Sejmowa komisja zajmie się sytuacją pracowników sądów i prokuratur

Resort sprawiedliwości przypominał, że minister sprawiedliwości wystąpił do ministra finansów o wyłączenie pracowników wymiaru sprawiedliwości z zamrożenia wynagrodzeń na 2022 r. "Wstępny projekt ustawy budżetowej przewiduje wzrost wynagrodzeń pracowników sądownictwa o co najmniej 4,4 proc" - wskazywał MS.

Jak jednak zaznaczał Związek Zawodowy Prokuratorów i Pracowników Prokuratury (ZZPiPP) - jeden z organizatorów piątkowego protestu - powinien zostać zagwarantowany wzrost wynagrodzenia w tej grupie zawodowej na poziomie 12 proc., co "pozwoliłoby na dostosowanie poziomu płac do obecnej sytuacji rynkowej". "Ukształtowanie tego wskaźnika na poziomie 4,4 proc. po dwumiesięcznych akcjach protestacyjnych pracowników prokuratury i sądów należy uznać za całkowicie nie do zaakceptowania" - pisał ZZPiPP.

Organizatorami piątkowej manifestacji - poza ZZPiPP - byli m.in. Krajowy Niezależny Samorządny Związek Zawodowy "Ad Rem", Ogólnopolski Związek Zawodowy Kuratorów Sądowych i NSZZ "Solidarność" Pracowników Sądownictwa i Prokuratury. Protestujących wspierało Stowarzyszenie Sędziów Polskich "Iustitia" oraz Forum Współpracy Sędziów. Przedstawiciele organizacji organizujących protest mają być obecni podczas wtorkowego posiedzenia komisji.