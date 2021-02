Świętokrzyskie: programy profilaktyczne dla pracowników z unijnym dofinansowaniem

Badania profilaktyczne (USG, EKG oraz spirometria), spotkania ze specjalistami (w zależności od potrzeb: neurologiem, onkologiem, diabetologiem, kardiologiem i rehabilitantem), program rehabilitacji indywidualnej dla osób z niepełnosprawnościami, a także wsparcie psychologiczne – na taką pomoc może liczyć 572 pracowników (kierowców autobusów oraz pracowników fizycznych i biurowych) Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji w Kielcach. Jest w tym gronie 315 osób powyżej 50 roku życia oraz 34 pracowników z niepełnosprawnościami.

Przedsiębiorstwo jest jednym z beneficjentów sześciu nowych projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego o łącznej wartości ponad 2,2 mln zł (2 mln zł z tej kwoty pokrywa unijne dofinansowanie). Pozwolić mają one na kompleksową profilaktykę chorób zawodowych, dopasowaną do charakteru pracy wykonywanej przez uczestników projektów.



- Z projektów skorzysta łącznie 817 osób. Wsparcie dostosowane jest do indywidualnych potrzeb pracowników, a zaplanowane działania wynikają ze specyfiki wykonywanych przez nich zadań i wiążącego się z nimi ryzyka utraty zdrowia - powiedziała wicemarszałek Renata Janik podczas uroczystego podpisania umów, które odbyło się w Filharmonii Świętokrzyskiej.

- W ciągu ostatnich kilku lat ogłosiliśmy siedem konkursów na projekty wspierające zdrowie pracowników - dodała Katarzyna Kubicka, dyrektor Departamentu Wdrażania EFS UMWŚ .

- Łącznie z dzisiejszymi umowami udzieliliśmy dofinansowania unijnego 33 projektom, na łączną kwotę 15 mln złotych. Wsparcie objęło dzięki temu łącznie 3,6 tys. pracowników świętokrzyskich firm. Jedna trzecia z nich to osoby w wieku 50+ - wyliczała.

Jak podkreślił uczestniczący w podpisaniu umów marszałek województwa Andrzej Bętkowski ważnym elementem profilaktyki chorób zawodowych jest dopasowana do indywidualnych potrzeb rehabilitacja i fizjoterapia, zaś dla osób stale pracujących na stanowiskach biurowych także zachęty do zwiększenia aktywności fizycznej, w formie karnetów na siłownię czy basen.

- Uzupełnieniem tych działań są warsztaty i konsultacje psychologiczne dla osób pracujących w warunkach stresu. Dodatkowym, istotnym elementem projektów jest także poprawa ergonomii na stanowiskach pracy - stwierdził Andrzej Bętkowski.