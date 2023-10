Regionowi grozi kolejowy paraliż. Kolejarze rozważają strajki i odejścia z pracy

Związkowcy i zarząd Polregio podpisali porozumienie w sprawie podwyżek wynagrodzeń pracowników w wysokości 800 zł brutto, ale sprawa wymaga jeszcze aprobaty samorządów wojewódzkich. Wciąż nie ma takiego zgody ze strony marszałka zachodniopomorskiego.

Polregio zaproponowało pokrycie podwyżki płac z dodatkowych przychodów, . Władze samorządowe prawie wszystkich województw zaakceptowały te warunki - poza woj. zachodniopomorskim.

W przypadku Pomorza Zachodniego zarząd regionu twierdzi, że nie jest pracodawcą dla osób zatrudnionych w Zachodniopomorskim Zakładzie Polregio, a więc nie jest i nigdy nie był stroną negocjacji płacowych.

Jeśli marszałek nie zmieni zdania może dojść do strajku, a pikietę pod urzędem marszałkowskim już zapowiedziano. Związkowcy alarmują, że wielu maszynistów w tym regionie rozważa zmianę pracy.

Porozumienie dotyczące płac zostało zawarte 25 września 2023 r. – przez zarząd Polregio SA oraz 13 Związków Zawodowych działających w spółce. Jak podano, będzie to podwyżka wynagrodzenia w uposażeniu zasadniczym dla każdego pracownika w wysokości 800 zł brutto.

Polregio zauważyło, że rok 2023 jest dla spółki rekordowy, co przekłada się na wzrost przychodów w stosunku do planów, dlatego zaproponowało pokrycie podwyżki płac z dodatkowych przychodów, żeby "w jak najmniejszy sposób obciążyć budżety województw". Władze samorządowe 13 województw szybko zaakceptowały te warunki – poza woj. zachodniopomorskim i warmińsko-mazurskim (Spółka Polregio należy do Agencji Rozwoju Przemysłu i samorządów województw).

Pomorze Zachodnie: nie jesteśmy pracodawcą, a więc i stroną negocjacji płacowych

„Niestety decyzją tych dwóch Zarząd Spółki nie będzie mógł rozliczyć w umowie dodatkowych kosztów związanych ze wzrostem wynagrodzeń. To oznacza, że aż 1042 osoby z dwóch zakładów zostały wykluczone z akcji podwyżkowej. Ze względu na odmowę dwóch organizatorów, strona społeczna jest uprawniona do przeprowadzenia bezterminowego strajku z zatrzymaniem pociągów włącznie" – podkreśliła w komunikacie prasowym spółka Polregio.

Niestety decyzją tych dwóch z nich Zarząd Spółki nie będzie mógł rozliczyć w umowie dodatkowych kosztów związanych ze wzrostem wynagrodzeń. To oznacza, że aż 1042 osoby z dwóch Zakładów zostały wykluczone z akcji podwyżkowej - stwierdził zarząd Polregio (Fot. Polregio Facebook)

W przypadku Pomorza Zachodniego chodzi o podwyżki dla 650 pracowników. Portal „prk24.pl” poinformował, że biuro prasowe marszałka województwa przedstawiło stanowisko, z którego wynika, że zarząd województwa nie jest pracodawcą dla osób zatrudnionych w Zachodniopomorskim Zakładzie Polregio, a więc nie jest i nigdy nie był stroną negocjacji płacowych.

Z kolei na prośbę "Dziennika Gazety Prawnej" urząd marszałkowski poinformował m.in., że w opinii marszałka Olgierda Geblewicza Polregio „posiada bardzo dużo możliwości operacyjnych, by w granicach wyznaczonych umową z samorządem regulować wysokość wynagrodzeń, jak również liczbę zatrudnionych”.

Zarząd regionu przypomniał też, że w tym roku poziom dopłat do przewozów w tym województwie mocno wzrósł w porównaniu z poprzednimi latami i osiągnął 156,8 mln zł, w związku z czym "jeszcze większe zaangażowanie samorządu województwa jest niezasadne".

Pismo do marszałka Geblewicza. „Mieszkańcy regionu mogą być pozbawienie komunikacji kolejowej”

Związek Zawodowy Maszynistów Kolejowych w Polsce skierował więc pismo do marszałka Olgierda Geblewicza w tej sprawie, już na wstępie zaznaczając, że w żadnym komunikacie prasowym nie ma choćby wzmianki jakoby zarząd województwa był stroną sporu zbiorowego na tle płacowym prowadzonego z zarządem Polregio S.A.

