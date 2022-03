Uchodźcy mogą pracować w urzędach, ale to nie będzie proste

Ustawa o pracownikach samorządowych nakłada na kandydatów do zatrudnienia, którzy są obcokrajowcami, m.in. wymóg znajomości języka polskiego, potwierdzony stosownymi dokumentami. Ukraińcy nie mają pod tym względem taryfy ulgowej.

- Bardziej przystępne jest aplikowanie na stanowiska pomocnicze. Do dziś zostały zawarte umowy stażowe z czterema osobami – informuje UM Lublina.

Uchodźcy znajdują zatrudnienie w urzędzie i jednostkach podległych np. szkołach. Zatrudniono pomoce nauczyciela i nauczycieli pochodzenia ukraińskiego – dodaje katowicki magistrat.

Jak poinformowała Straż Graniczna, od 24 lutego do 23 marca do Polski wjechało z Ukrainy już 2,175 mln osób. Każdego dnia przyznawane są kolejne tysiące numerów PESEL.

Czytaj też: Ćwierć miliona numerów PESEL dla obywateli Ukrainy

Jak sytuacja wygląda poszczególnych w miastach? Dla przykładu, w Poznaniu PESEL nadano już ponad 1500 Ukraińcom, a aż 12 tys. uchodźców jest już umówionych na wizytę w tym celu. Białystok nadał już ok. 1200 numerów PESEL, Rzeszów ok. 2000, Lublin 1400, a Opole - blisko 800. W Krakowie 23 marca rano było ich 2215, a w Katowicach – według informacji magistratu – od 16 do 22 marca nadano w sumie 2139 numerów PESEL.

Zostaną w Polsce na miesiąc, na rok, a może na zawsze?

Samorządy nie zbierają dokładnych danych na temat tego, kto na jak długo ma zamiar w Polsce pozostać, więc wiedzę w tej sprawie mają niewielką. Wprawdzie - zgodnie z art. 2.1 i art. 4.1 specustawy w sprawie pomocy obywatelom Ukrainy - wniosek o nadanie numeru PESEL składa osoba, która deklaruje zamiar pozostania w Polsce (i wtedy jej pobyt uznaje się za legalny), ale nikt nie wymaga konkretnych deklaracji w tym zakresie.

- Wielu przyjeżdżających do nas obywateli Ukrainy w rozmowach deklaruje, że chce wrócić do swojej ojczyzny, ale należy pamiętać, że nie wiemy, jak długo potrwa wojna, a w związku z tym - jak długo finalnie uchodźcy zostaną w Katowicach. I czy jeśli ten pobyt się przedłuży, nadal będą chcieli wracać – zwraca uwagę Sandra Hajduk z UM Katowice.

Sprawdź też: Jest praca dla uchodźców we Wrocławiu. Setki zatrudnionych.

Praca w urzędzie? Trzeba znać język i mieć to potwierdzone

Spora część uchodźców szuka jednak pracy (niektórzy już znaleźli) lub będzie chciała się gdzieś zatrudnić. Czy będą mieli taką możliwość w urzędach JST lub podlegających im jednostkach? Być może, ale muszą spełnić wymagania, które nakładają na nich – jak na każdego zresztą obcokrajowca – polskie przepisy. Tego nie zniosła nawet specustawa w sprawie pomocy obywatelom Ukrainy.

Dyrektor Wydziału Organizacyjnego Urzędu Miasta Poznania Wojciech Kasprzak podkreśla, że ustawa o pracownikach samorządowych zobowiązuje kandydatów do zatrudnienia, którzy są obcokrajowcami, m.in. do znajomości języka polskiego, potwierdzonej stosownymi dokumentami.

Zobacz Praca dla lekarzy i pielęgniarek z Ukrainy. Szpitale na Pomorzu szukają pracowników.

Chodzi o certyfikat znajomości języka polskiego, poświadczający zdany egzamin na poziomie średnim ogólnym lub zaawansowanym, wydany przez Państwowa Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego; dokument potwierdzający ukończenie studiów wyższych prowadzonych w języku polskim; świadectwo dojrzałości, uzyskane w polskim systemie oświaty;

świadectwo nabycia uprawnień do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego wydane przez Ministra Sprawiedliwości.

