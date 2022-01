Trzynastki, a ulga dla klasy średniej. Ministerstwo finansów wyjaśnia

Do końca marca uprawnieni pracownicy sfery budżetowej powinni otrzymać dodatkowe wynagrodzenie, czyli tzw. „trzynastkę” (w praktyce terminy wypłat różnią się w zależności od gminy, więc zazwyczaj w niektórych jednostkach dodatkowe wypłaty trafiały na konta pracowników już w styczniu).

Prawo do niej w pełnej wysokości pracownik nabywa po przepracowaniu całego roku kalendarzowego u danego pracodawcy. Jeśli pracował krócej, ale nie mniej niż 6 miesięcy, to również nabywa prawo do dodatkowego wynagrodzenia rocznego, ale w wysokości proporcjonalnej do przepracowanego okresu (generalnie wysokość „trzynastki” ustalana jest na poziomie 8,5 proc. sumy wynagrodzenia za pracę otrzymanego przez pracownika w ciągu roku kalendarzowego, za który przysługuje to wynagrodzenie).

W tym roku oczekiwaniu na „trzynastkę” towarzyszą zapewne rozważania o ewentualnym wpływie tej dodatkowej wypłaty na prawo do skorzystania z preferencji podatkowej dla klasy średniej. Pewną podpowiedzią w tym kontekście może być zestaw pytań i odpowiedzi, opublikowany przez Ministerstwo Finansów pod adresem www.wiecejwportfelach.gov.pl z myślą m.in. o pracownikach i przedsiębiorcach.

W ramach tego instruktażu resort wyjaśnia, że gdy w jednym miesiącu pracownik uzyskuje wynagrodzenie za pracę i dodatkowo wypłacana jest mu nagroda jubileuszowa, to należy zsumować wszystkie przychody w miesiącu i jeżeli ich suma mieści się w przedziale od 5701 zł do 11141 zł, to należy zastosować ulgę.

Z wyjaśniań MF wynika ponadto, że jeśli wypłaty 13. pensji następuje już po rozwiązaniu stosunku pracy, to należy zastosować ulgę jeśli wypłacana kwota mieści się w limicie przychodów od 5701 zł do 11141 zł.

Resort informuje, że jeśli pracodawca zastosuje ulgę dla klasy średniej, a na koniec roku okaże się, że pracownik przekroczył jednak kwotę 133 692 zł przychodów z pracy i ulga mu nie przysługuje, to może to skutkować koniecznością dopłaty podatku.