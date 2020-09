Stołeczne firmy zyskają pomoc od... Facebooka

Firma Facebook uruchomiła program grantowy dla przedsiębiorców z dużych światowych miast, który ma pomóc w wychodzeniu z kryzysu wywołanego pandemią koronawirusa. Wartość całego programu to około 100 mln dolarów, z czego 1,3 mln zł trafi do jednego z polskich miast - Warszawy.

Program organizowany przez firmę Facebook ma pomóc przedsiębiorcom w odbudowie działalności, cyfrowej transformacji oraz pokonaniu innych trudności związanych z pandemią koronawirusa.

- Ograniczenia związane z pandemią uderzyły szczególnie w małe i średnie firmy. Prawie jedna czwarta polskich firm obecnych na Facebooku spodziewa się trudności z płynnością finansową. A 18 proc. z nich zdecydowało się na redukcję zatrudnienia. Dostrzegamy te trudności i chcemy wspierać naszą lokalną, warszawską społeczność i podzielić się narzędziami, które mogą jej pomóc w tych niepewnych czasach – mówi Jakub Turowski, szef zespołu ds. polityki publicznej Facebooka w Polsce.

Program został objęty honorowym patronatem prezydenta Warszawy.

- Małe i średnie przedsiębiorstwa to motory napędowe gospodarki, także warszawskiej. Jako miasto od samego początku pandemii wprowadziliśmy rozwiązania mające na celu pomoc przedsiębiorcom w przetrwaniu tego trudnego okresu: ulgi, znaczące obniżki opłat, m.in. czynszów, bezpłatne porady. Wypłaciliśmy już ponad miliard złotych z tzw. tarczy antykryzysowej - mówi Rafał Trzaskowski - Cieszę się, że dzięki programowi grantowemu Facebooka warszawscy przedsiębiorcy mogą sięgnąć po dodatkową pomoc, a nasze miasto zostało uwzględnione w programie obok takich miast jak Londyn, Oslo, Zurych czy Dublin - dodaje.

Wartość całego programu to około 100 mln dolarów. Pieniądze te mają trafić do około 30 tys. firm w 30 krajach. Od 29 września 2020 r. o pomoc mogą się zgłaszać mali i średni przedsiębiorcy zarejestrowani na terenie Warszawy. Firma przewidziała dla nich w sumie 1,3 mln zł.

Nabór trwa do 8 października. Wśród warunków jakie musi spełniać przedsiębiorca znajdują się m.in.: zatrudnianie od 2 do 50 pracowników, prowadzenie działalności od co najmniej 12 miesięcy oraz trudna sytuacja finansowa spowodowana pandemią koronawirusa.