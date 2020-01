Strażnicy miejscy chcą szacunku i pieniędzy. Na co mogą liczyć?

"Wynagrodzenie zasadnicze 2900 zł brutto, dodatek za wieloletnią pracę (5-20 proc.) uzależniony od posiadanego stażu pracy, premię motywacyjną po 3 miesiącach zatrudnienia i zdanym egzaminie - 300 zł brutto, po kolejnych 3 miesiącach zatrudnienia dodatkowe 300 zł brutto (w zależności od wyników pracy), po 1 roku zatrudnienia możliwość zawarcia umowy na czas nieokreślony i awansu na stanowisko młodszego strażnika z wynagrodzeniem zasadniczym 3220 zł brutto, „trzynastą pensję”, bezpłatne szkolenia, dofinansowanie nauki na studiach, świadczenia socjalne, pakiet opieki medycznej, preferencyjne ubezpieczenie grupowe, bezpłatne zajęcia sportowe, zniżki na wydarzenia kulturalne" - takie ogłoszenie stołecznej straży miejskiej można znaleźć na stronie pracuj.pl.

Podobne wynagrodzenie otrzymują strażnicy w Katowicach. Tutejsza straż nowo przyjętym pracownikom oferuje 2690 złotych brutto na start. Po ukończeniu szkolenia otrzymują oni 3050 złotych brutto. Wraz z wysługą lat ich pensja może wzrosnąć nawet o 20 procent.

Czytaj też: Renesans straży gminnych? Chciano je likwidować, dziś mówi się o zwiększaniu kompetencji

Czytając jego treść, nie dziwi zatem - szczególnie w przypadku większych miast, że poziom zarobków strażników miejskich sprawia, iż chętnych do podjęcia tej profesji nie tyle nie przybywa, co od lat ubywa. Ubywa także samych jednostek. W Polsce działa 490 straży - w tym 409 straży miejskich i 81 straży gminnych. W 2012 r. liczba oddziałów straży miejskich i gminnych wynosiła 596 i była najwyższa w historii. Od 2013 r. zaczęła spadać. Kolejne miasta i miasteczka, najczęściej szukając oszczędności, rezygnowały z tej formacji. W sumie przez kolejne 5 lat ubyło blisko 100 oddziałów straży.

Potrzebne czy niepotrzebne?

Jedną z pierwszych gmin w Polsce, która zdecydowała się zlikwidować straż miejską, były Żory. Stało się to w 1999 r., po ośmiu latach funkcjonowania tej formacji. W straży pracowało około 20 osób, które znalazły pracę m.in. w magistracie, wojsku, straży więziennej i policji.

- Nie żałujemy likwidacji straży miejskiej i do tej pory mieszkańcy chwalą nas za tę decyzję, podjętą 20 lat temu - mówi Waldemar Socha, prezydent Żor.

Jedną z przesłanek do likwidacji straży miejskiej były wydatki ponoszone przez samorząd na jej utrzymanie. Ale nie jedyną. Część samorządowców uważa, że potencjał tej formacji jest niewykorzystany.

- Przede wszystkim chodziło o to, że ówczesne kompetencje straży miejskiej były ograniczone i uważaliśmy, że szkoda wydawać poważne pieniądze na formację, która tak niewiele mogła. Później to nieco się zmieniło, ale już nikt nie wracał do tematu, nie było pomysłów, by przywrócić straż miejską - mówi Socha.

Czytaj też: Renesans straży gminnych? Chciano je likwidować, dziś mówi się o zwiększaniu kompetencji

Na pomysł powołania straży miejskiej wpadł i taką propozycję złożył mieszkańcom burmistrz Krynicy Morskiej Krzysztof Swat. Jego stanowiska nie poparli radni. Mimo to włodarz jest przekonany, że to potrzebna i pożądana formacja.

- Krynica Morska, jak wiele innych miejscowości nadmorskich i chyba nie tylko, jest typową sezonową miejscowością turystyczną. Na co dzień mamy 1300 mieszkańców, ale w sezonie jest to nawet 6 tys. ludzi i mamy problemy ze źle parkowanymi samochodami, z dzikim, nielegalnym handlem po godzinach pracy urzędu czy w weekendy. Uważam, że powołanie straży miejskiej, która odpowiada przed burmistrzem, może przyczynić się do poprawy wyglądu naszego miasta, a przede wszystkim do poprawy bezpieczeństwa. Obecnie strefy płatnego parkowania stoją w połowie puste, a samochody są zostawiane wszędzie, gdzie się da, nawet w lasach. Czasami mam wrażenie, że ludzie najchętniej zaparkowaliby na ścieżce rowerowej, byle mieć jak najbliżej do morza. Strażnicy mieliby pilnować porządku i dbać o komfort i bezpieczeństwo zarówno mieszkańców, jak i turystów i stąd moja propozycja. Niestety radni nie podjęli uchwały w tej sprawie, także czekam na ich pomysł, jak ten temat rozwiązać - mówi Swat.

Potrzebna, ale niedoinwestowana

Wśród polskich samorządów jest więcej takich, które stawiają na rozwój formacji. Takim miastem jest m.in. Wrocław. Na ubiegłoroczną działalność straż miejska otrzymała ponad 23 mln zł. To więcej w stosunku do lat ubiegłych, ale zwiększenie puli jest konieczne, by zwiększyć pensje strażnikom i utrzymać standard świadczonej przez nich pracy.

