Takiego dramatu w przewozach jeszcze nie było. Kierowców brakuje już wszędzie

Samorządowi przewoźnicy tłumaczą się, że trudno im z dnia na dzień spełnić oczekiwania kierowców, a ci coraz dobitniej w protestach domagają się podwyżek.

Niewesoło jest w transporcie towarowym i autokarowym. Mocno odczuwalny jest odpływ kierowców z Ukrainy.

Kilka miesięcy temu, w wypowiedzi dla Portalu Samorządowego, prezes Stowarzyszenia Ekonomiki Transportu Paweł Rydzyński skomentował, że zapotrzebowanie na kierowców zawodowych w Polsce szacuje się nawet na ponad 100 tys. osób.

- Większość to wprawdzie zapotrzebowanie na kierowców ciężarówek, ale przedsiębiorstwa transportu publicznego też borykają się z niedoborem kadr – stwierdził Paweł Rydzyński.

Od tego czasu sytuacja się zmieniła… niestety na gorsze.

Zapotrzebowanie na ponad 150 tys. kierowców

Eksperci Północnej Izby Gospodarczej mówią wprost: tak dramatycznej sytuacji w sektorze transportowym jeszcze nie było. Opierając się na różnych szacunkach z rynku pracy wskazują, że aktualne braki w tym zakresie to już co najmniej 150 tys.

- Brakuje kierowców na trasach krajowych, międzynarodowych, w komunikacji miejskiej. Właściwie każdy, kto ma uprawnienia i chęci do pracy, znajdzie w tym zawodzie zatrudnienie bez większego problemu - zauważyła Hanna Mojsiuk, prezes Północnej Izby Gospodarczej w Szczecinie.

- Kumuluje się coraz więcej zjawisk gospodarczych jak np. pandemia, wojna w Ukrainie, braki produktów spożywczych. Kierowców bardzo brakuje, firmy coraz bardziej poważnie rozglądają za pracownikami z takich krajów jak np. Filipiny. Nie możemy także zapominać o tym, że demografii nie da się oszukać. Kierowcy pracujący zawodowo po prostu się starzeją i widzimy tutaj również coraz więcej osób odchodzących na emeryturę – stwierdził Jerzy Gębski z firmy Enterprise Logistics.

Firmy proponują 50 proc. wyższe pensje. Spółki samorządowe nie mają takich możliwości

Znaleźć wyszkolonego kierowcę na rynku jest coraz trudniej. Zdaniem PIG problemem nie są jednak zbyt niskie wynagrodzenia.

- Przedsiębiorcy, będąc świadomi jak trudno o dobrego kierowcę zawodowego, są w stanie zaoferować osobie gotowej do pracy stawki zarobkowe na poziomie nawet 50 proc. wyższym niż przed pandemią COVID-19. Kierowcy to zręcznie wykorzystują i rzeczywiście rotacja między firmami jest bardzo duża - wyjaśniła Dorota Siedziniewska-Brzeźniak, ekspert rynku pracy Idea HR Group.

- Najtrudniejsza sytuacja jest w sektorze samorządowym, gdzie kierowcy komunikacji miejskiej są podkupywani przez firmy zajmujące się przewozem komercyjnym. Trochę bardziej skomplikowana jest sytuacja na rynku międzynarodowym. Widzimy wyraźny odwrót od jazdy na długich trasach. Wielu kierowców zraziło się do takiej pracy w czasie pandemii - dodaje Siedziniewska-Brzeźniak.

Ale to, że część z nich porzuca publiczny transport zbiorowy na rzecz komercyjnego, wynika w dużej mierze z kwestii zarobkowych.

W ubiegłym roku właśnie niewystarczający poziom wynagrodzeń był przyczyną protestu m.in. w gdyńskiej komunikacji miejskiej. Ostatnie miesiące to nasilenie bardziej radykalnych działań protestacyjnych ze strony kierowców w różnych miastach. W Bydgoszczy niedawno zakończył się dwutygodniowy strajk, który ostatecznie przyniósł pracownikom MZK oczekiwany sukces, ale w związku z niekursowaniem wielu autobusów i tramwajów spółka wyliczyła swoje straty na ponad 6 mln zł. Strajkami zagrożono także np. w Warszawie i Kołobrzegu.

Problemy finansowe samorządów. Pomoże zerowy VAT?

Samorządowi przewoźnicy tłumaczą się, że trudno im z dnia na dzień spełnić oczekiwania kierowców, ponieważ sytuacja finansowa nie jest najlepsza m.in. w związku z inflacją i zmianami podatkowymi, skutkującymi mniejszymi wpływami do budżetów miast.

Na początku lipca Związek Zawodowy Pracowników Komunikacji Miejskiej w RP zaapelował jednak do włodarzy miast o poważne potraktowanie postulatów pracowników komunikacji miejskiej.

- Nie chcemy być niewolnikami samorządów, też pracujemy na rzecz miasta – podkreślił Stanisław Taube, prezes Związku Zawodowego Pracowników Komunikacji Miejskiej w RP.

