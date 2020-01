Straże miejskie coraz bardziej niewydolne. Powodów kilka, protesty nie pomogą

Podważa też drugi argument protestujących, że nie będą nakładane mandaty.

- I kogo ma to przestraszyć? - dopytuje komendant. - Jeśli przełożonego, to znaczy tylko jedno - że straż miejska funkcjonuje w danej miejscowości jako element składowy budżetu miasta - cofnijmy się 3 lata i spójrzmy na straże fotoradarowe. Jeżeli miasto mówi: "rozwiążemy was, bo nie wystawiacie mandatów", to znaczy, że samo potwierdza, że straż ma nakładać mandaty, karać, nikogo nie wyróżniać, a o pouczeniach zapomnieć. Ja nie wiem, czy jest w tej chwili w Polsce straż, która się sama finansuje z wpływów z mandatów - mówi.

I dodaje, że w Warszawie nie ma najmniejszych szans, żeby budżet straży miejskiej był finansowany z mandatów nakładanych przez strażników.

Zrozumiałe postulaty

Jak przyznaje wiceprefekt Krajowej Rady Komendantów Straży Miejskich i Gminnych, sytuacja w straży miejskiej jest kiepska, a przyszłość nie maluje się w jasnych barwach.

- Gdy zaczynałem pracę w naszej formacji na początku lat 90., to powiem szczerze, że śmialiśmy się z policjantów. To były czasy, gdy relatywnie zarobki do możliwości nabywczej pieniądza były bardzo duże - zwłaszcza dla młodego człowieka. Z czasem te zarobki zaczęły się wyrównywać i teraz okazuje się, że nawet ze wszystkimi dodatkami, policjanci mają więcej. I bardzo dobrze, rząd "sprawuje się" w tym temacie, daje im - większe bądź mniejsze - podwyżki, podnosząc co jakiś czas wynagrodzenie - mówi Zieliński.

Jednocześnie zauważa, że w parze ze wzrostem wynagrodzenia policjantów nie poszły zarobki strażników. Tu, jak mówi, wynagrodzenie stanęło w miejscu. Tymczasem ciągle przybywa obowiązków i zadań.

- Te duże miasta charakteryzują się tym, że tak naprawdę - choć niektórzy się na to oburzają - praca strażnika miejskiego niewiele różni się od pracy policjanta prewencji czy dzielnicowego. Ja nie mówię o małych miejscowościach, gdzie jest trzech strażników i zajmują się aspektem sanitarno-porządkowym, nie chcę obrażać małych straży, ale mam wrażenie, że u nas to spektrum interwencji jest znacznie szersze. Natomiast to te duże miasta borykają się z problemem odpływu ludzi z pracy, bo jeżeli nie dajemy podwyżek i możliwości zarobkowania, to w dużych miastach możliwość znalezienia innej pracy - być może równie wymagającej, ale mniej stresującej, a na pewno lepiej płatnej - powoduje, że ludzie - zwłaszcza ci młodzi - rezygnują - mów Zieliński.

Ze straży najchętniej i najczęściej odchodzą funkcjonariusze do służby w policji. - Do nas przychodzą na rok czy dwa, a potem odchodzą - przyznaje. - Na nasze pytanie: „dlaczego policja?” odpowiadają, że wciąż jest inne postrzeganie policjanta, a inne strażnika, ale poza tym są też inne aspekty, jak chociażby wcześniejsza emerytura - dodaje.

Czytaj też: Strażnicy miejscy też chcą prawa do wcześniejszych emerytur

Działania, które mają na celu umożliwienie strażnikom przejście na wcześniejszą emeryturę, dotychczas nie przyniosły efektów, ale związki zawodowe nie rezygnują.

- Krajowa Rada Komendantów swojego czasu składała do Trybunału Konstytucyjnego wniosek o niekonstytucyjność zapisów dotyczących Izby Skarbowej, gdzie liniowi dostali możliwość przejścia na wcześniejszą emeryturę i ten wniosek odrzucono. Ponownie tematem tym zajęły się związki zawodowe i ten wniosek przeszedł. Czy zostanie on rozstrzygnięty na naszą korzyść - nie wiadomo, do tego jeszcze daleka droga. Natomiast kolosalną różnicą jest przejść na emeryturę w wieku 60, a nie 65 lat. To nie jest różnica między 20- a 25-latkiem. W późniejszym okresie życia wiek ma dużo bardziej znaczący wpływ na nasze samopoczucie. No i 65-letni strażnik na ulicy? - dodaje Zieliński.

I przyznaje, że już w tej chwili widać starzenie się kadr w straży miejskiej w całej Polsce.

- Zobaczyć młodych strażników na ulicach polskich miast to coraz większa rzadkość. Straż miejska kojarzy się raczej z posiwiałym panem z brzuszkiem czepiającym się złego parkowania. To jest efekt odpływu z naszej formacji ludzi młodych - mówi komendant.

Nie ma komu pracować przy takich zarobkach

Problemem, na który wskazują strażnicy - również ci z Katowic - jest niewystarczająca liczba pracowników.

- Patrząc przez pryzmat naszej pracy, na pewno jest nas za mało, a jest nas za mało dlatego, że nie jesteśmy atrakcyjnym pracodawcą. Pamiętam czasy, kiedy zatrudniałem się w tej formacji. Podczas rekrutacji było 12 osób na miejsce. W tej chwili byłbym zadowolony, gdybyśmy mieli jednego kandydata na 2 miejsca. W małej miejscowości, gdzie strażnik ma zapewniony urlop, stałą pracę i wynagrodzenie, załóżmy 2,5 tys. zł, być może to będzie dla niego atrakcyjna praca. U nas zarobić 2,5 tys. zł naprawdę nie jest problemem - mówi I zastępca komendanta Straży Miejskiej w Warszawie.

