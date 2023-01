Tak wzrosną wynagrodzenia pracowników samorządowych. Mamy wyliczenia

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej proponuje znaczne zwiększenie wynagrodzeń pracowników samorządowych (zdjęcie ilustracyjne, fot. UM Kraków)

Do konsultacji trafił projekt rozporządzenia w sprawie wynagradzania etatowych pracowników samorządowych. Najniższe możliwe wynagrodzenie wzrośnie z 2100 do 3000 zł, zaś najwyższe z 3600 do 4300 zł.