„W komunikacie wyraźnie wskazujemy, że porozumienia ws. podwyżek wynagrodzeń dla pracowników Zachodniopomorskiego Zakładu Spółki Polregio nie udało się podpisać z powodu braku zgody Zarządu Województwa na pokrycie zwiększonych kosztów wynikających z podwyżki. Fakt ten jest zapisany również w protokole z mediacji sporu zbiorowego. To przez stanowisko Zarządu Województwa, a nie złą wolę Zarządu Spółki - z którym parafowaliśmy porozumienie o wzroście wynagrodzeń we wszystkich zakładach Polregio, a które nie mogło zostać podpisane i zrealizowane z powodu stanowiska Pana Marszałka - mieszkańcy regionu mogą zostać pozbawieni komunikacji kolejowej w czasie strajku” – zakomunikował prezydent związku Leszek Miętek.

„13 marszałków rozumie potrzeby społeczne i wpisuje się w propozycje zarządu spółki”. A czternastym został warmińsko-mazurski

Dodał, że pracownicy szczecińskiego zakładu Polregio na własne oczy widzą 13 marszałków rozumiejących potrzeby społeczne i wpisujących się w propozycję zarządu spółki w sprawie źródeł finansowania dodatkowych kosztów związanych ze wzrostem wynagrodzeń i to również w znacznie mniej zamożnych regionach od zachodniopomorskiego.

Zauważył, że otrzymuje sygnały, iż wielu pracowników, szczególnie maszynistów, rozważa w obecnej sytuacji zmianę pracodawcy, a warto m.in. wobec planów powołania do życia Kolei Zachodniopomorskich, wziąć pod uwagę brak odpowiednich zasobów wykwalifikowanych pracowników.

Kolejarze namawiają marszałka Geblewicza do zmiany stanowiska (Fot. Olgierd Geblewicz Facebook)

„Perturbacje we właściwym zabezpieczeniu transportu publicznego w Zachodniopomorskiem są wyraźnie dostrzegalne w komunikacji miejskiej. Czy Zarząd Województwa chce teraz narazić mieszkańców na zakłócenia również w codziennej komunikacji kolejowej w drodze do pracy, szkoły itp.? Wierzymy, że nie, dlatego apelujemy do Pana Marszałka o refleksję i zmianę decyzji w sprawie pokrycia kosztów podwyżki wynagrodzeń dla pracowników Zakładu Polregio w Szczecinie w umowie PSC i nie dążenie do eskalowania sytuacji kryzysowej” – stwierdził Leszek Miętek. „W innym razie pozostaniemy z przeświadczeniem, że Pańskie stanowisko jest podyktowane nie względami merytorycznymi, a politycznymi”.

Póki co na środę 4 października o godz. 13.00 zapowiedziano pikietę pracownik szczecińskiego zakładu przed siedzibą marszałka.

Przekonywać dalej nie trzeba natomiast władz regionu warmińsko-mazurskiego. Jak w poniedziałek 2 października poinformowała "Gazeta Olsztyńska", marszałek Gustaw Marek Brzezin oraz zarząd Polregio zawarli jednak porozumienie wprowadzające 800 zł brutto podwyżki wynagrodzenia w uposażeniu zasadniczym dla wszystkich pracowników warmińsko-mazurskiego zakładu spółki.

Prawie 6 mln zł na podwyżki dla kolejarzy w budżecie Pomorza Zachodniego

Przypomnijmy, że na początku lutego br. Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego poinformował, że przeznacza blisko 6 mln zł na podwyżki dla kolejarzy. Blisko rok wcześniej przekazał na ten cel 7,6 mln zł.

„Przy galopującej inflacji, rosnących z miesiąca na miesiąc kosztach życia - konieczne są podwyżki wynagrodzeń. Choć samorządy nie odpowiadają za kryzys gospodarczy, ponoszą jego koszty. Musimy znaleźć środki w budżecie” - podkreślił w lutym br. marszałek Olgierd Geblewicz.

Podwyżki zapowiedziano dla maszynistów, drużyn konduktorskich, pracowników utrzymania technicznego taboru oraz pracowników administracji – w ramach aneksu do umowy z Polregio na realizację kolejowych przewozów pasażerskich w woj. zachodniopomorskim.

Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin.