plus 3 miesiące płatnego stażu) zmieniła formułę na Program Staży Studenckich, co oznacza, że 4-miesięczna edycja będzie pełnopłatna. Na osoby, które się zakwalifikują, czeka wynagrodzenie w wysokości 4728 zł brutto (za cały okres stażu). Zmniejszy się też ilość wymaganych formalności.

Aby zgłosić się na staż, należy wypełnić online formularz zgłoszeniowy. Jest on dostępny na stronie Poznan.pl, w zakładce Staże. Tam też można znaleźć więcej informacji o programie. Wnioski będą przyjmowane do 28 lutego. W formularzu można aplikować do maksymalnie 5 miejsc.

Czytaj też: Mniej petentów, mniej pracowników? Cyfryzacja urzędów powinna mieć inny cel

Rozmowy kwalifikacyjne z wybranymi osobami (odrębnie do każdego wydziału, biura i jednostki) zaplanowano na marzec. Zostaną one przeprowadzone zdalnie (za pośrednictwem platformy Zoom).

Autorski program praktyk i staży studenckich Urząd Miasta Poznania realizuje od 2003 roku. Akcja cieszy się ogromnym powodzeniem. Na 63 dotychczasowych edycji wpłynęło prawie 36 tysięcy zgłoszeń. Na staż przyjęto dotąd około 4,4 tys. studentów i studentek.

Czytaj też: Wakaty na urzędniczych stanowiskach. Można przebierać w ofertach

Program pozwala zdobyć nowe umiejętności i doświadczenie, przydatne na rynku pracy oraz wykorzystać w praktyce wiedzę zdobytą na studiach. Obopólne korzyści płynące z tej współpracy potwierdza fakt, że na przestrzeni tych kilkunastu lat działania programu około 850 osób po jego ukończeniu zostało zatrudnionych w urzędzie.

W związku z dynamicznie zmieniającą się sytuacją epidemiczną oraz w trosce o wspólne bezpieczeństwo Urząd Miasta Poznania uzależnia realizację programu od obowiązujących wytycznych.