Zauważa przy tym, że po wielu latach marazmu, w ostatnich 5 latach w stołecznej jednostce rozpoczęły się ruchy finansowe, które władze musiały podjąć.

- Staliśmy się już nie tyle nieatrakcyjni, co stawaliśmy się śmieszni na rynku pracy - mówi Zieliński. - W tej chwili jest kolejny etap przygotowań do wzrostu poziomu wynagrodzeń, obiecanych przez pana prezydenta i czekamy cierpliwie na realizację tej obietnicy. Zresztą ku naszemu zdziwieniu, przy pomocy środków społecznościowego masowego przekazu na prezydenta zaczęły w tej sprawie naciskać różnego rodzaju stowarzyszenia społeczne. My staramy się negocjować z miastem, a nie stawiać je pod ścianą, bo chyba nie wygralibyśmy tej wojny - dodaje.

Obecnie w stołecznej straży miejskiej jest 200 wakatów. Bez wzrostu wynagrodzeń chętnych do pracy po prostu nie będzie lub będzie ich niewielu. A pracy jest ogrom.

- Naprawdę jestem w stanie podnieść przyłbicę i przyznać, że nie jesteśmy w stanie obrobić tego, co do nas wpływa. Jeżeli otrzymujemy przeszło 2 tys. zgłoszeń na dobę, to robimy się niewydolni. Pracujemy 24/h, przez 7 dni w tygodniu. Jeśli ktoś pracuje w takim systemie, to wie, że to nie jest tak, że mam 1400 funkcjonariuszy, to 1400 osób codziennie wychodzi do służby, bo z tego na ulice wychodzi 300-400 strażników - mówi Zieliński.

Czytaj też: Warszawscy strażnicy miejscy dostaną podwyżki

To, jak wylicza, oznacza, że na jednego strażnika przypada 7 interwencji, w patrolu jest ich 14, bo strażnicy pracują parami. Około 2/3 interwencji dotyczy nieprawidłowego parkowania. To one pochłaniają najwięcej czasu.

Strażnik, policjant, czy urzędnik?

Jak przyznaje zastępca komendanta stołecznej straży miejskiej, nabór do tej formacji w Warszawie trwa nieprzerwanie przez cały rok.

- Prowadzimy nabór cały czas, ale teraz jest inne spojrzenie młodych ludzi na pracę i pewnego rodzaju obowiązek. U nas, jeśli nawet się zgłasza w ramach naboru 50 osób, to spośród tych na starcie 10 odrzucamy, bo nie chce im się dostarczyć jakiegoś zaświadczenia, którego wymagamy w związku z ustawą i zostaje nam tych osób 40. Z tych 40 na umówione rozmowy kwalifikacyjne przychodzi 20. Z tych 20 - i tu się zaczyna problem obecnego poziomu kultury fizycznej - 10 nie jest w stanie zrobić przewrotu w przód. Następnie z tych 10, które przejdę testy fizyczne, testy u psychologa przechodzą 3. I w ten sposób z 50 kandydatów zostaje 3, z czego do kursu i podpisania umowy przychodzi dwóch, bo w międzyczasie jeden się rozmyślił lub znalazł nową pracę. Jak tych dwóch skończy kurs, to jest cud, bo przecież odchodzą też w czasie kursu. I koło się zamyka - mówi Zieliński

- Jesteśmy mocno przyparci do ściany, staramy się dbać o naszych pracowników, chuchamy na nich i dmuchamy, zrobiliśmy się bardzo empatyczni jako przełożeni, bo jak na nich podniesiemy głos, to mogą nam rzucić papierami. Sytuacja zaczyna się robić trochę niepokojąca, bo to już nie przypomina formacji mundurowej, a obowiązków przybywa - dodaje.

Czytaj też: Renesans straży gminnych? Chciano je likwidować, dziś mówi się o zwiększaniu kompetencji

Pytanie, po co w takiej sytuacji utrzymywać samorządom niewydolną formację? Zdaniem Zielińskiego, władze samorządowe uzależniają decyzję o posiadaniu straży miejskiej od układu miejscowego samorządu z policją.

- To działa tak: jeżeli mam słaby układ z policją albo nie mam posterunku lub komisariatu i tak naprawdę to, na czym naprawdę mi zależy, można zrobić tylko rękami strażników, którym płacę, to straże zostają. Z kolei jeżeli większość czynności stricte porządkowych robi się rękami policji, to mieszkańcy zaczynają dopytywać, co robi straż miejska i po co ona jest, skoro jest policja - bo więcej, poza tymi czynnościami porządkowymi, być może nie robi - mówi Zieliński.

Kolejna rzecz to możliwość zatrudnienia strażników w strukturze urzędu miasta czy gminy.

- Proszę sprawdzić, ilu strażników z tych rozwiązanych straży przeszło bezpośrednio do urzędu miasta? Przecież oni tak naprawdę robią to, co robili do tej pory, tylko jako urzędnicy - chodzą na kontrole, mają upoważnienia, ale jako urzędnicy, więc tak naprawdę ich działania są przesunięte na urząd. Nie wszędzie jest to jednak możliwe - dodaje.