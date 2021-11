Szczecińscy pracownicy budżetówki nie dogadali się z urzędem. Będzie pikieta

Trwa spór zbiorowy pomiędzy pracownikami jednostek budżetowych miasta Szczecina a urzędem miejskim. Ci pierwsi - reprezentowani przez NSZZ Solidarność - domagają się podwyżek o 1 tys. zł brutto. Miasto zaproponowało podwyżki, ale o wiele niższe - w wysokości 350 zł brutto i do tego rozłożone na dwa lata.

- Od kilku lat słyszymy, że brakuje pieniędzy na podwyżki. Trudno jest wytłumaczyć ludziom, że wciąż się ich pomija. Kiedy była pandemia, to my wciąż chodziliśmy do ludzi, nawet do tych świeżo wypisanych ze szpitala albo chorych. Nie dostawaliśmy za to żadnych dodatków. Chcemy po prostu normalnych płac. Ludzie odchodzą, bo im nie starcza na życie. Za chwilę nie będzie komu pracować - mówiła Alicja Pawluczuk, szefowa organizacji związkowej przy szczecińskim MOPR.

W podobnym tonie wypowiadał się Przemysław Mazur, przewodniczący organizacji związkowej przy Straży Miejskiej.

- 210 złotych to bardzo mało. Jesteśmy służbą dla mieszkańców miasta ale się w nas nie inwestuje. Z powodu niskich poborów przychodzą do nas albo osoby tuż przed emeryturą albo z innych służb, nie przyciągamy młodych. Wykonując podobną pracę do policji, zarabiamy dużo mniej.

Przedstawiciele "Solidarności” zdecydowali, że nie przyjmą propozycji miasta, a w proteście przeciwko swoim niskim zarobkom zorganizują pikietę przed urzędem miasta. Odbędzie się 23 listopada o godz. 14. W tym samym czasie rada miejska będzie obradować nad projektem budżetu na 2022 r.

Jak wynika z szacunków magistratu, spełnienie postulatu związkowców oznaczałoby konieczność znalezienia w budżecie Szczecina dodatkowych 108 mln zł.

- Na to nas nie stać. Mamy obowiązek wyrównania najniższej pensji od przyszłego roku, co będzie nas kosztować ponad 7 milionów. Możemy zaproponować podwyżkę o około 200 złotych brutto – mówiła Dorota Pudło-Żylińska, skarbnik miasta.