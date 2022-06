Ten sektor bije kolejne rekordy. Ale bez miejskich inwestycji dalszy rozwój się nie uda

- Nawet jeśli pracujemy zdalnie, to jesteśmy w jakichś miastach, pracujemy w konkretnych lokalizacjach. Nawet jeśli nie wychodzimy do biura, to oczekujemy, żeby w tym mieście były przyzwoita jakość życia oraz wszelkie usługi wspierające pracę z danej lokalizacji - mówi Paweł Panczyj z ABSL.

Najnowszy raport opublikowany przez ABSL pokazuje, że rynek nowoczesnych usług dla biznesu cały czas rośnie. Wzrost jest nawet większy, niż przewidywano.

W lutym br. w 1 714 centrach usług zatrudnionych było ponad 400 tys. osób. Szacunkowy udział sektora w PKB wynosi już 4,4 proc., a wartość eksportu wzrosła do 26,4 mld dol., odnotowując rekordowy skok o 15,1 proc.!

Zdaniem Pawła Panczyja z ABSL, by ten trend utrzymać, potrzebne są dalsze inwestycje w infrastrukturę w miastach.

- Patrząc na możliwość rozwoju tego sektora w innych jeszcze niż obecnie miastach, widzimy, że największym wyzwaniem jest brak powierzchni biurowych. Musimy też brać pod uwagę, że często są to młodzi ludzie, którzy patrzą na jakość życia, na miejsca, gdzie mogą spędzić czas wolny, gdzie - jeśli zakładają rodziny - będą mieli możliwość nabycia mieszkania, posłania dziecka do żłobka czy przedszkola. Tego typu infrastruktura rozwijająca rodziny naszych pracowników jest niezwykle ważna - podkreśla nasz rozmówca.

Współpraca z miastami

Związek Liderów Sektora Usług Biznesowych bardzo dobrze ocenia też współpracę z miastami.

- To nie jest sytuacja, w której brakuje konkretnych działań, tyle że one nie są kierowane do nas. Często włodarze miast mówią, że robią to dla mieszkańców, nie zawsze jednak pracownicy są mieszkańcami - mówi Paweł Panczyj.

Jak podkreśla, często to po prostu kwestia nazewnictwa, bo z rozwoju infrastruktury korzystają wszyscy.

- Nawet jeśli pracujemy zdalnie, to jesteśmy w jakichś miastach, pracujemy w konkretnych lokalizacjach. Nawet jeśli nie wychodzimy do biura, to oczekujemy, żeby w tym mieście były przyzwoita jakość życia oraz wszelkie usługi wspierające pracę z danej lokalizacji - dodaje.

Po pierwsze edukacja

Rozwijający się rynek usług to ciągłe zapotrzebowanie na nowych pracowników. Jak podkreślają eksperci z ABSL, by utrzymać rosnący trend w sektorze nowoczesnych usług biznesowych, niezbędna jest współpraca zwłaszcza z uczelniami wyższymi.

Potrzebne są stosowne kierunki, staże, a także programy dla studentów i absolwentów, które pozwolą podjąć młodym ludziom pracę jeszcze na studiach lub tuż po (a to tylko niektóre z proponowanych rozwiązań).

Odporność na zmiany

Pandemia, wojna w Ukrainie - ostatnie trzy lata pokazały, że szczególnie sektor nowoczesnych usług biznesowych musi być odporny i przygotowany na zmiany. Jak akcentuje Paweł Panczyj z ABSL, najważniejszym zadaniem sektora pozostaje unikanie składania obietnic bez pokrycia.

- Na pewno nie chcemy obiecywać, że będziemy robić coś w konkretnej formie czy formule... Formuła może się zmienić. Na pewno nie chcemy mówić, że jakieś działania czy jakieś profile będą istniały za 3 czy 5 lat, bo automatyzacja i robotyzacja zmieniają miejsca pracy. Ale chcemy mówić, że będziemy wykonywać swoją pracę dobrze niezależnie od okoliczności - precyzuje Paweł Panczyj.

