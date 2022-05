Dwukrotna podwyżka płacy minimalnej? Rząd nie mówi "nie"

Dwukrotna podwyżka minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2023 r., w sumie o 740 zł - tego chce NSZZ Solidarność. Ma to być odpowiedzią na galopującą inflację. Rząd przedstawi swoje stanowisko do 15 czerwca, a ostateczna decyzja zostanie opublikowana do 15 września.

Przedstawiciele Rady Dialogu Społecznego przy NSZZ Solidarność proponują, aby w 2023 r. minimalne wynagrodzenie za pracę wzrosło dwukrotnie - w sumie o 740 zł.

Przedstawiciele rządu nie wykluczają dwukrotnej podwyżki płacy minimalnej, jednak ich obecne zapowiedzi różnią się od propozycji związkowych.

Z kolei eksperci szacują, że w 2023 r. wynagrodzenie minimalne owszem wzrośnie, ale o około 400 zł.

Solidarność w piśmie do Ministerstwa Finansów przedstawiło swoją propozycję zmian w wynagrodzeniu minimalnym w 2023 r. Propozycje strony społecznej dotyczą minimalnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, strefie budżetowej ale także odnoszą się do rent i emerytur.

Według propozycji ogólny wzrost wynagrodzeń nie powinien być niższy niż 13,41 proc.. Pracownicy państwowej sfery budżetowej mieliby zarabiać co najmniej 20 proc. więcej. Minimalne wynagrodzenie powinno wzrosnąć od 1 stycznia 2023 o 16,28 proc. (490 zł), a od 1 lipca 2023 o kolejne minimum 7,15 proc. (250 zł). Wskaźnik waloryzacji emerytur i rent powinien wynosić nie mniej niż średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług w 2022 roku, zwiększony o co najmniej 50 proc. realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia za pracę w roku 2022.

- W związku z art. 3 ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, który przewiduje, w warunkach wysokiej inflacji, ustalenie dwóch terminów zmiany wysokości płacy minimalnej, strona związkowa oczekuje niezwłocznego rozpoczęcia w Radzie Dialogu Społecznego dyskusji na ten temat, w tym w szczególności przystąpienia przez rząd i stronę pracodawców do negocjacji w odniesieniu do drugiej podwyżki minimalnego wynagrodzenia za pracę - czytamy w komunikacie NSZZ Solidarność.

Podwyżka będzie dwukrotna. Pytanie: o ile?

Pod koniec kwietnia scenariusz podwójnego wzrostu wynagrodzenia minimalnego potwierdziła w TVP Info Marlena Maląg, minister rodziny i polityki społecznej.

- Waloryzacja będzie dwukrotnie w ciągu roku 2023, a wynika to [z tego], że w ustawie jest zapisane, że jeżeli wskaźnik inflacji będzie wyższy niż 5 proc., a we wskaźnikach jest przewidziane, że będzie to 7,8 proc. to, że będzie to dwukrotnie – mówiła.

Dodała wówczas, że rząd czeka na komunikat prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie wysokości średniej płacy za I kw. 2022 roku. - Do 11 maja musimy poczekać, aby określić jakie rzeczywiście będzie minimalne wynagrodzenie i do 15 czerwca przedstawić Radzie Dialogu Społecznego - podkreśliła Maląg.

– Na pewno będzie to co najmniej 7,8 proc. wzrostu – dodała.

Dane zostały opublikowane. Prezes Głównego Urzędu Statystycznego podał, że przeciętne wynagrodzenie w pierwszym kwartale 2022 r. wyniosło 6235,22 zł.

Rada Ministrów do dnia 15 czerwca każdego roku musi przedstawić Radzie Dialogu Społecznego propozycję wysokości minimalnego wynagrodzenia oraz propozycję wysokości minimalnej stawki godzinowej w roku następnym. W ciągu 30 dni od otrzymania propozycji i informacji Rada Dialogu Społecznego uzgadnia wysokość minimalnego wynagrodzenia oraz ustala wysokość minimalnej stawki godzinowej.

Rada Ministrów zobowiązana jest do opublikowania tych informacji do 15 września każdego roku.

400 zł podwyżki - tak szacują eksperci

W 2022 r. minimalne wynagrodzenie za pracę wynosi 3 010 zł brutto. Dziennik Gazeta Prawna podaje, powołując się na wyliczenia swoich ekspertów, że przyszłoroczne najniższe wynagrodzenie będzie wynosiło prawdopodobnie co najmniej 3 416,30 zł, czyli o 406,30 zł więcej niż obecnie.