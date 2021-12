Tak wygląda zatrudnienie i zarobki w miejskich jednostkach w Gdyni

Całkowity stan zatrudnienia we wszystkich jednostkach organizacyjnych, spółkach, samym urzędzie i oświacie, wyniósł 11 tysięcy 929 osób.

Marek Dudziński gdyński radny, członek zarządu powiatowego Prawa i Sprawiedliwości, wystąpił do prezydenta Gdyni z interpelacją „w sprawie stanu zatrudnienia w Urzędzie Miasta Gdyni, jednostkach podległych, spółkach komunalnych z większościowym udziałem Gminy Miasta Gdyni”.

Na podstawie otrzymanej odpowiedzi radny sporządził raport o dotyczący zatrudnienia w - jak to nazwał - jednostkach podległych Prezydentowi Miasta Gdyni.

- Specjalnie nie użyłem frazy "w Urzędzie Miasta Gdyni", ponieważ mogłoby to sugerować, że chodzi tylko formalnie o samą jednostkę jaką jest urząd – wyjaśnia Dudziński. - Co dałoby nam nieprawdziwy obraz sytuacji, jeśli chcielibyśmy dowiedzieć się ile osób jest zatrudnionych we wszystkich jednostkach miejskich, do których oprócz wydziałów UM należą również gminne jednostki organizacyjne (36 jednostek), spółki prawa handlowego z dominującym udziałem Miasta Gdyni (6 spółek), placówki oświatowe (99 placówek) – wylicza radny.

Samorządowiec tłumaczy, że jako liczbę zatrudnionych przyjął osoby zarejestrowane w ZUS, nie zaś liczbę etatów. Sprawdził zatrudnienie za lata 2018 - 2021 (do 11 października).

Ile osób zatrudnia miasto Gdynia?

W tym:

6382 - w placówkach oświatowych;

2378 - jednostkach organizacyjnych;

1355 - spółkach miejskich;

1177 - w samym UM Gdyni.

- Czy to dużo? Czy to mało? Ciężko jednoznacznie stwierdzić. Na pewno mógłbym wymienić część jednostek, gdzie kilka etatów by się przydało zwiększyć. Są też i takie, które w moim przekonaniu mają zbyt dużą etatyzację - komentuje Marek Dudziński.

Jak pisze, jeśli chodzi o zmiany w liczbie zatrudnionych największe widać w MOPSIE. W latach 2019 - 2021 liczba zatrudnionych zmalała z 681 do 494. To między innymi wynik powstania Gdyńskiego Centrum Usług Opiekuńczych.

Zarobki urzędników

Radny pisze także o zarobkach. Podkreśla, że szczególnie wysokie są w Agencji Rozwoju Gdyni (to miejska spółka).

- Spółka zatrudnia łącznie całe 11 osób. Jednego prezesa z pensją 17 tys. 615,12 zł. Oprócz prezesa, mamy tam trzech członków Rady Nadzorczej - m.in. wiceprezydenta Marka Łucyka i Rafała Klajnerta z pensją 5 tys. 386,77 zł każdy. I mamy pozostałych pracowników z wynagrodzeniem 4 tys. 061 zł – wylicza autor raportu..