Jak podkreślają władze miasta, szczególnie pożądana jest obecność patroli na wrocławskich osiedlach. - Straż miejska to zdecydowanie potrzebna, ale niedoinwestowana służba miejska. Opracuję i zacznę wdrażać kilkuletni program działania i rozwoju straży miejskiej - zapowiedział w ubiegłym roku Jacek Sutryk, prezydent Wrocławia.

W ramach programu rozwoju straży miejskiej, w budżecie na 2019 rok zapisano 23 158 000 zł - to o 1 188 000 więcej niż w 2018 r. Zwiększony budżet został przeznaczony na podwyższenie standardów oraz wynagrodzeń, a także stworzenie nowych miejsc pracy.

- Dzięki wsparciu prezydenta i samorządu wrocławskiego, straż miejska jest lepiej postrzegana, co skutkuje tym, że obserwujemy większe zainteresowanie pracą w naszej jednostce. Dziś mamy codziennie ok. 5 tys. postępowań w sprawie wykroczeń i ta liczba rośnie. To jest duża liczba obciążająca pracowników i zależy nam na kadrach - mówił Zbigniew Słysz, komendant Straży Miejskiej we Wrocławiu.

Mimo rotacji, na brak kadr nie narzeka Bogdan Mielniczek, komendant Straży Miejskiej we Włocławku, który uważa, że strażnicy "nie mają prawa strajkować czy protestować, gdyż ich praca jest służbą", a jej wybór jest kwestią wolnej woli.

- Pracy mamy pełne ręce, gdyż z roku na rok przybywa zgłoszeń i zadań, a środki finansowe są, jakie są, i pewne ograniczenia istnieją. Zarobki faktycznie nie są rewelacyjne, natomiast ja zawsze powtarzam, że nikt nie musi tutaj pracować, to nie jest obóz pracy i jeżeli ktoś znajdzie inną, lepiej płatną pracę, to może odejść. Być może wtedy konkurencja na rynku sprawi, że te zarobki będą wyższe. Trudno mówić, że zarobki są za niskie w czasie, gdy rynek pracy w Polsce pochłonie w zasadzie każdego. Wydaje mi się, że moi strażnicy to rozumieją - mówi Mielniczek.

Wskazuje przy tym na inny problem, z którym mierzy się wielu komendantów straży miejskiej w Polsce.

- Rzeczywiście część ludzi odchodzi, ale oni odchodzą do innych służb mundurowych. Te dysproporcje w zarobkach między służbami mundurowymi są tak duże, że wiele osób ucieka do policji, straży pożarnej, wojska, służby więziennej i tu jest duży kłopot. Co przeszkolimy młode osoby, to jak się rozejrzą i zobaczą, jakie są zarobki, to jeżeli mają taką możliwość, odchodzą. Z tym się borykamy i musimy uzupełniać stan osobowy - mówi komendant.

Czytaj też: Czy strażnicy miejscy trafią do katalogu prac w szczególnych warunkach?

Co ciekawe, chętnych na zwolnione miejsca nie brakuje. - I to mnie dziwi - przyznaje Mielniczek. - Słyszę od kolegów z innych miast, że są problemy z naborami. Ja sam miałem niedawno konkurs, w którym złożono 15 wniosków, 12 osób się zjawiło, a przyjęliśmy 4 - mówi komendant.

Komendant Straży Miejskiej w pomorskim Miastku liczy z kolei, że zachętą dla potencjalnych strażników będzie wpisanie tego zawodu do katalogu prac w szczególnych warunkach. To upoważniałoby ich do emerytury pomostowej. O „przeprowadzenie analizy zawodu strażnika gminnego (miejskiego) pod kątem możliwości wpisania tego zawodu do katalogu prac w szczególnych warunkach” wystąpiła w ubiegłym roku do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, jako przewodniczącej Rady Dialogu Społecznego, Krajowa Rada Komendantów Straży Miejskich i Gminnych.

- Strażnik robi praktycznie to samo, co policjant - być może w mniejszym stopniu, ale tak samo się naraża i nierzadko jest na pierwszej linii ognia, a podczas interwencji można się spodziewać niemal wszystkiego. Tymczasem jesteśmy honorowani jak każdy inny pracownik samorządowy. Na pewno każdy strażnik - czy szeregowy, czy komendant - byłby zadowolony z prawa do wcześniejszej emerytury, to na pewno jest jakaś zachęta dla obecnych i potencjalnych pracowników - mówi Krzysztof Kuc, komendant Straży Miejskiej w Miastku.

Być albo nie być

Zdania samorządowców na temat zasadności posiadania straży miejskiej są podzielone. Podczas gdy jedni nie wyobrażają sobie funkcjonowania miasta bez tej formacji, inni nie dostrzegają takiej potrzeby. Zdaniem Marka Wójcika ze Związku Miast Polskich, straż miejska jest samorządom potrzebna. Pytanie, "czy wszystkim", pozostawia otwarte.

- Straże miejskie są potrzebne, bo spełniają swoją rolę i w związku z tym nie chcemy dyskutować, czy one powinny działać, ale w jaki sposób powinny być regulowane - nie chodzi o to, czy powinny być, ale jak powinny działać. A druga sprawa - bardzo dobrze, że powoływanie straży jest fakultatywne i jeśli społeczność lokalna uważa, że jest potrzebna, to się ją powołuje. A trzeba powiedzieć, że strażnik miejski jak mało który funkcjonariusz jest poddany ocenie społecznej, jest absolutnie na pierwszej linii. Inną kwestią jest, że jeżeli chce się mieć najlepsze kadry, to trzeba im dobrze zapłacić. Natomiast ogólna sytuacja ekonomiczna samorządów powoduje, że szukamy - gdzie się da - oszczędności - mówi Wójcik.