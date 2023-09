Tak zarabiają strażnicy miejscy. Praca w komendach czeka

Szeregowy strażnik miejski, nie pełniący żadnej funkcji kierowniczej, zarabia w Polsce ok. 5000 zł brutto miesięcznie, a w niektórych miastach nawet mniej. Trudno się więc dziwić, że w wielu jednostkach brakuje ludzi do obsadzenia strażniczych wakatów.

Średnie wynagrodzenie szeregowych strażników miejskiej najlepiej wypadają w Zielonej Górze, najgorzej zaś w Łodzi – biorąc pod uwagę sytuację w kilkunastu jednostkach, w których poprosiliśmy o szczegółowe informacje.

- Zainteresowanie podjęciem pracy w naszej jednostce uległo pogorszeniu. Na taki stan rzeczy może wpływać wiele aspektów, m.in. wynagrodzenie, charakter pracy lub zabezpieczenie socjalne - zwraca uwagę Jarosław Lipiński, komendant Straży Miejskiej w Olsztynie. Podobnie sprawa ma się w większości pozostałych straży.

Tylko w Białymstoku obsada strażnicza jest optymalna. W innych komendach liczba wakatów waha się do kilku, przez kilkadziesiąt do nawet kilkuset wakatów w przypadku SM w Warszawie. – Ale zapotrzebowanie w zakresie obsady strażników i tak jest znacznie większe – wskazuje komendant SM w Lublinie Jacek Kucharczyk.

W kilkunastu jednostkach straży miejskiej zapytaliśmy o obsadę pracowniczą, ewentualne wakaty na stanowiskach strażniczych oraz o wynagrodzenie szeregowych strażników miejskich, czyli nie pełniących funkcji pracowniczych.

I tak wygląda to w zdecydowanej większości jednostek, w których sytuację analizowaliśmy. Komendant Straży Miejskiej w Lublinie Jacek Kucharczyk wskazuje, że powodem mogą być także bardziej atrakcyjna i prestiżowa praca oraz uposażenie w Policji przy porównywalnym zakresie zadań i obowiązków.

Zainteresowanie pracą w Straży Miejskiej w Lublinie słabnie (Fot. Miasto Lublin)

Tyle może wyciągnąć średnio szeregowy strażnik miejski na miesiąc

Jeśli chodzi o zarobki szeregowego strażnika, poprosiliśmy o wyliczenie łącznych wydatków na ten cel z ostatniej miesięcy dla całej kadry i podzielenie otrzymanej kwoty przez liczbę strażników. Mowa nie tylko o wynagrodzeniu zasadniczym, ale z uwzględnienie także np. dodatku stażowego, dodatku za godziny nocne, premii – wszystkich składników, które złożyły się na wydatki płacowe w ostatnim czasie.

Okazało się, że średnie pensje strażników w przeanalizowanej grupie jednostek wahają się od niespełna 4400 do 5500 zł brutto miesięcznie. Najwyższe mamy w Zielonej Górze, potem jest Poznań i Bydgoszcz. Ale średnia powyżej 5000 zł wyszła jeszcze tylko w jednostkach w Warszawie i Lublinie – w pozostałych średnie zarobki strażników mają „czwórkę z przodu”.

Średnie miesięczne wynagrodzenie brutto szeregowego strażnika miejskiego z ostatnich miesięcy (Fot. PTWP)

Najniższą średnią – 4358 zł – legitymuje się straż w Łodzi, niewiele wyższą mają jednostki w Olsztynie i Gdańsku. Ze stolicy woj. pomorskiego otrzymaliśmy bardzo szczegółową rozpiskę jak te wynagrodzenia wyglądają w podziale na poszczególne stanowiska – z premiami i bez. Średnia z uwzględnieniem premii to mniej więcej 4500 zł brutto.

Wielu mieszkańców nie lubi strażników. „Ich krytykowanie jest łatwe”

Strażnikom często zarzuca się, że skupiają się jedynie na wystawianiu mandatów za mniejsze i nie powodujące zakłócania porządku w sposób znaczący wykroczenia jak np. spożywanie alkoholu w miejscu publicznym i na ogół w stosunku do pojedynczych osób. Krytykowani są, że do większych grupek już nie podchodzą (podobny brak zainteresowania zarzuca się zresztą policjantom). Stąd nie brakuje komentarzy, że te jednostki należałoby zlikwidować. Za pieniądze, które strażnicy zarabiają, trudne się jednak dziwić, że nie chcą ryzykować zdrowia czy nawet życia. Trzeba też pamiętać, że w zakresie obowiązków mają więcej zadań i kontroli, zlecanych im także przez urzędy miejskie.

- Krytykowanie straży miejskich jest łatwe, ale czy ktoś pochylił się nad tym, co strażnicy robią? Widzimy tylko stereotypy, prawda? Nie lubimy, jak ktoś drze mordę po nocy, chlając na podwórku. Podnosimy larum, jak ktoś zaparkuje tak, że musimy wyłazić na jezdnię z nadzieją, że auto nas nie zabije. Nietrzeźwy? No przecież nikt nie zabrania spać na przystanku, w autobusie, na trawie... Palenie odpadów? Może ci co nie chcą straży, lubią oddychać i czuć zapach palonych śmieci, żyć w odpadach, a może sami są odpadem ludzi, którzy lubią anarchię, bezprawie, bezkrólewie... Można mnożyć przykłady - skomentował jeden z naszych czytelników pod artykułem dotyczącym straży miejskich sprzed kilku tygodni.

