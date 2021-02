Trzynastki dla urzędników, czternastki dla nauczycieli: terminy i kwoty

Uprawnieni do „trzynastek” powinni je otrzymać do końca marca. Mogą jednak wcześmiej (fot. pixabay.com)

Znaczna część urzędów miejskich wypłaci swoim pracownikom „trzynastki” dopiero w marcu. Deklaracje o lutowym terminie wypłat są ostrożne, a w niektórych przypadkach uzależniono je od „bieżącej sytuacji budżetu miasta”.

Większość dużych miast „czternastek” płacić nie będzie, gdyż wynagrodzenia tamtejszych pedagogów przekraczają wynagrodzenia minimalne określone Kartą Nauczyciela.

W mniejszych ośrodkach sytuacja jest bardziej złożona. Przybywa zarówno gmin płacących dodatki uzupełniające nauczycielom, ale rosną też same kwoty tychże dodatków.

Zgodnie z ustawą o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej osoby uprawnione do „trzynastek” powinny je otrzymać do końca marca. To jednak termin ostateczny i nic nie stoi na przeszkodzie, aby wypłata tych wynagrodzeń nastąpiła wcześniej. To, kiedy faktycznie uprawnieni pracownicy ratusza otrzymują dodatkowe wynagrodzenia roczne, pozostaje wewnętrzną (nieregulowaną ustawą) sprawą danego urzędu.

Najszybciej płacą w Tatrach. Stolica w połowie stawki

Postanowiliśmy sprawdzić, które z ratuszy są pod tym względem w awangardzie, a które czekać będą z wypłatą „trzynastki” do ostatniego możliwego momentu. Zapytaliśmy je też o liczbę pracowników uprawnionych do dodatkowej wypłaty oraz kwoty środków przeznaczonych na ten cel. Spośród tych urzędów, które odpowiedziały na nasze zapytanie, bezdyskusyjnym liderem okazał się ratusz w Zakopanem. Jak wynika z przesłanej nam odpowiedzi, jego pracownicy otrzymali 13-tki już 8 stycznia (uprawnionych do niej było 189 byłych i obecnych pracowników urzędu). Także w styczniu dodatkowe wynagrodzenia roczne wypłacono w urzędach miejskich w Bydgoszczy (uprawnionych do niego było 1127 pracowników ratusza), Starachowicach (liczba uprawnionych – 200), Koninie (375 uprawnionych) czy Tychach (439 uprawnionych).

W połowie lutego „trzynastki” mają na swoim kontach ujrzeć pracownicy stołecznego ratusza w Warszawie i Włocławku. Być może zresztą nie tylko oni. Kilka innych urzędów również zasygnalizowało możliwość wypłaty dodatkowej pensji w lutym, choć nie zaryzykowało potwierdzenia tego w jednoznaczny sposób.

Ratusz w Lublinie dyplomatycznie stwierdził, że jest to „niewykluczone” (taki bowiem termin wypłaty był w ostatnich latach), zaś magistrat w Częstochowie zastrzegł, że możliwość ewentualnej wypłaty w lutym (tak jak to było w roku 2020) będzie zależeć od „bieżącej sytuacji budżetu miasta”.

Część urzędów (np. Gdańsk) wprost przyznało, że nie jest w stanie określić terminu wypłaty "13" dla swoich pracowników, co wskazuje, że nastąpi to raczej później niż wcześniej. Niektóre ograniczyły się do zapewnienia, że nastąpi to w terminie ustawowym, tj. do końca marca (np. Sosnowiec, Białystok, Chełm, Zielona Góra), a jeszcze inne przekazały, że celują w marzec, lecz ciut wcześniej aniżeli stanowi ustawowy termin (np. pracownicy ratusza w Cieszynie mają dodatkowe wynagrodzenie otrzymać 10 marca, natomiast ci z Piotrkowa Trybunalskiego 19 marca).

Wydatki idą w miliony złotych