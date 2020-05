Sto osób do zwolnienia w wałbrzyskim Aqua Zdroju. Przez pandemię

Aqua Zdrój jest jedyną miejską spółką w Wałbrzychu, której dotacja została obcięta o połowę. Od marca nie zarabia. Może to skutkować zwolnieniami grupowymi.

Aqua Zdrój od 3 lat notował roczny deficyt ok. 1 mln zł. Nowy prezes rozpoczął restrukturyzację spółki, ale pandemia przyspieszyła gwałtowne działania.

Rzecznik miasta ma nadzieję, że od jesieni Aqua-Zdrój wróci do swojej normalnej działalności i zatrudni ponownie pracowników.

Aqua Zdrój to jedyna miejska spółka w Wałbrzychu, której obcięto dotację oraz jedyna, w której dojdzie do zwolnień.

Roczny budżet Aqua Zdroju to około 17 mln zł, z czego 7 mln to wypracowany przychód, a pozostałą kwotę stanowi dotacja - rekompensata od miasta. Teraz przychodu nie ma wcale, a dotacja zostanie obcięta o prawdopodobnie 50 proc. - Może to skutkować wręczeniem wypowiedzeń prawie 100 pracownikom, powiedział nam prezes spółki Piotr Rachwalski.

Zwolnienia były planowane już wcześniej, jednak na mniejszą skalę, planowano naturalne odejścia i nie przedłużanie umów czasowych. Teraz przyspieszyła te działania pandemia. – Sytuacja ekonomiczna wymuszona przez brak wpływów i zmniejszenie rekompensaty skutkuje koniecznością przyśpieszenia działań i przyśpieszenie zwolnień. Jak mówi Rachwalski, nie została jeszcze wdrożona procedura zwolnień grupowych, ale niebawem może do tego dojść.

Aqua Zdrój od 3 lat notował roczny deficyt w wysokości ok.1 mln złotych. Powołany w 2019 roku prezes, wcześniej szef Kolei Dolnośląskich, miał przeprowadzić restrukturyzację i wyprowadzić spółkę na prostą. Proces został rozpoczęty, jednak od marca spółka z powodu pandemii nie zarabia i funkcjonuje wyłącznie dzięki dotacji z miasta oraz zdobytym środkom w ramach tarczy antykryzysowej.

Rachwalski prowadzi nadal negocjacje z miastem co do zakresu dalszego funkcjonowania spółki. Przedstawiony plan zakłada między innymi świadczenie nowych usług i znaczne obcięcie wszelkich kosztów.

- Warto nadmienić, iż tego typu obiekty sportowo-rekreacyjne jak wałbrzyski kompleks Aqua Zdrój są z natury deficytowe i nigdzie w Polsce nie funkcjonują wyłącznie z przychodów od klientów - dodaje Rachwalski.

Rzecznik Urzędu Miasta w Wałbrzychu Edward Szewczak uspokaja. Jego zdaniem, w przypadku zwolnień grupowych wypowiedzenie nie oznacza natychmiastowej utraty pracy:

– Jeśli część pracowników otrzyma wypowiedzenie z pracy w związku z całkowitym zatrzymaniem działalności spółki z końcem maja, to przez trzy miesiące będzie zatrudniona (czerwiec, lipiec, sierpień), a następnie otrzyma 3-miesięczną odprawę (wrzesień, październik, listopad). – Mamy nadzieję, że od października lub listopada Wałbrzyskie Centrum Sportowo-Rekreacyjne Aqua-Zdrój wróci do swojej normalnej działalności i zatrudni ponownie pracowników. Może się więc zdarzyć, na co liczymy, że wszyscy pracownicy zachowają cały czas takie samo źródło utrzymania, powiedział w Dzienniku Wałbrzyskim.

Przyznał też, że Aqua Zdrój to jedyna miejska spółka, której obcięto dotację oraz jedyna, w której dojdzie do zwolnień. -Trzeba pamiętać, że poza Wałbrzyskim Centrum Sportowo-Rekreacyjnym Aqua-Zdrój wszystkie pozostałe spółki notowały w ubiegłych latach zyski i zgromadziły niezbędne środki na taki trudny czas - przekazał dziennikowi rzecznik Urzędu Miasta.

Czytaj też: Związek Miast Polskich zgłosił projekt tarczy samorządowej