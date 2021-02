Spis powszechny 2021: wydłużony nabór pomógł w rekrutacji rachmistrzów

Wydłużenie naboru o tydzień podziałało – chętnych do podjęcia się pracy rachmistrzów w narodowym spisie powszechnym niemal wszędzie jest już znacznie więcej aniżeli potrzeba do przeprowadzenia tej operacji. Teraz kandydatów czeka szkolenie i egzamin.

W pierwotnym terminie zamknięcia naboru liczba chętnych w wielu miejscach była zbyt mała w stosunku do potrzeb. Decyzja o wydłużeniu czasu na przyjmowanie kandydatur okazała się przynieść oczekiwane skutki.

W zdecydowanej większości pytanych przez nas gmin liczba chętnych do podjęcia się obowiązków rachmistrza wyraźnie przekracza zapotrzebowanie.

Podstawową formą spisu ma być internetowy samospis - przeprowadzając wywiad telefonicznie, bądź w wyjątkowych sytuacjach osobiście rachmistrzowie mają pomagać osobom, które sobie z taką formą dokonania spisu nie będą radzić.

Pierwotnie nabór na rachmistrzów, mających wziąć udział w Narodowym Spisie Powszechnych Ludności i Mieszkań 2021 miał zakończyć się 9 lutego. W dniu, kiedy rekrutacja miała zostać zamknięta, została jednak przedłużona o tydzień – do 16 lutego.

Informujący o tej decyzji Główny Urząd Statystyczny nie podał, co było przyczyną przedłużenia, ale wiadomości płynące z poszczególnych ratuszów wyraźnie wskazywały, że po prostu zgłosiło się zbyt mało kandydatów na rachmistrzów. W Warszawie, gdzie potrzebnych jest 745 rachmistrzów (a uwzględniając niezbędną rezerwę kadrową w wysokości 25 proc., to liczba ta zwiększa się do 930), do 9 lutego zarejestrowanych zostało ok. 450 kandydatów (kilkadziesiąt kolejnych zgłoszeń było w fazie weryfikacji). W Gdańsku, gdzie (uwzględniając rezerwę) potrzeba łącznie 300 rachmistrzów do 9 lutego zgłosiło się 260 kandydatów.

Najwyraźniej dodatkowy tydzień na przyjmowanie zgłoszeń podziałał, bo z przeprowadzonej przez nas 17 lutego sondy wynika, że niemal wszędzie liczba kandydatów znacznie przekracza wymaganą liczbę rachmistrzów.

I tak, w Szczecinie zgłosiło się 350 chętnych (wymaganych było 166 kandydatów plus 50 proc. rezerwy tj. łącznie 249 osób), w Poznaniu - 462 (potrzebnych jest 222 plus 111 osób w rezerwie), w Krakowie - 618 (potrzeba 324), w Lublinie - 230 (potrzeba 138), w Toruniu - 191 zgłoszeń (potrzeba 83), w Katowicach – 175 (potrzeba 122), w Gdyni – 195 (potrzeba 100 plus dodatkowe 50 proc. w rezerwie), w Kielcach - 157 (potrzeba 78), w Bydgoszczy - 374 (potrzeba 145 plus rezerwa), w Częstochowie – 185 (potrzeba 92), w Inowrocławiu – 61 (potrzeba 30), w Olsztynie – 153 (jak przekazał nam ratusz zgodnie z wymogami miał przedstawić 103 kandydatów, z których komisja wyłoni 72 rachmistrzów), w Sosnowcu – 106 (potrzeba 83), zaś w Koninie - 49 (potrzeba 30 osób).

Jedyną miejscowością, która w naszej „ankiecie” przyznała, że liczba chętnych wciąż jest za mała w stosunku do potrzeb okazało się Zakopane - tam potrzeba 11 rachmistrzów, a zgłosiło się 10 kandydatów.

Nie każdy chętny dostanie pracę. Trzeba wykazać się na egzaminie

Jak informuje GUS, po zakończeniu naboru kandydaci na rachmistrzów będą musieli wziąć udział w szkoleniu (odbędą się w trybie zdalnym) obejmującym część teoretyczną i praktyczną, a następnie przystąpić do egzaminu. Ci, którzy uzyskają z niego pozytywny wynik (co najmniej 60 proc. poprawnych odpowiedzi), zostaną wpisani na listę osób zakwalifikowanych do pełnienia roli rachmistrza.