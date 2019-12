Szykuje się kolejna bitwa o zarobki samorządowców

Projekt nowelizujący rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych, którego celem było dopisanie pracowników centrów usług społecznych do listy pracowników samorządowych, został przyjęty bez uwag.

Nie zgłaszając sprzeciwu wobec nowelizacji, samorządowcy zastrzegli, że mają uwagi do samego zatrudniania pracowników i chcą poważnej rozmowy na ten temat.

Jak dowiedział się PortalSamorządowy.pl, chodzi o zmiany w sposobie zatrudniania pracowników pochodzących z wyboru, a więc wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.

Ustalenie, że na początku lutego 2020 r. odbędzie się dyskusja nad obecnym kształtem rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie zatrudniania pracowników samorządowych, było jednym z poważniejszych postanowień, jakie zapadły 18 grudnia na posiedzeniu Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. Wyznaczenie tej daty było wynikiem krótkotrwałej wymiany zdań na temat przyjęcia oczywistej zmiany w tym rozporządzeniu, mającej na celu umożliwienie stosowania ustawy z 19 lipca 2019 r. o realizowaniu usług społecznych przez centrum usług społecznych już od 1 stycznia 2020 r.

Chodzi o status pracownika samorządowego.

Na podstawie przepisów tej ustawy jednostki samorządu terytorialnego do realizacji usług społecznych, np. pomocy społecznej, mogą tworzyć wyspecjalizowane centra usług społecznych. Chodziło zatem o zapewnienie ich pracownikom statusu pracowników samorządowych.

- To projekt prezydencki, którego przepisy mają wejść już w styczniu, stąd konieczność zmiany - tłumaczył Stanisław Szwed, sekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. - Musimy je wprowadzić po to, abyśmy pracowników CUS mogli umieścić w wykazie pracowników samorządowych.

Z taką potrzebą nikt nie zamierzał dyskutować.

- Nie chcemy blokować uzupełnienia rozporządzenia o pracowników CUS, bo nie jest naszą intencją obstrukcja. Widzimy, że ta ustawa może być szybko wdrożona, ponieważ rząd postanowił uruchomić pilotaż, który ma wesprzeć tworzenie tych centrów - argumentował Andrzej Porawski, dyrektor biura Związku Miast Polskich.

Podkreślił jednak, że strona samorządowa nie zgadza się na wyrażenie wiążącej opinii przez zespół, ponieważ do rozporządzenia w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych ma cały szereg uwag. - W związku z tym poprosimy o dyskusję w normalnym trybie - zaproponował.

Na to minister Szwed się zgodził. W toku krótkiej wymiany zdań wyznaczono też jej termin - na początek lutego 2020 r. Do tego czasu obie strony mają się przygotować do dyskusji o sposobie zatrudniania pracowników samorządowych.

Uwolnić wynagrodzenia