Samorządy pomogą Ukraińcom w znalezieniu pracy. Specustawa pilnie potrzebna

– Obywatele Ukrainy, którzy szukają schronienia w naszym mieście, oprócz pomocy medycznej, rzeczowej czy transportowej, muszą mieć dostęp do rzetelnych informacji, a zgromadzone w jednym miejscu oferty pracy dadzą taką możliwość. Dlatego zachęcam wszystkie firmy z Lublina, ale również z województwa lubelskiego o przekazywanie informacji o możliwościach zatrudnienia naszych ukraińskich sąsiadów. To kolejna forma wsparcia, jaką możemy zaoferować w tym trudnym dla nich czasie – powiedział prezydent Lublina Krzysztof Żuk.

Na podstawie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, Miejski Urząd Pracy w Lublinie świadczy wsparcie cudzoziemcom, w tym obywatelom Ukrainy. W celu ułatwienia kontaktu i dostępu do informacji, urząd dystrybuuje ulotki w języku ukraińskim z podstawowymi informacjami. Ukraińcy poszukujący pracy na terytorium Polski, zarejestrowani jako osoby bezrobotne, mogą korzystać z przewidzianych ustawą usług rynku pracy – podobnie jak Polacy.

Działać w zakresie pomocy dla Ukraińców na rynku pracy zaczął już także m.in. Białystok. We wtorek 1 marca w Centrum Aktywności Społecznej w Białymstoku zastępca prezydenta Rafał Rudnicki spotkał się z przedstawicielami organizacji pozarządowych. W trakcie dyskusji zapadła decyzja o utworzeniu specjalnych zespołów, które będą koordynowały pomoc dla Ukrainy w obszarach takich, jak edukacja, mieszkania, pomoc prawna, pomoc humanitarna, tłumaczenia, pomoc osobom z niepełnosprawnościami, a także zatrudnienie.

Bazy firm oferujących pracę w Gdańsku, Gdyni i Wrocławiu

Dzięki stronie ukraina.gdanskpomaga.pl, współtworzonej przez samorząd Gdańska, swą pomoc zaproponowało już ponad 4300 osób i instytucji, spośród których część zaoferowało uchodźcom pracę. To zarówno małe, lokalne firmy, jak i duże korporacje, m.in. z branży telefonicznej, medycznej, ubezpieczeniowej, mieszkaniowej i samochodowej.

Jak podał z kolei Urząd Miasta Wrocławia, na terenie stolicy Dolnego Śląska Agencja Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej będzie tworzyć bazę firm, które kolejnym osobom przybywającym zza wschodniej granicy mogłyby zaoferować im pracę.

Gdynia także chce pomóc uchodźcom z Ukrainy w zdobyciu pracy poprzez m.in. przygotowanie bazy gdyńskich firm gotowych zatrudnić uchodźców. Tutejszy urząd przypomina, że obywatele Ukrainy, którzy posiadają paszport biometryczny, mogą legalnie pracować w Polsce przez 90 dni, a jednocześnie starać się o zezwolenie na pobyt czasowy i pracę.



Ponadto w celu usprawnienia procesu legalizacji ich pracy w Polsce, został już wzmocniony zespół Powiatowego Urzędu Pracy w Gdyni, który w razie potrzeby będzie pomagał uchodźcom także poza standardowymi godzinami pracy.

– Każda osoba narodowości ukraińskiej, która przybywa do naszego kraju i przekracza granicę w dowolny sposób, na przejściu granicznym, jest tutaj legalnie – podkreśliła Katarzyna Gruszecka-Spychała, wiceprezydent Gdyni ds. gospodarki. – W tej chwili szykowane są przepisy, które pozwolą wszystkim tym osobom również legalnie pracować – dodała.

Czekają na nowe przepisy

Przepisy mają tu kluczowe znaczenie, ale nie chodzi o zmiany na szczeblu samorządowym, tylko o całkiem nowe przepisy przygotowywane na szczeblu rządowym, które umożliwią jednostkom samorządu terytorialnego sprawnie i skutecznie nieść pomoc Ukraińcom, także w kwestii organizacji miejsc pracy. Dlatego miasta na razie, w oczekiwaniu na nowe ramy prawne, skupiają się na zaspokojeniu podstawowych potrzeb.

– Czekamy na specustawę, która pozwoli nam rozwiązać kwestie dotyczące zatrudnienia czy edukacji. W pierwszej kolejności chcemy zaopiekować się tymi osobami i dać im dach nad głową oraz warunki do godnego życia. Konsekwentnie będziemy przygotowywać dla tych osób pracę oraz możliwości edukacyjne – zauważył Patryk Rosiński z Biura Prezydenta Gdańska.

Także Urząd Miasta st. Warszawy poinformował, że w oczekiwaniu na wytyczne rządu, przede wszystkim chce rozwiązywać najpilniejsze potrzeby uchodźców.

– Zarówno organizacja edukacji, jak i zatrudnienia to kwestie będące w trakcie przygotowania, czekamy również na wytyczne rządowe w tej sprawie. Współpracujemy w tym temacie z wieloma instytucjami. Jesteśmy gotowi na realizację tych zadań – zapewnił Wiesław Ciepiela, rzecznik prasowy UM Gorzowa Wielkopolskiego.

Wsparcie musi być długofalowe. Przede wszystkim poprzez pracę

Nad kształtem specustawy pracują różne ministerstwa – każde nad swoim obszarem. Jeśli chodzi o rynek pracy, to przepisy opracowuje Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej we współpracy z ZUS. Mają one pozwolić na długofalowe wsparcie obywateli Ukrainy, którzy przyjechali do Polski.

MRiPS poinformował, że Ukraińcy, którzy przekraczają granicę, poprzez pieczątkę pozwalającą legalnie przebywać na terenie RP, mają mieć otwarty rynek pracy, a także dostęp do świadczeń rodzinnych - 500 plus czy do rodzinnego kapitału opiekuńczego. Mogą je otrzymywać na podstawie kart stałego pobytu.

2 marca szefowa tego resortu Marlena Maląg wyjaśniła jednak, że MRiPS chce skierować pomoc przede wszystkim poprzez rynek pracy, a ewentualne świadczenia pomocowe mają odgrywać rolę drugoplanową. Ministerstwu zależy na skróceniu całej ścieżki podejmowania pracy przez uchodźców z Ukrainy.

– Jeżeli pracodawca będzie potrzebował zatrudnić obywatela Ukrainy, będzie miał 7 dni na zgłoszenie do powiatowego urzędu pracy, że danego obywatela zatrudnił. W ten sposób taka osoba będzie legalnie pracowała w Polsce – podkreślił Marlena Maląg.

Dopytywana o rodzaj umowy, jaki będzie można podpisać z obywatelem Ukrainy, odpowiedziała, że resort "zakłada pewną elastyczność", tym bardziej że będą to głównie kobiety z dziećmi.

