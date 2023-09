Terytorialsi potrzebują świeżej krwi. Szykuje się szeroko zakrojona rekrutacja

27 września to szczególny dzień dla Wojsk Obrony Terytorialnej, z uwagi na charakter formacji i dziedziczenie tradycji żołnierzy podziemia niepodległościowego. To rocznica powstania Polskiego Państwa Podziemnego. Tego dnia żołnierze WOT obchodzą święto. W tym roku w Rzeszowie.

Decyzją MON z sierpnia 2018 r. dzień 27 września, rocznica powstania Polskiego Państwa Podziemnego, został ustanowiony świętem Terytorialsów.

WOT to piąty rodzaj Sił Zbrojnych RP, złożony głównie z żołnierzy niezawodowych. Tegoroczne obchody święta odbędą się 30 września w Rzeszowie.

Żołnierze tej formacja wykonują przede wszystkim zadania związane ze zwalczania klęsk żywiołowych, likwidacją ich skutków i prowadzeniem akcji poszukiwawczo-ratowniczych. Ale nie tylko.

Wojska Obrony Terytorialnej (WOT) zostały utworzone 1 stycznia 2017 r. na podstawie ustawy z 16 listopada 2016 roku o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw.

Inicjatorem powołania WOT był ówczesny minister obrony narodowej Antonii Macierewicz. On też zdecydował, że WOT ma podlegać bezpośrednio ministrowi obrony, co do dziś budzi kontrowersje.

Za dowodzenie jednostkami wojskowymi i związkami organizacyjnymi WOT odpowiedzialny jest dowódca Wojsk Obrony Terytorialnej. Obecnie jest nim gen. dyw. Maciej Klisz, absolwent Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Zmechanizowanych we Wrocławiu, Akademii Obrony Narodowej oraz US Army War College.

W WOT służą ochotnicy, w zdecydowanej większości z żołnierze niezawodowi. Stanowią oni średnio ponad 86 proc. Pozostali to żołnierze zawodowi. Główne zadania Terytorialsów to obrona i wspieranie lokalnych społeczności.

Jak wskazuje sama nazwa, są to formacje działające w konkretnym regionie naszego państwa, gminy, powiatu, województwa. Mieszkańcy znają ich przede wszystkim z pomocy, jaką niosą mieszkańcom w trudnych sytuacjach, zwłaszcza z udziału w zwalczaniu klęsk żywiołowych i likwidacją ich skutków oraz prowadzeniem akcji poszukiwawczo-ratowniczych.

Według założeń MON wojska OT miały do końca 2017 r. liczyć 18 tys., a w do końca 2021 r. ich liczebność miała się zwiększyć do 53 tys. Planów tych nie udało się jednak zrealizować. Zgodnie z założeniem MON w 2025 r. wszystkie brygady mają osiągnąć pełną gotowość do działań.

Wyposażeni są w specjalistyczny sprzęt ratowniczy oraz techniczny

Obecnie WOT liczy 36 tys. żołnierzy. Zgodnie z ustawą o obronności ojczyzny, celem jest, żeby Wojsko Polskie liczyło co najmniej 300 tysięcy żołnierzy, w tym 50 tysięcy żołnierzy WOT. Formacja wciąż się rozwija.

W 2021 r. Dowództwu WOT podlegało 15 brygad OT, dwa centra szkolenia i batalion dowodzenia. Obecnie wojska obrony terytorialnej tworzy 18 brygad i 58 batalionów piechoty lekkiej. W sumie w ich szeregach służy niespełna 36 tys. osób, w tym 4, tys. to żołnierze zawodowi.

Do wykonywania swoich zadań Wojska Obrony Terytorialnej wyposażone są także w specjalistyczny sprzęt ratowniczy oraz techniczny, służący do zwalczania skutków klęsk żywiołowych, taki jak agregaty prądotwórcze, kontenerowe elektrownie polowe, maszty oświetleniowe, środki łączności czy piły spalinowe.

WOT to piąty rodzaj Sił Zbrojnych RP złożony głównie z żołnierzy niezawodowych, fot. WOT

Mają też ciężki sprzęt inżynieryjny: koparki, zestawy samozaładowcze, ruchome warsztaty zabezpieczenia technicznego, samochody ciężarowe, terenowe i quady. Cały czas przygotowują się do wykonywania swoich zadań.

W Centrum Szkolenia Wojsk Obrony Terytorialnej zorganizowany został kolejny kurs dla żołnierzy z Naziemnych Zespołów Poszukiwawczo Ratowniczych, które przeznaczone są do niesienia pomocy załogom i pasażerom statków powietrznych, które uległy awarii.

Na wniosek Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku w manewrach ratowniczych Łasica 2023 wzięli udział żołnierze 1 Podlaskiej Brygady Obrony Terytorialnej. Ich zadaniem było zabezpieczenie marszu kolumny modułu gaśniczego, który przygotowywany jest do zwalczania pożarów wielkopowierzchniowych.

Nowy program strzelań nastawiony jest na mobilność i ruch

Niedawno w Zespole Szkół Ogólnokształcących w miejscowości Włoszakowice (powiat leszczyński) polscy Terytorialsi wspólnie z amerykańskimi gwardzistami Gwardii Narodowej Stanu Illinois ćwiczyli udzielanie pomocy w przypadku wystąpienia zdarzenia masowego, w którym poszkodowanych zostało kilkudziesięciu uczniów.

W ostatnich dwóch latach (2022-2023) w ramach 15 edycji szkoleń, amerykańscy instruktorzy przeszkolili łącznie niemalże tysiąc Terytorialsów. Podpisana w lipcu br. umowa pomiędzy Centrum Szkolenia WOT, a 129 Regional Training Institute z Springfield pozwoli w kolejnych latach na zintensyfikowanie wspólnych ćwiczeń.

