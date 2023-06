Tak od lipca wzrosną pensje pracowników samorządowych. Oto szczegóły

W Dzienniku Ustaw opublikowane zostało nowe rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych. Pensje na poszczególnych stanowiskach wzrosną od 1150 zł do 1600 zł.

Celem rozporządzenia jest uaktualnienie pensji pracowników samorządowych w związku z podwyższeniem od 1 lipca minimalnej wysokości wynagrodzenia w kraju.

Minimalny poziom wynagrodzenia dla pracowników urzędów samorządowych i jednostek podległych wynosić będzie od 3300 zł (dla kategorii I) do nawet 5200 zł (kategoria XX).

Rozporządzenie zawiera ujednolicone tabele stanowisk i przypisanych tym stanowiskom minimalnych kategorii zaszeregowania oraz minimalnych wymagań kwalifikacyjnych.

Celem rozporządzenia jest uaktualnienie minimalnego poziomu wynagrodzenia zasadniczego pracowników samorządowych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę i ustalenie ich w wysokości od 3300 zł w I kategorii zaszeregowania (dotychczas 2150 zł) do 5200 zł w XX (ostatniej) kategorii zaszeregowania (dotychczas 3600 zł).

Kwoty minimalnego miesięcznego poziomu wynagrodzenia zasadniczego ustalonego w kategoriach zaszeregowania dla pracowników samorządowych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę:

Źródło: Rozporządzenie Rady Ministrów

Pensja urzędnika poniżej najniższej krajowej? Z dodatkami zarobi więcej

Przypomnijmy, od 1 lipca wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę wynosić będzie 3450 zł brutto. Nie oznacza to jednak, że pracownicy samorządowi z kategorii I-III będą otrzymywać pensje poniżej najniższej krajowej.

- Minimalne wynagrodzenie za pracę nie ma charakteru jedynie wynagrodzenia zasadniczego. Jest to łączne wynagrodzenie pracownika za nominalny czas pracy w danym miesiącu, a więc poza wynagrodzeniem zasadniczym obejmuje również inne składniki wynagrodzenia i świadczenia pracownicze zaliczone do wynagrodzeń osobowych, w tym m.in. premie i dodatki - czytamy w uzasadnieniu do rozporządzenia.

Jak dodano, pracodawca samorządowy określa w regulaminie wynagradzania m.in. szczegółowe warunki wynagradzania, w tym maksymalny poziom wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę.

Jednolite nazwy stanowisk i kryteria dla pracowników samorządowych w całym kraju

Jak czytamy w uzasadnieniu, oprócz podwyższenia minimalnego wynagrodzenia zasadniczego, strona samorządowa wnosiła też o ujednolicenie tabel stanowisk i przypisanych tym stanowiskom minimalnych kategorii zaszeregowania oraz minimalnych wymagań kwalifikacyjnych, bowiem występujące obecnie różnice na takich samych stanowiskach występujących w urzędach i samorządowych jednostkach organizacyjnych mogą powodować nierówne traktowanie pracowników.

W załączniku do rozporządzenia wskazano zatem wykaz stanowisk oraz minimalne wymagania kwalifikacyjne (obejmujące wykształcenie i staż pracy), jakie powinni spełniać pracownicy na poszczególnych stanowiskach w urzędach gmin, miast, w starostwach powiatowych, urzędach marszałkowskich oraz jednostkach podległych jednostkom samorządu terytorialnego: od pomocy społecznej, przez żłobki, urzędy pracy czy jednostki działające w zakresie oświaty, po zarządzanie cmentarzami.

Rozporządzenie dotyczy jednak tylko nowo przyjętych pracowników.

- Pracownik samorządowy, który nie spełnia minimalnych wymagań kwalifikacyjnych w zakresie wykształcenia, umiejętności zawodowych lub stażu pracy, przewidzianych dla stanowiska zajmowanego przez niego w dniu wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, może być nadal zatrudniony na tym stanowisku - czytamy w rozporządzeniu.

Z kolei pracownicy zatrudnieni wcześniej na stanowisku nieprzewidzianym w tym rozporządzeniu pracy nie stracą, jednak ich stanowisku zostanie przypisana nowa nazwa.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2023 r.

Treść dokumentu z załącznikami publikujemy poniżej.

Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin.

DO POBRANIA Rozporządzenie Rady Ministrów zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych 848 KB format pliku: PDF