Trzynastka za przepracowanie mniej niż 6 miesięcy? To możliwe

Pracownikowi sfery budżetowej ustawowa "trzynastka" przysługuje jedynie w sytuacji, kiedy u tego samego pracodawcy przepracował co najmniej pół roku. Są jednak profesje oraz sytuacje, w których 6-miesięczny wymóg pracy nie musi być spełniony, by otrzymać dodatkowe wynagrodzenie.

Do końca marca uprawnieni pracownicy sfery budżetowej powinni otrzymać dodatkowe wynagrodzenie, czyli tzw. trzynastkę. To jednak termin ostateczny i nic nie stoi na przeszkodzie, aby wypłata tych wynagrodzeń nastąpiła wcześniej. To, kiedy faktycznie uprawnieni pracownicy otrzymują dodatkowe wynagrodzenia roczne, pozostaje wewnętrzną (nieregulowaną ustawą) sprawą danego urzędu czy jednostki.

Co zatem reguluje ustawa o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej?

Zgodnie z ustawą prawo pełnej wysokości dodatkowego wynagrodzenia (trzynastki) pracownik nabywa po przepracowaniu całego roku kalendarzowego u danego pracodawcy. Jeśli pracownik pracował krócej, ale nie mniej niż 6 miesięcy, to również nabywa prawo do dodatkowego wynagrodzenia rocznego, ale w wysokości proporcjonalnej do przepracowanego okresu (generalnie wysokość „trzynastki” ustalana jest na poziomie 8,5 proc. sumy wynagrodzenia za pracę otrzymanego przez pracownika w ciągu roku kalendarzowego, za który przysługuje to wynagrodzenie).

Do końca marca uprawnieni pracownicy sfery budżetowej powinni otrzymać dodatkowe wynagrodzenie, czyli tzw. trzynastkę (Fot. Shutterstock)

- Oznacza to, iż pracownikowi sfery budżetowej ustawowa "trzynastka" będzie przysługiwała w pełnej wysokości jedynie w sytuacji, kiedy u tego samego (konkretnego) pracodawcy przepracował pełen rok kalendarzowy (albo proporcjonalnie w przypadku przepracowania minimum pół roku). Zatem w sytuacji, w której w ciągu tego okresu pracownik zmieni pracodawcę - niezależnie od dalszego pozostawania w zatrudnieniu w sferze budżetowej - nabędzie on prawo do dodatkowego wynagrodzenia jedynie, jeżeli u danego pracodawcy przepracował co najmniej wskazane 6 miesięcy - tłumaczył w rozmowie z PortalSamorzadowy.pl Michał Szuszczyński, radca prawny, ekspert w dziedzinie prawa pracy.

Ustawodawca wskazuje też wyjątki, oznacza to, że są profesje oraz sytuacje, w których to 6-miesięczny wymóg pracy w danym roku kalendarzowym nie musi być spełniony, by otrzymać dodatkowe wynagrodzenie.

Przepracowanie co najmniej 6 miesięcy warunkujących nabycie prawa do wynagrodzenia rocznego nie jest wymagane w przypadku m.in. nauczycieli i nauczycieli akademickich, pracowników powołanych do czynnej służby wojskowej lub służby zastępczej, rencistów z tytułu niezdolności do pracy lub na świadczenie rehabilitacyjne, pracowników zlikwidowanych zakładów lub takich gdzie doszło do zmniejszenia zatrudnienia z przyczyn dotyczących pracodawcy.

Co więcej, prawa do „trzynastki" nie tracą osoby przebywające na urlopie macierzyńskim lub ojcowskim, urlopie wychowawczym. Nie tracą go nauczyciele na urlopie dla poratowania zdrowia czy na urlopie do celów naukowych, artystycznych lub kształcenia zawodowego.