Pozwoli nie tylko na utrzymanie obecnie realizowanych szkoleń operatorów ppk. Javelin, snajperów oraz ratowników pola walki, ale także utworzenie nowych kursów, dla obserwatorów ognia, logistyków, specjalistów OPBMR, a także szkoleń z zakresu dowodzenia.

Amerykańscy instruktorzy przeszkolili operatorów ppk. Javelin, fot. MON/X

Do Sił Zbrojnych RP wprowadzany jest nowy Program Strzelań z Broni Strzeleckiej, opracowany przez żołnierzy Wojsk Specjalnych. Poprzedni przewidywał strzelanie głównie na dalszych odległościach i zazwyczaj z postawy leżącej.

Nowy nastawiony jest na realizm szkolenia, czyli mobilność i ruch. Za szkolenie odpowiedzialni są żołnierze Mobilnych Zespołów Szkoleniowych wojsk operacyjnych. Wśród Terytorialsów pojawili się też pierwsi instruktorzy.

Zespół Działań Cyberprzestrzennych DWOT, grupa specjalistów IT, żołnierzy pracujących na co dzień w sektorze cyberbezpieczeństwa, prowadził szkolenie w ramach ćwiczenia rotacyjnego z wykorzystaniem środowiska zwirtualizowanego Cyber Rage, wykorzystywanego do szkolenia specjalistów cyberbezpieczeństwa na potrzeby Sił Zbrojnych RP.

W ramach operacji pod kryptonimem Silne Wsparcie, oferują gminom i powiatom w strefie objętej stanem wyjątkowym szkolenia z zakresu: cyberbezpieczeństwa, aktualnych zagrożeń i ataków, dezinformacji, sposobów oceny wiarygodności informacji, elementów wojny hybrydowej oraz bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych.

W tegorocznych ćwiczeniach NATO Locked Shields, największych i najbardziej kompleksowych ćwiczeń z zakresu cyberobrony na świecie, polsko-litewska drużyna w skład której wchodzili również żołnierze Zespołu Działań Cyberprzestrzennych WOT, zajęła II miejsce!

Terytorialsi są dobrze uzbrojeni w nowoczesną broń

Do wykonywania zadań obronnych, jako lekka piechota mają nowoczesne systemy uzbrojenia indywidualnego i zespołowego.

To m.in. karabinki Grot, karabiny wyborowe, ale też taki sprzęt, jak lekkie moździerze 60 mm LM P-2017 (jest ich 500), 12 systemów bezzałogowych statków powietrznych bliskiego rozpoznania FlyEye (48 dronów).

Na uzbrojeniu Terytorialsów jest też amunicja krążąca Warmate, której zakupiono łącznie 10 zestawów (100 dronów, miało być tysiąc) dla WOT i Wojsk Specjalnych, a także amerykańskie systemy przeciwpancerne Javelin FGM-148F Javelin.

Żołnierze OT mają 60 takich wyrzutni i 180 rakiet. Na początku tego roku szef MON Mariusz Błaszczak poinformował, że będą kolejne Javeliny. Aneks do kontraktu z 2020 roku przewiduje, że do końca 2026 roku do sił zbrojnych trafi 50 ulepszonych wyrzutni LWCLU oraz 500 rakiet w najnowszej wersji F.

W pierwszych dniach września 2023 r. na poligonie w toruńskiego Centrum Szkolenia Wojsk Obrony Terytorialnej przeprowadzono pierwsze w Polsce strzelanie bojowe z nowego granatnika M72. Strzelania zakończyły etap szkolenia instruktorów tych granatników. Wzięło w nim udział kilkudziesięciu Terytorialsów z różnych Brygad OT z całego kraju.

Polacy chcą mieć choćby podstawowe umiejętności z zakresu obrony

Ostatnie trzy lata były dla żołnierzy WOT wyjątkowo intensywne. Co więcej, Terytorialsi wykonywali z powodzeniem zadania, do których wcześniej nie byli przygotowywani.

Ledwo zakończył się proces tworzenia pierwszych brygad OT, gdy wybuchła epidemia COVID-19 i Terytorialsi zostali włączeni w działania mające na celu ograniczenie pandemii. Byli tam, gdzie najtrudniej, wspierali seniorów w domach pomocy społecznej, zajmowali się logistyką.

Terytorialsi intensywnie się szkolą, fot. DWOT

Potem wybuchł kryzys migracyjnego inspirowanego przez reżim Łukaszenki. Żołnierze WOT wsparli wojska operacyjne oraz Służbę Graniczną. Na granicy z Białorusią wciąż służy średnio ok. 750 Terytorialsów.

Potem wybuchła wojna w Ukrainie i żołnierze wojsk obrony terytorialnej otrzymali nowe zadania, pomocy osobom uciekającym przed wojną. Byli w 35 punktach recepcyjnych (m.in. w Przemyślu i Warszawie), rozdzielali pomoc, kierowali Ukraińców do miejsc schronienia. Według dowództwa WOT udzieli pomocy ponad 2,2 mln uchodźców.

Najmłodszy rodzaj sił zbrojnych Polskiego Wojska stanowi ważny element w systemie obronności kraju i planuje dalszy rozwój.

- Najważniejszym wyzwaniem, jakie czeka nas w najbliższym czasie jest zapewnienie stałego napływu ochotników do wojsk obrony terytorialnej - powiedział gen. Klisz. Stąd potrzeba prowadzenia szeroko zakrojonej rekrutacji.

Generał przyznał, że po 24 lutego 2022 roku wzrosło zainteresowanie służbą w WOT, bo Polacy chcą mieć choćby podstawowe umiejętności z zakresu obrony.

