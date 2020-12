Samorządy oddelegowują pracowników do sanepidów, choć to prawnie kłopotliwe

I dodaje: "Z kolei pracodawca, który udzielił swojemu pracownikowi urlopu bezpłatnego, jest zwolniony z obowiązku płacowego. Co zresztą jest ideą tego rodzaju urlopu i pozostaje w związku z cechą wynagrodzenia, którą jest ekwiwalentność wyrażająca się w zasadzie, że wynagrodzenie przysługuje za pracę wykonaną (art. 80 kodeksu pracy)”.

Czytaj Sanepid przyspieszy jak strumień. Ale pomocy nie dostanie.

W konsekwencji to właśnie sanepid powinien wypłacać pracownikowi samorządowemu wynagrodzenie. Zdaniem Jerzego Szmita, w przypadku podmiotów prywatnych można rozważyć wypłacanie pensji przez dotychczasowego pracodawcą, ale jeśli chodzi o podmioty dysponujące środkami publicznymi trzeba by taką sytuację zinterpretować jako naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

Poza tym ewentualna wypłata wynagrodzenia przez pracodawcę udzielającego urlopu bezpłatnego, nie oznaczałaby automatycznego zwolnienia z obowiązku wypłaty pensji ze strony sanepidu. A w przypadku PSSE byłoby to w obecnej sytuacji trudne...

"Każdy inspektor sanitarny jest samodzielnym dysponentem środków finansowych i może zatrudniać pracowników jedynie w ramach obecnie posiadanego budżetu, którego w bieżącym roku nie można zwiększyć zgodnie z regulacjami Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.)" – informuje Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Katowicach.

Zawierają porozumienie, wynagrodzenie płaci urząd

Innym rozwiązaniem jest uzyskanie zgody pracownika na tymczasowe rozszerzenie obowiązków służbowych i zawarcie porozumienia między urzędem i sanepidem. I właśnie w tym kierunku poszły samorządy, które poprosiliśmy o przekazanie szczegółów. Ich zdaniem to droga, która jest prawnie uzasadniona.

Starostwo Powiatowe w Bochni oddelegowało w ten sposób trzech swoich pracowników, którzy - wykonując nowe obowiązki - nadal pozostają pracownikami starostwa.

- Wsparcie stacji sanitarno-epidemiologicznych nie jest rzeczą prostą w świetle obowiązujących przepisów, lecz uważam, że to stan wyższej konieczności, w którym po prostu trzeba pomóc - tym bardziej patrząc na dynamikę, jaką się rządzi pandemia – wyjaśnia starosta Adam Korta.

Koszty związane z wynagradzaniem dalej ponosi starostwo, a jego wysokość odpowiada dotychczas pobieranemu przez urzędników.

W związku z faktem, iż na mocy ustawy z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920) powiat wykonuje zadania własne w zakresie promocji i ochrony zdrowia, porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli, zapobiegania innym nadzwyczajnym zagrożeniom życia i zdrowia ludzi, a starosta wykonuje zadania obejmujące kierowanie monitorowaniem planowaniem, reagowaniem i usuwaniem skutków zagrożeń na terenie powiatu określone ustawą z

dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1856) starostwo uznało, że zachodzi potrzeba pilnych działań w celu przeciwdziałania oraz ograniczenia możliwości rozprzestrzeniania się COVID-19 oraz zapewnienia właściwej koordynacji pracy służb i jednostek i realizacji w tym zakresie w/w zadań własnych powiatu – zwraca uwagę starosta powiatu bocheńskiego.

Na tej podstawie skierowano do pracowników prośby o wsparcie sanepidu przy

realizacji czynności o charakterze administracyjnym. A pracownicy, którzy wyrazili na to zgodę, w celu sprawnego wykonywania przyjętych obowiązków realizują je w siedzibie sanepidu.

Zobacz Miasta i powiaty delegują urzędników do pracy w Sanepidzie.

80 pracowników pomorskiego urzędu chętnych do pomocy

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego oddelegował do pomocy PSSE aż 27 pracowników. Jak podkreśla, wszystko zaczęło się od deklaracji ze strony marszałka Mieczysława Struka, dotyczącej wsparcia w prowadzeniu dochodzeń.

Inspekcja sanitarna potwierdziła, że takiej pomocy potrzebuje, więc marszałek rozpoczął poszukiwania ochotników i zwrócił się w tej sprawie do pracowników urzędu. W ciągu dwóch dni zgłosiło się aż 80 chętnych!

Porozumienie zawarto 4 listopada na okres do końca roku, ale z możliwością przedłużenia. W jego ramach urzędnicy świadczą pracę na rzecz powiatowych inspekcji sanitarnych, polegającą na prowadzeniu dochodzeń epidemiologicznych, przygotowywaniu projektów aktów administracyjnych, wydawaniu zaświadczeń o kwarantannie na rzecz pracodawców, wprowadzaniu danych do systemów informatycznych.