Być może o podwyżki będzie łatwiej, jeśli samorządy zostaną zwolnione z konieczności płacenia 8 procentowanego podatku VAT za usługi publicznego transportu zbiorowego, co właśnie zaapelowały do rządu Unia Metropolii Polskich i Związek Miast polskich. Brak zgody na takie rozwiązanie (jedno z kilku przygotowanych przez te korporacje) - jak alarmują - może na tyle skomplikować sytuację finansów jednostek samorządu terytorialnego, że pieniędzy nie będzie nie tylko na podwyżki, ale nawet na obecne wynagrodzenia. A wtedy kierowcy mogą w jeszcze szerszym zakresie przechodzić do sektora prywatnego, co spowoduje obniżenie jakości usług publicznych przewoźników.

Przyznali podwyżki i problem zniknął…na jakiś czas

Wcześniej problem braku kierowców był przez przewoźników mocno odczuwalny w latach 2017-2018. Główną przyczyną była wysokość pensji. Niezadowoleni - jeśli pracodawcy nie spełnili ich oczekiwań - przenosili się do prywatnych firm przewozowych, albo nawet zmieniali charakter pracy. Spółki miejskie zaczęły więc rozważać czy nie sięgnąć po kierowców z Ukrainy czy nawet Kazachstanu.

- Kierowcy wywierali presję płacową. Ale okazało się, że w większości przypadków kryzys udało się zażegnać podwyżkami pensji. Przedsiębiorstwa komunikacyjne doszły do wniosku, że bardziej kalkuluje im się podnieść wynagrodzenia o kilkaset złotych niż inwestować w całkiem nowych kierowców ze Wschodu. Samorząd musiałby ponieść znacznie wyższe koszty - np. zapewnienia mieszkania takiemu kierowcy - wyjaśnił w rozmowie z Portalem Samorządowym Marcin Żabicki, dyrektor ds. rozwoju Izby Gospodarczej Komunikacji Miejskiej.

Kłopotliwe były też wysokie koszty uzyskania uprawnień do kierowania pojazdami, więc miejskie przedsiębiorstwa zaczęły nawiązywać współpracę ze szkołami przygotowującymi do zawodu lub urzędami pracy, a nawet tworzyć przyzakładowe ośrodki szkolenia kierowców i pokrywać przynajmniej częściowo koszty zdobycia uprawnień.

Z jednej strony nadzieja w uchodźcach, z drugiej odczuwalny odpływ kierowców z Ukrainy

Problem wrócił w 2021 r. i zaczął się nasilać w roku bieżącym. Po wybuchu wojny na Ukrainie Polskę zalała fala uchodźców. Przynajmniej część przewoźników wiązała z nimi nadzieje na załatanie kadrowych dziur.

- Uchodźcy to obecnie w większości kobiety i dzieci, więc zawody transportowe nie są raczej pierwszym wyborem dla nich - zwrócił uwagę rzecznik MPK w Częstochowie Maciej Hasik.

Inne spółki zwracały natomiast uwagę, że jak dotąd Ukraińcy woleli podejmować lepiej płatne stanowiska kierowców autokarów czy ciężarówek.

W transporcie towarowym oraz zbiorowym międzynarodowym niestety też problemy są w tym zakresie bardzo duże. Eksperci Północnej Izby Gospodarczej wskazują, że przepaść powiększa się właściwie z tygodnia na tydzień. Twierdzą, że nie przybywa nowych kierowców, a ci, którzy pracują coraz częściej rezygnują z długich tras międzynarodowych na rzecz krajowych.

Z jednej strony są uchodźcy, ale z drugiej wielu kierowców z Ukrainy, którzy pracowali w Polsce, wróciło do kraju walczyć za swoją ojczyznę. Ich odpływ jest silnie odczuwalny w sektorze TSL (transport, spedycja i logistyka) w Polsce.

Nie będzie miał kto wozić pasażerów, węgla i produktów spożywczych?

- Bijemy na alarm, bo sytuacja jest gorzej niż krytyczna. Nie ma w tym momencie w Polsce firmy logistycznej, która nie chce zatrudnić kierowców - zauważyła prezes Hanna Mojsiuk. - Najbardziej brakuje kierowców w spedycji międzynarodowej, ale widać również poważne braki w strukturach samorządowych i spółkach zajmujących się np. komunikacją miejską. Największym problemem jest, że zawód kierowcy zawodowego nie jest atrakcyjny dla młodych ludzi. Nabory są bardzo słabe, zupełnie nieadekwatne do wielkich potrzeb rynku pracy. To jest moment w którym warto zaapelować do młodych ludzi i ich rodziców: to jest naprawdę dobry, perspektywiczny i świetnie płatny zawód. Warto go rozważyć - dodała.

PIG obawia się, że niedługo nie będzie miał kto wozić węgla i produktów spożywczych do sklepów, nie mówiąc już o autobusach i komunikacji miejskiej.

Eksperci sektora TSL są zdania, że sytuacja jest bardzo poważna i wymaga rozwiązań systemowych. Inaczej mnożyć będą się przypadki niedowiezionych towarów do sklepów czy zastój w sektorze e-commerce.

- Polska stała się hubem wojennej Ukrainy. To wielka szansa dla logistyki, by obsługiwać nowe towary. Boimy się jednak, że nie będziemy mieli możliwości kadrowych, by być w stanie sprostać wszystkim oczekiwaniom - zwróciła uwagę Laura Hołowacz, prezes Grupy CSL. - Polska jest logistyczną i transportową potęgą, firmy dają sobie radę jak tylko mogą, ale braki kadrowe są coraz bardziej odczuwalnym problemem. Brak kierowców może nas strącić z pozycji międzynarodowego lidera – skwitowała.