Tylko w Białymstoku nie ma wakatów strażniczych. W Warszawie i innych miastach przeciwnie

Częsta krytyka w powiązaniu z niezbyt atrakcyjnym wynagrodzeniem sprawiają, że chętnych do pracy w straży miejskiej zaczyna brakować. Tylko w jednej komendzie spośród tych, w których poprosiliśmy o informacje – w Białymstoku – aktualna obsada jest optymalna i nie ma żadnych wakatów.

W pozostałych liczba wakatów waha się od kilku do nawet kilkuset, jak w przypadku Warszawy, gdzie jednak podano nam jedną wartość obejmującą zarówno braki po stronie strażników, jak i pracowników administracyjnych komend.

Liczba wakatów na stanowiskach strażniczych w jednostkach straży miejskiej (Fot. PTWP)

W Zielonej Górze np. zatrudnionych jest ledwie 15 osób, czyli mniej niż wakatów. SM w Warszawie dla odmiany ma kadrę składającą się aż z 1285 strażników. 312 pracuje ich w Poznaniu, 311 w Gdańsku, 246 we Wrocławiu, 125 w Lublinie, ale w Olsztynie już tylko 56 osób.

Obsadzenie wszystkich wakatów nie zawsze rozwiązuje sprawę

Nieobsadzenie braków kadrowych oczywiście bywa też spowodowane tym, że osoby, które chcą podjąć taką pracę, nie spełniają wymagań stawianych przez komendy. Przeważają jednak przypadki, że chętnych nie ma, albo nie decydują o aplikowanie, kiedy dowiedzą się jak będzie wyglądało ich wynagrodzenie.

To komplikuje skuteczne funkcjonowanie jednostek. A trzeba też pamiętać, że nawet obsadzenie wszystkich wakatów nie oznacza, że strażników nie powinno być więcej.

- Jakkolwiek w naszej jednostce w ostatnim okresie ilość wakatów wahała się pomiędzy 14 a 5 wolnych stanowisk strażniczych, to biorąc pod uwagę ilość interwencji i zgłoszeń od mieszkańców oraz działań podejmowanych przez Straż z własnej inicjatywy należy stwierdzić, że zapotrzebowanie w zakresie obsady strażników (zwiększenie etatów) jest znacznie większe – komentuje Jacek Kucharczyk, komendant SM w Lublinie, w której pracuje 125 osób.

Podobnie widzi tę sprawę jednostka SM we Wrocławiu.

- Etatów strażniczych mamy przyznanych 323 i osiągnięcie tego stanu jest przez nas pożądane. Oczywiście większa ilość strażników też byłaby wskazana – wylicza Waldemar Forysiak z wrocławskiej komendy, gdzie zatrudnionych jest 246 strażników.

Strażnicy też chcą zarabiać więcej. SM w Warszawie: duża różnorodność realizowanych zadań

Zwiększenie obsady ponad dotychczasowy wymiar etatowy wymaga już jednak dodatkowych środków w budżecie miasta, a więc i zgody władz samorządowych. O to będzie raczej trudne, biorąc pod uwagę jak samorządowcy narzekają w ostatniej latach na kurczące się dochody m.in. wynikające ze zmian podatkowych. Zresztą w pierwszej kolejności niezbędne wydaje się podniesienie pensji już pracującym strażnikom, co mogłoby ograniczyć ich przejścia do policji i zachęcić osoby z zewnątrz do pokrycia braków kadrowych w obrębie przyznanej liczby etatów. A już to wymaga sporych środków finansowych, które trzebaby znaleźć w samorządowym budżecie (wynagrodzenia policjantów pokrywane są ze środków budżetu państwa - przyp. red.).

- Praca strażnika miejskiego ze względu na dużą różnorodność realizowanych zadań jest pracą, w której wiele osób znajdzie satysfakcję. Oprócz powszechnie kojarzonych zadań patrolowych, w straży funkcjonują też inne komórki – zwraca ponadto uwagę Straż Miejska w Warszawie, wymieniając i omawiając zakres obowiązków w poszczególnych komórkach:

- Referat Profilaktyki - którego funkcjonariusze pracują z młodzieżą, spotykają się z seniorami realizując programy związane z szeroko pojętym bezpieczeństwem;

- W Oddziale Ochrony Środowiska strażnicy realizują zadania związane z ekologią, ochroną, pomocą zwierzętom oraz ujawnianiem oraz usuwaniem pojazdów nieużytkowanych z terenów Warszawy;

- Funkcjonariusze z referatów szkolnych prowadzą działania związane z bezpieczeństwem dzieci i młodzieży nie tylko w rejonach placówek oświatowych;

- W referatach do spraw komunalnych rejonowi pomagają rozwiązywać problemy mieszkańców, m.in. uczestnicząc w spotkaniach społeczności lokalnych, prowadząc sprawy dotyczące np. gospodarki odpadami przez zarządców nieruchomości, rozpoznając sprawy zgłoszone przez mieszkańców;

- W referatach oskarżycieli publicznych strażnicy prowadzą sprawy dotyczące wykroczeń oraz uczestniczą w postępowaniach przed sądami;

- Operatorzy i dyspozytorzy pracujący na stanowiskach dowodzenia oddziałami lub centralnym stanowisku kierowania przyjmują zgłoszenia i przekazują je do realizacji patrolom „w rejonie”, koordynując pracę strażników.

