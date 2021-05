Strajk w WORD Katowice. Co z egzaminami?

Wojewódzkie Ośrodki Ruchu Drogowego są jednostkami samorządu województwa, samofinansującymi się i nadzorowane są przez zarząd województwa. Główne źródło dochodu WORD to opłaty za egzaminy.

Spór dotyczy podniesienia zarobków o 1500 złotych. Dyrektor WORD zaproponował 500 złotych.

W Katowicach egzaminy na prawo jazdy były dziś przesuwane na inne terminy. WORD w Katowicach ma pod swoją jurysdykcją także ośrodki w Dąbrowie Górniczej, Bytomiu, Tychach, Jastrzębiu- Zdroju i Rybniku.

Jak czytamy w stanowisku związku zawodowego Solidarność 80:

"W 2010 r. egzaminatorom w WORD Katowice zostało obniżone wynagrodzenie o 1000 zł. i do tej chwili nie dostaliśmy żadnej podwyżki. Najmniej zarabiający egzaminator otrzymuje pensję ok. 3500 brutto. Poza nielicznymi wyjątkami, ponieważ są „wybrańcy”, którzy zarabiają więcej za wykonywanie takiej samej pracy. WORD Katowice jest największym WORD-em w kraju o największym majątku i największych przychodach. W innych WORD-ach w kraju od wielu lat egzaminatorzy zarabiają dużo więcej. Zarobki są wyższe nawet o 1500 zł. Nawet w naszym województwie, w Częstochowie egzaminatorzy zarabiają od nas dużo więcej. My nie żądamy nic więcej, jak zarabiający w innych WORD-ach".

Ilu tych kierowników?

5 maja 2021 r. przedstawiciele związku uczestniczyli w posiedzeniu Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego, które zostało zwołane w celu zażegnania konfliktu społecznego. Związkowcy przytaczają słowa marszałka Jakuba Chełstowskiego, który miał powiedzieć, że podwyżki będą możliwe po podniesieniu cen za egzaminy.

Odpowiadają: "Nasza organizacja związkowa przede wszystkim broni praw pracowniczych i nie opowiada się za zwiększaniem obciążeń finansowych dla obywateli. Związkowcy domagają się przestawienia analiz finansowej funkcjonowania WORD. Ich zdaniem ośrodek ma problemy finansowe z uwagi na przerost kadry kierowniczej".

"To, co widzimy na co dzień, to czterech dyrektorów, pięciu egzaminatorów nadzorujących (większość nie egzaminuje), dwunastu kierowników. Nasz związek nigdy nie był i nie będzie za zwolnieniami normalnych pracowników, których praca jest potrzebna dla funkcjonowania zakładu pracy. Ale jesteśmy przeciwni tworzeniu etatów na partyjne potrzeby. W WORD Katowice znamy wiele przykładów zatrudniania osób, dlatego, że posiadają legitymacje partyjną".

Przedstawiają też zarzuty mobbingu obecnemu dyrektorowi ośrodka Łukaszowi Drobowi:

"Dyrektor prowadził śledztwo w celu ustalenia, kto wyrzucił do kosza ulotkę propagandową, którą on podpisał. Notabene ulotka zawierała nieprawdziwe informacje. Dyrektor prowadzi przesłuchania swoich pracowników rodem z krajów o ustrojach niedemokratycznych. Przesłuchania polegają na wielokrotnym zadawaniu tego samego pytania pracownikowi o jego zachowanie, gdzie pracownik już udzielił odpowiedzi. Przesłuchania są prowadzone bez postawienia jakiegokolwiek zarzutu nieodpowiedniego zachowania".

Czytaj też: Dolnośląskie: WORD-y w regionie zostaną połączone

500 to za mało

Spór trwa od wielu miesięcy. 5 maja 2021 r. na posiedzeniu Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego dyrektor WODDR zaproponował podwyżkę 500 zł dla egzaminatorów i 300 zł dla biura obsługi klientów oraz pracowników technicznych od lipca 2021 r. Zdaniem związku propozycje są nie do przyjęcia, dlatego od 10 maja przystąpiono do akcji strajkowej.

- 1500 złotych podwyżki z wyrównaniem od 2020 roku, gdzie strata WORD Katowice była na poziomie 2,2 miliona złotych jest w tym momencie dążeniem do bankructwa całego ośrodka - powiedział Łukasz Drob, dyrektor WORD Katowice w rozmowie z eska.pl.

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Katowicach ma pod swoją jurysdykcją także ośrodki w Dąbrowie Górniczej, Bytomiu, Tychach, Jastrzębiu- Zdroju i Rybniku.