- Pracownicy świadczą pracę w zależności od możliwości lokalowych i organizacyjnych na miejscu w siedzibach PSSE lub zdalnie. Są delegowani do realizacji wspomnianych zadań rotacyjnie, wymieniając się co dwa tygodnie, by zachować ciągłość realizacji zadań Urzędu – wyjaśnia marszałek Mieczysław Struk.

I wskazuje, że - ze względu na braki sprzętu teleinformatycznego w sanepidach - wszyscy "delegowani" pracownicy zostali przez Urząd wyposażeni w służbowe telefony jako narzędzie pracy służące do prowadzenia dochodzeń epidemicznych a większość pracowników - również w laptopy.

- Sanepidowi bardzo zależy, aby pracownicy - nawet ci pracujący na miejscu, w siedzibie sanepidu - posiadali telefony, ponieważ jest to sprzęt deficytowy – zwraca uwagę.

W pierwszej turze - od 5 listopada - pierwszą dziewięcioosobową grupę pracowników UMWP oddelegowano do pracy na miejscu w PSSE Gdańsk. Pięć kolejnych osób nieco później wsparło PSSE w Wejherowie, czterech - w Pruszczu Gdańskim, dwóch natomiast PSSE w Kartuzach (w formie zdalnej).

Druga tura pomocy ruszyła 23 listopada. Część pracowników udziela jej na miejscu w siedzibie stacji, część pracuje zdalnie. Urząd Marszałkowski w Gdańsku podkreśla, że osoby te przeszły specjalne szkolenie, a zadania wykonują w pełnym wymiarze pracy - przez 8 godzin dziennie. Oddelegowanie nie ma wpływu na zmianę i wypłatę wynagrodzenia pracowników UMWP.

Sosnowiec i Słupsk też pomagają w ramach porozumienia

Czterech pracowników wydelegował też sosnowiecki samorząd. W tym przypadku chodzi jednak o zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych miasta.

- Odbywa się to na zasadzie porozumienia o wsparciu zawartego pomiędzy sosnowiecką stacją epidemiologiczno-sanitarną a Biblioteką Miejską, Teatrem Zagłębia czy Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji. Oczywiście takie oddelegowanie pracownika wymaga zgody samego pracownika. Wynagrodzenie nadal wypłacane jest przez jednostkę, w której jest zatrudniony. Dyrektor placówki macierzystej ma jednak możliwość przy premiach rozważenia wyższej nagrody – mówi Arkadiusz Chęciński, prezydent Sosnowca.

Porozumienie zawarto na trzy miesiące.

- Wsparcie jest rotacyjne, czyli pracownicy, którzy pomagają w Sanepidzie, zmieniają się średnio po tygodniu – dodaje prezydent Sosnowca.

Sześciu pracowników skierował do pomocy miejskiej PSSE samorząd Słupska. Tu schemat działania był podobny, choć – podkreśla magistrat – współpraca nie dotyczy tylko pandemii.

- Miasto stale współpracuje ze Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Słupsku. Działo się tak przed pandemią i w trakcie. Mając na uwadze ogrom pracy, jaką wykonują pracownicy słupskiego sanepidu, oraz chcąc wesprzeć ich w realizacji ciążących na nich zadań (których jak wszyscy wiemy jest bardzo wiele), i - tym samym - działając na rzecz mieszkańców Słupska, zdecydowaliśmy, by oddelegować kilku pracowników do pracy właśnie w tutejszej SSE – potwierdza Łukasz Kobus, sekretarz w urzędzie miasta. - Dzięki temu słupski sanepid, wzmocniony kadrowo, może zrealizować więcej zadań oraz robić to szybciej. To korzystne dla słupszczan, gdyż większa efektywność decyduje o lepszej skuteczności i szybszym przekazywaniu ważnych z punktu widzenia pandemii informacji.

Słupscy urzędnicy oddelegowani do PSSE także wyrazili wcześniej na to zgodę i zostali przeszkoleni na miejscu w przeprowadzaniu telefonicznych wywiadów epidemiologicznych. W godzinach pracy magistratu, czyli między 7.30 i 15.30, realizują więc swoje sanepidowskie obowiązki telefonicznie.

- Nie otrzymują za to żadnych dodatków, a ich wynagrodzenie pozostaje na tym samym poziomie, jak w czasie pracy w Urzędzie (wynagrodzenie nadal płacone jest z tego samego źródła) – przyznaje sekretarz.

40 wolontariuszy z warszawskiego magistratu

Pomocy udzieliło sanepidowi aż 40 pracowników Urzędu Miasta st. Warszawy. Liczba robi wrażenie, ale okazuje się, że nie zastosowano tu oddelegowania, lecz metoda stał się dobrowolny wolontariat, czyli pomoc nieodpłatna i po pracy, choć również na fundamencie porozumienia.

Bo miasto podpisało w tej sprawie umowę z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną na początku listopada. Jak podkreśla magistrat: w praktyce to wsparcie w ramach Programu Wolontariatu Pracowniczego Urzędu m.st. Warszawy.

"Grupa około 40 pracowników po godzinach swojej pracy oraz nieodpłatnie będzie wspierać sanepid. Pomoc wolontariuszy będzie polegać na kontakcie telefonicznym z osobami, które podlegają kwarantannie i przygotowywaniu dokumentacji potrzebnej do skierowania na kwarantannę. Wolontariusze otrzymają od pracodawcy telefon służbowy i komputer, a pracę będą wykonywać zdalnie, bez konieczności wizyty w sanepidzie. Każdy z wolontariuszy zadeklarował pracę w wymiarze 2-3 godzin w ciągu tygodnia plus dodatkowo w weekendy. Wsparcie Urzędu m.st. Warszawy w tym zakresie potrwa do 31 grudnia br." – informuje stołeczny urząd miasta.

Znacznie większą grupę warszawski urząd delegował w okresie wiosenno-letnim do pomocy urzędowi pracy. Wówczas aż 150 pracowników pomagało w "pośredniakowi" w rozpatrywaniu wniosków z tarczy antykryzysowej. Wszyscy otrzymali sprzęt komputerowy, na zakup którego przeznaczono z budżetu miasta pół mln zł.

Urzędników jest za dużo?

Sporo urzędów zdecydowało się udzielenie pomocy kadrowej w dobie pandemii - pojawiły się opinie, że to kolejny dowód na przerost zatrudnienia w administracji publicznej.

Zdaniem Andrzeja Płonki, starosty bielskiego i prezesa zarządu Związku Powiatów Polskich, to błędne myślenie... Podkreśla on, że „gdy płonie dom, nikt nie zastanawia się, czy włączenie się ludzi w akcję ratowniczą sparaliżuje ich zawodową pracę, czy też nie”.

- To, po prostu, kwestia hierarchii ważności. Jako jednostki samorządu terytorialnego życzylibyśmy sobie, aby administracja rządowa miała dostateczną sprawność instytucjonalną. Warto w tym miejscu wskazać, że nie dalej jak w marcu tego roku Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny został wyłączony z powiatowej administracji zespolonej, a stał się organem administracji rządowej w województwie, gdyż rzekomo miało to poprawić jego funkcjonowanie - komentuje Andrzej Płonka.

Tymczasem realia są takie - wskazuje - że w wielu miejscach powiatowe stacje sanitarno-epidemiologiczne utraciły zdolność do efektywnego realizowania zadań związanych z zarządzaniem sytuacją epidemiczną.

Według prezesa ZPP „z czysto kompetencyjnego punktu widzenia powiatów mogłoby to nie obchodzić”, ale przeważyło poczucie odpowiedzialności za całą wspólnotę powiatową, więc wielu starostów zdecydowało się wspomóc inspekcję sanitarną.

Eksperci rynku pracy także nie mają wątpliwości i uważają, że pomocy kadrowej udzielanej w dobie pandemii nie można interpretować pod kątem nadmiaru pracowników w administracji publicznej. Według nich to zbyt duże i nieuzasadnione uproszczenie, co nie znaczy, że sprawa zatrudnienia w urzędach nie wymaga analizy i reformy.

- Należy wziąć pod uwagę, że w czasie pandemii na usługi świadczone przez niektóre urzędy jest po prostu mniejszy popyt. Na przykład kupujemy mniej samochodów, a tym samym jest mniej ich rejestracji. Z drugiej strony są takie urzędy, na które zostały nałożone dodatkowe zadania - powiatowe i wojewódzkie urzędy pracy wypłacały środki pomocowe przeznaczone dla przedsiębiorców w ramach tarczy antykryzysowej - zwraca uwagę Monika Fedorczuk, ekspert ds. rynku pracy Konfederacji Lewiatan.

Krzysztof Inglot, prezes zarządu Personnel Service wyjaśnia, że część kadry zostaje przerzucona tam, gdzie jest najbardziej potrzebna, co jest ze wszech miar słuszne.

- Zwłaszcza, że teraz wielu ludzi odkłada załatwianie niektórych spraw na później. Stąd należy się spodziewać, że w miejscach, skąd przerzucani są pracownicy, liczba spraw jest mniejsza. To oczywiście związane z reżimem sanitarnym, zamkniętymi urzędami, większym naciskiem na załatwianie spraw online - komentuje.

Czytaj Urzędnicy stracą pracę?