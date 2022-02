Trzynastki dla pracowników samorządowych. Jest problem z podstawą obliczenia

Poseł Grzegorz Matusiak w interpelacji skierowanie do ministra rodziny i polityki społecznej opisuje sytuację, kiedy pracodawca samorządowy uzależnia podwyżki płac w roku 2022 od przesunięcia terminu wypłaty wynagrodzenia miesięcznego z ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego na dzień do 10. następnego miesiąca kalendarzowego.

- Powyższe spowoduje, iż w roku 2022 faktycznie wypłaconych zostanie 11 wynagrodzeń (wynagrodzenie za grudzień 2022 roku zostanie wypłacone do 10 stycznia 2023 roku). W związku z tym pojawiły się pytania dotyczące uwzględnienia w podstawie obliczenia tzw. trzynastki wynagrodzenia za grudzień 2022 roku, wypłaconego w styczniu roku następnego - pisze Grzegorz Matusiak.

Przypomnijmy, dodatkowe wynagrodzenie roczne, potoczne zwane trzynastką, przysługuje pracownikom sfery budżetowej. Zasady i warunki przyznawania świadczenia reguluje ustawa z dnia 12.12.1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1872).

Zgodnie z art. 4 ust. 1 tej ustawy „Wynagrodzenia roczne ustala się w wysokości 8,5 proc. sumy wynagrodzenia za pracę otrzymanego przez pracownika w ciągu roku kalendarzowego, za który przysługuje to wynagrodzenie (…)”.

Jak relacjonuje Matusiak w interpelacji, organ prowadzący zaproponował wprawdzie wprowadzenie zapisów do regulaminów wynagradzania stanowiące, że " dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników sfery budżetowej obliczane jest od wynagrodzenia, do którego pracownik nabył prawo za dany rok kalendarzowy, za który przysługuje to wynagrodzenie, niezależnie od terminu wypłaty wynagrodzenia miesięcznego”, ale zapis ten nie rozwiewa jednak wątpliwości.

- Czy dokonanie powyższych zapisów przedstawionych przez organ prowadzący, gdzie podstawą ustalenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego jest wynagrodzenie należne za dany rok kalendarzowy, a nie wynagrodzenie faktycznie otrzymane w ciągu danego roku kalendarzowego jest zgodne z obowiązującym prawem i czy ten sposób rozwiązuje problem na korzyść pracownika tzn. czy trzynastka liczona będzie z 12, a nie 11 wynagrodzeń? - pyta.

Ma też wątpliwości jak w tym zakresie prowadzić kontrole będą regionalne izby obrachunkowe, gdyż, jak twierdzi poseł, RIO w Katowicach ograniczyło się do krótkiej odpowiedzi, iż „przedstawione wyżej zagadnienie nie mieści się w ustawowym zakresie wyjaśnień”.

Osobna kwestią, jaką zostawia do rozstrzygnięcia dla ministra pracy jest pytanie, czy zgodne z prawem jest postawienie przed pracownikiem samorządowym „ultimatum” polegającego na konieczności dokonania wyboru między wyrażeniem zgody na zmianę terminu wypłaty wynagrodzenia za pracę a uzyskaniem podwyżki wynagrodzenia?