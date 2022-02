Spór o place w budżetówce Olsztyna. Jedna podwyżka już zatwierdzona, kolejna być może wiosną

Przypomnijmy - związki zawodowe olsztyńskiej budżetówki domagają się podwyżki płac.

Pracownicy ratusza chcą 1,5 tys. zł podwyżki, a pozostałych placówek - 700 zł. Propozycja miasta to póki co średnio 300 zł więcej.

- W tegorocznym budżecie mamy zagwarantowane 15 mln zł na podwyżki dla pracowników - przypomina prezydent Olsztyna. Dodaje, że może w kwietniu uda się wygospodarować środki na drugą podwyżkę.

W ubiegłym tygodniu rokowania związków zawodowych działających w olsztyńskim ratuszu, w Zespole Żłobków Miejskich oraz Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, a także DPS "Kombatant" w Olsztynie z prezydentem miasta zakończyły się podpisaniem protokołu rozbieżności.

Pracownicy ratusza domagają się 1,5 tys. zł podwyżki, a pozostałych placówek - 700 zł. Chcą także jednorazowego zasilenia funduszu świadczeń pracowniczych o 1 tys. zł na każdego pracownika.

Na grudniowej sesji zapewniono, że pracownicy ratusza i podległych jednostek otrzymają podwyżki. Przewidziano średnio po 300 zł na pracownika, a i te pieniądze, ja wynikało z relacji związkowców, nie wszyscy otrzymali.

Jak podała PAP, spór w Olsztynie wszedł w fazę mediacji. Będzie je prowadził mediator wyznaczony przez ministerstwo.

300 zł podwyżki. Dlaczego nie wszyscy je dostali?

Prezydent Olsztyna Piotr Grzymowicz w wyjaśnieniu przesłanym do Portalsamorzadowy.pl podkreśla, że w budżecie Olsztyna na rok 2022 przewidziano 15 milionów złotych na podwyżki dla pracowników Urzędu i miejskich jednostek.

- Oznacza to, że średnia wysokość podwyżki wynosi 300 zł brutto na osobę powiększone o tzw. wysługę lat. Zgodnie z obowiązującym prawem wystąpiłem w końcu grudnia 2021 r. do związków zawodowych o uzgodnienie sposobu podziału przewidzianych na rok 2022 podwyżek - zaznacza Grzymowicz.

- Niestety, do dzisiaj nie udało się wypracować wspólnego stanowiska, co do zasad podziału podwyżki, co skutkuje wydłużeniem czasu naliczenia nowych wynagrodzeń. Zaznaczam przy tym, że oddzielną pozycją w budżecie było zagwarantowanie wzrostu płacy minimalnej dla tej części pracowników, którym z mocy prawa podniesiono wynagrodzenie i ta regulacja nie wpisuje się w omawianą ze związkami zawodowymi podwyżkę - dodaje samorządowiec.

Czytaj też: Wakaty na urzędniczych stanowiskach. Można przebierać w ofertach

Będą kolejne podwyżki dla budżetówki w Olsztynie?

Jak podkreśla, żądania związku Symetria dotyczące kwoty podwyżki wynoszącej 1500 zł na jednego pracownika od stycznia 2021 roku w skali gminy oznaczałby kwotę 78 mln zł, co z punktu widzenia sytuacji gospodarczej samorządów jest niemożliwe do spełnienia.

- Nie oznacza to, że nie będziemy poszukiwać realnych możliwości rozwiązania tej trudnej dla obu stron sytuacji. Podjęcie mediacji jest działaniem koniecznym i oczekiwanym przez wszystkich uczestników dyskusji. Potwierdzam, że omawiana podwyżka na poziomie średnio 300 zł ( plus wynagrodzenie z tytułu stażu pracy) znajduje się już w budżecie miasta, a wsłuchując się w postulaty związków zawodowych zapewniam, że do tematu kolejnych w tym roku podwyżek będziemy mogli wrócić w kwietniu tego roku, kiedy zapoznamy się ze sprawozdaniem finansowym z wykonania budżetu za rok 2021 i poznamy ewentualne możliwości zmian budżetowych na rok 2022 - podkreśla Piotr Grzymowicz.