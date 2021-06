Rzecznik Praw Obywatelskich: wynagrodzenia prezesa, wiceprezesa i głównego księgowego SKO muszą być ujawnione

SKO odmówiło udostępnienia informacji o wynagrodzeniach prezesa, wiceprezesa, kierownika biura oraz głównego księgowego Kolegium powołując się na ochronę prywatności tych osób.

Sprawą zajmie się też Wojewódzki Sąd Administracyjny. Do skargi obywatela przyłączył się w międzyczasie Rzecznik Praw Obywatelskich.

RPO przypomina, że w orzecznictwie sądów administracyjnych „konsekwentnie wyrażany jest pogląd, że wydatkowanie środków publicznych przeznaczonych na wynagrodzenia osób pełniących funkcje publiczne w podmiotach państwowych i samorządowych jest jawne”.

Rzecznik Praw Obywatelskich przyłączył się do skargi obywatela na odmowę udzielenia informacji publicznej o wynagrodzeniach prezesa, wiceprezesa, kierownika biura oraz głównego księgowego Samorządowego Kolegium Odwoławczego. W październiku 2020 r. SKO odmówiło jednak udostępnienia tej informacji ze względu na ochronę prywatności wskazanych we wniosku osób.

W skardze na tę decyzję SKO obywatel zarzucił m.in. naruszenie art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej oraz art. 61 ust. 3 Konstytucji - poprzez błędne przyjęcie, że udostępnienie informacji podlegało ograniczeniu ze względu na ochronę prywatności. W odpowiedzi na skargę SKO podtrzymało swoje stanowisko. W reakcji na to skarżący uważając, że SKO działa wbrew zasadzie jawności funkcjonowania organów władz publicznych, wyrażonej w art. 61 Konstytucji, odwołał się do WSA.

Udział w tym postępowaniu zgłosił Rzecznik Praw Obywatelskich. Wniósł on o uwzględnienie skargi i uchylenie decyzji SKO w części odnoszącej się do odmowy udzielenia informacji publicznej o wynagrodzeniu prezesa, wiceprezesa i głównego księgowego SKO - ale nie kierownika biura. Rzecznik podkreśla, że przyłącza się do postępowań inicjowanych przez obywateli, jeśli dochodzi do ograniczenia konstytucyjnego prawa dostępu do informacji publicznej. A tak – jak twierdzi - jest właśnie w tym przypadku.

Zdaniem Rzecznika w tym konkretnym przypadku nie ma bowiem zastosowania przepis o ograniczeniu prawa do informacji publicznej ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy, gdyż ograniczenie to nie dotyczy informacji o osobach pełniących funkcje publiczne, mających związek z pełnieniem tych funkcji, w tym o warunkach powierzenia i wykonywania funkcji.

- Nie tylko prezes i wiceprezes SKO są osobami pełniącymi funkcje publiczne, ale także główny księgowy w SKO. W odniesieniu do głównego księgowego jednostki sektora finansów publicznych art. 54 ustawy o finansach publicznych przypisuje mu niezwykle istotne uprawnienia władcze i decyzyjne – wskazuje RPO.

Przypomina zarazem, że w orzecznictwie sądów administracyjnych „konsekwentnie wyrażany jest pogląd, że wydatkowanie środków publicznych przeznaczonych na wynagrodzenia osób pełniących funkcje publiczne w podmiotach państwowych i samorządowych jest jawne”.

- Żądana informacja o wynagrodzeniu wskazanych osób pełniących funkcję publiczną, mająca związek z pełnieniem tych funkcji, powinna zatem zostać udostępniona w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej. Przyjęte na gruncie orzecznictwa TK i sądów administracyjnych szerokie rozumienie pojęcia informacji publicznej, które umożliwia udostępnienie informacji o osobach pełniących funkcje publiczne, stanowi przejaw zasady jawności życia publicznego i transparentności działań władzy publicznej – argumentuje RPO.

Co do stanowiska kierownika biura SKO, Rzecznik uważa, że brak regulacji odnoszącej się do jego zadań i obowiązków w ustawie o samorządowych kolegiach odwoławczych, każe przyjąć, że stanowisko to ma charakter usługowy, a nie władczy lub decyzyjny. A wedle orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego stanowiska, choćby pełnione w ramach organów władzy publicznej, które mają charakter usługowy lub techniczny, wykluczone są spod zakresu funkcji publicznej.