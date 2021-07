Śląskie oddala się od kryzysu, ale problemów nie brakuje. Inflacja nowym zagrożeniem

„Maj był także trzecim z rzędu miesiącem, w którym malała stopa bezrobocia w województwie śląskim. Jednak przed pandemią było to zjawisko normalne dla okresu wiosennego. Krzywa salda napływu i odpływu bezrobotnych w regionie przyjmuje kształt taki jak przed pandemią, aczkolwiek amplituda zmian jest coraz mniejsza, co może świadczyć o wysokim stopniu nasycenia rynku pracy” – zwracają uwagę pracownicy UE.

Chociaż bezrobocie spada, rośnie grupa osób klasyfikowanych jako długotrwale bezrobotni. W całym województwie w ciągu miesiąca od poprzedniego badania, ich liczba zwiększyła się o 458.

„Może to oznaczać, że tej grupie coraz trudniej jest odnaleźć się na rynku pracy lub też, że korzyści z tego tytułu przekraczają koszty pozostawania poza oficjalnym rynkiem pracy” – wyjaśniają eksperci.

Spadek odnotowano w grupie osób mających prawo do zasiłku. W końcu maja 2021 r. było ich 11,8 tys. osób, czyli 12,8 proc. ogółu bezrobotnych.

„Warto zatem zadać pytanie o wielkość szarej strefy w obszarze zatrudnienia pracowników. Rośnie liczba ofert pracy, co przy jednoczesnym spadku liczby bezrobotnych oznacza, iż wskaźnik liczby osób bezrobotnych na ofertę pracę dalej maleje i w maju osiągnął wielkość 8 osób na jedną ofertę pracy” – czytamy w raporcie.

Wzrost zatrudnienia i wciąż niższe wpływy z podatków

W maju br. przeciętne zatrudnienie w przedsiębiorstwach zatrudniających powyżej 9 osób wzrosło zarówno o 0,4 proc. w relacji miesiąc do miesiąca oraz 3,8 proc. w relacji rok do roku. Rok do roku odnotowano też wzrost przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w tej grupie firm. Autorzy raportu uczulają jednak, że wartości te są obciążone efektem niskiej bazy z pierwszej fali pandemii. Oznacza to, że zatrudnienie nie wróciło jeszcze do poziomu sprzed pandemii, z kolei płace w pewnej części podążają za inflacją.

„Nie odbudowała się również jeszcze baza podatkowa regionu. Do końca maja br. zgromadzono co prawda więcej środków z tytułu PIT niż rok temu (+16,78 proc.) jednak wpływy z CIT były znacznie mniejsze (-36,33 proc.). Lepszy obraz daje jednak porównanie z latami przed pandemią. Względem roku 2019 wpływy z PIT spadły o 11,77 proc. a z CIT o 69,17 proc. Natomiast względem roku 2018 spadki wyniosły odpowiednio -6,17 proc. i -61,88 proc. Nieuchronnie będzie się to przekładało na standard usług publicznych w przyszłości – sygnalizują eksperci.

Ich zdaniem wskaźniki koniunktury sytuują województwo śląskie w obszarze pozytywnego nie tylko wyjścia z pandemii, ale już dość jednoznacznie widocznego powrotu do trendu znanego gospodarce z 2019 roku. Przedsiębiorcy wskazują jednak na spadek sprzedaży a przez to spadek przychodów oraz zakłócenia w łańcuchu dostaw (zgłaszane przez 44 proc. odpowiadających z sektora przetwórstwa przemysłowego oraz 37,4 proc. z sektora handlu hurtowego). Mocno odczuwają wzrost kosztów prowadzenia działalności gospodarczej oraz brak pracowników.

Według autorów opracowania, z ekonomicznego punktu widzenia taki zbiór negatywnych oddziaływań na sytuację gospodarczą każe po raz kolejny zasygnalizować, że za wzrostem cen podążać będą żądania płacowe.

„Co więcej, zgłaszane w sytuacji, w której budżet państwa również potrzebuje środków na spłatę zaciągniętych zobowiązań i realizowanych przepływów społecznych. Uwidacznia się zatem wiele składowych presji inflacyjnej. Paradoksalnie to, co przedsiębiorstwa klasyfikują jako negatywne efekty pandemii ma swoje źródła w akcji przeciwdziałania jej skutkom. Wzrastające braki towarów i siły roboczej nie mogą być w prosty sposób rozwiązane poprzez zwiększanie podaży pieniądza w gospodarce. Mało tego – jest to raczej polityka sprzyjająca akceleracji negatywnych zjawisk” – podkreślają.

Rekordy w mieszkaniówce

Pozytywne wieści płyną z sektora budownictwa mieszkaniowego. W maju br. w województwie śląskim rozpoczęto budowę 1834 mieszkań, wobec 1857 w kwietniu br., 1643 w maju 2020 r. oraz 2482 mieszkań w maju 2019 r.

W okresie od stycznia do końca maja 2021 rozpoczęto w tym regionie budowę łącznie 9795 mieszkań wobec 5984 w tym samym okresie 2020 r. oraz 7574 w 2019 r.

„Można zatem stwierdzić, iż aktywność inwestorów jest na znacząco wyższym poziomie od rekordowego 2020 r. oraz 2019 r. – odpowiednio o 63,7 proc. i 29,3 proc.” – zauważają eksperci.

Rozpoczęcie budowy największej liczby mieszkań w maju odnotowano w: Katowicach (221), Bielsku-Białej (122), powiecie częstochowskim (107), Chorzowie (98), powiecie cieszyńskim (91), powiecie bielskim (86) oraz powiecie mikołowskim (83). W tej samej kategorii, tyle że za okres pierwszych 5 miesięcy tego roku brylują: Katowice (1875), Częstochowa (575), Gliwice (557), Bielsko-Biała (535), powiat tarnogórski (394), powiat częstochowski (364), Żory (329), powiat żywiecki (324), powiat bielski (319), powiat mikołowski (306) i cieszyński (302).

