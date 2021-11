Tyle zarabiają prezesi spółek wodociągowych. Jest czego pozazdrościć

Ponad pół miliona złotych zarobił w 2020 r. prezes Wodociągów Kieleckich, Henryk Milcarz. To najwięcej wśród szefów komunalnych spółek wodociągowych w miastach wojewódzkich. Ale i pozostali na swoje pensje nie mogą narzekać... Wielu z nich zarobiło w ubiegłym roku ponad 300 tys. zł i wysokości rocznych dochodów prześcigają prezydentów miast.

Prezesi w Kielcach, Opolu i w Krakowie w 2020 r. zarobili najwięcej wśród szefów komunalnych spółek wodociągowych w miastach wojewódzkich.

Ale różnice w wysokości rocznych dochodów prezesów w poszczególnych miastach są ogromne – sięgają nawet kilkuset tysięcy złotych.

Kluczowe w ustalaniu wynagrodzeń prezesów są zapisy tzw. ustawy kominowej.

Jednostki samorządu terytorialnego powierzone im zadania własne wykonują często, tworząc spółki kapitałowe. Ich działalność podlega, podobnie jak działalność spółek z kapitałem prywatnym, przepisom Kodeksu Spółek Handlowych - z pewnymi jednak obostrzeniami (np. w kwestii wynagradzania członków organów spółek komunalnych).

- Surowszy reżim prawny w ustalaniu wynagrodzenia członków organów spółek komunalnych powoduje, że zarobki w takich spółkach odbiegają od wolnorynkowych. Wydaje się to jednak uzasadnione - zważywszy cel, dla którego są tworzone i źródła ich finansowania – zaznaczają prawnicy z kancelarii Chałas i Wspólnicy.

Mniej niż na wolnym rynku, ale wcale niemało

Przypomnijmy, Stowarzyszenie Przyjazne Kielce domaga się obniżenia pensji wynagrodzenia prezesa Wodociągów Kieleckich Henryk Milcarza. Powód? Zdaniem członków Stowarzyszenia ponad pół miliona złotych, a tyle zarobił (brutto) prezes w 2020 r., to przesada.

– W Kielcach dominanta zarobków, czyli tyle, ile zarabia najwięcej osób, to około 2 tysiące złotych, a prezes „wodociągów” dostaje miesięcznie 45 tysięcy złotych! Skala jest porażająca. Apelujemy, aby obniżyć zarobki prezesa do wysokości Torunia, wielkością porównywalnego do Kielc – mówił Arkadiusz Stawicki, prezes Stowarzyszenia Przyjazne Kielce.

Takie obniżenie pensji uderzyłoby mocno po kieszeni Henryka Milcarza, bo oznaczałoby to dla niego ponad… 350 tys. zł mniej w rocznym rozliczeniu. Henryk Milcarz bowiem z tytułu pozostawania prezesem Wodociągów Kieleckich zarobił w 2020 r. 537 311,45 zł; z kolei prezes Toruńskich Wodociągów Władysław Majewski zainkasował za 2020 r. 177 932,15 zł.

Prezesi, którzy zarobili w 2020 r. najwięcej i najmniej

Henryk Milcarz z rocznym dochodem na poziomie ponad pół miliona złotych wiedzie pod tym względem prym wśród prezesów komunalnych spółek dostarczających wodę i odbierających ścieki w miastach wojewódzkich.

W pierwszej piątce pod względem wysokości zarobków w ub. roku znaleźli się także Witold Ziomek – prezes Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji we Wrocławiu (488 870,84 zł), Piotr Ziętara – prezes Wodociągów Miasta Kraków (442 338,60 zł), Ireneusz Jaki – prezes spółki Wodociągi i Kanalizacja w Opolu (426 311,96 zł), a także Jacek Kaczorowski – prezes Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Łodzi (397 213,06 zł).