- Urząd Miasta Poznania jest otwarty na zatrudnienie uchodźców, jeśli legitymują się jednym z takich dokumentów – podkreśla Wojciech Kasprzak.

Ustawa o pracownikach samorządowych obowiązuje

Na kwestie bariery, jaką stanowią wspomniane przepisy dotyczące konieczności posiadania potwierdzonej dokumentami znajomości języka polskiego, zwracali już uwagę pracownicy samorządowi podczas ubiegłotygodniowego posiedzenia Parlamentarnego Zespołu ds. opieki nad dziećmi do lat 3. W kontekście m.in. zatrudnienia w miejskich żłobkach – nie tylko w charakterze opiekuna – sygnalizowali, że według ich interpretacji specustawa tego obowiązku nie zawiesiła.

Przedstawiciele Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej nie byli jednak w stanie udzielić konkretnej odpowiedzi w tej sprawie i zobowiązali się temat przeanalizować, po czym odpowiedzieć pisemnie.

Także UM Krakowa zwraca uwagę, że w myśl obowiązującej ustawy o pracownikach samorządowych, zatrudnianie pracowników bez obywatelstwa polskiego lub obywatelstwa krajów UE jest mocno ograniczone. Ale ma dla Ukraińców propozycje.

- Prawdopodobnie dla wsparcia zadań Urzędu związanych z pomocą obywatelom Ukrainy nawiążemy współpracę z obywatelami tego kraju - na podstawie umowy cywilnoprawnej lub umowy o pracę na stanowisku o charakterze pomocniczym - jeżeli osoby te jednocześnie posługują się językiem polskim. Jeśli to nastąpi, wynagrodzenie otrzymywane przez takie osoby będzie takie samo, jak wynagrodzenie oferowane innym osobom wykonującym porównywalne obowiązki. Trudno powiedzieć dzisiaj, ile to będzie osób. Na pewno mówimy o umowach czasowych – zaznacza Grażyna Rokita z krakowskiego magistratu.

W Katowicach i Lublinie już zatrudniają

Jak dotychczas nie zatrudniono Ukraińców w urzędach miast w Poznaniu, Krakowie, jak i Białymstoku czy Rzeszowie. Ale przynajmniej w niektórym miastach znajdują już oni pracę w jednostkach podlegających urzędom JST, jak chociażby szkoły. Tak jest np. w Katowicach, gdzie zresztą chodzi też o pracę w samym magistracie.

- Oczywiście uchodźcy znajdują zatrudnienie w urzędzie i jednostkach podległych - np. w jednostkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest miasto Katowice, zatrudniono pomoce nauczyciela i nauczycieli pochodzenia ukraińskiego. Proces ten odbywa się na bieżąco - w tej chwili to ok. 10 osób. Wynagrodzenie jest ustalane z dyrekcją placówki oświatowej – wyjaśnia Sandra Hajduk z UM Katowice.

Z kolei lubelski magistrat informuje, że chociaż możliwość ubiegania się o zatrudnienie przez obywateli Ukrainy w samym urzędzie miasta istnieje (po spełnieniu wymogów ustawowych), to bardziej przystępne jest aplikowanie na stanowiska pomocnicze.

- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - przy współpracy z Miejskim Urzędem Pracy w Lublinie - prowadzi działania na rzecz zatrudniania uchodźców z Ukrainy. Do dziś zostały zawarte umowy stażowe z czterema osobami, w najbliższych dniach zostanie zatrudnionych w ten sposób kolejne 21 osób. Obecnie obywatele z Ukrainy pracują jako wsparcie językowe przy organizacji pomocy uchodźcom – mówi Monika Głazik z Kancelarii Prezydenta Miasta Lublin.

Na jakie wynagrodzenie mogą liczyć Ukraińcy?

Generalnie panuje zgodność: jeśli Ukrainiec zostanie przyjęty do pracy w urzędzie JST czy instytucji lub jednostce mu podlegającej, może liczyć na wynagrodzenie na poziomie takim, jaki oferowany jest w standardowej rekrutacji wszystkim kandydatom.

Rzecznik opolskiego magistratu Adam Leszczyński zwraca uwagę, że na razie sporo osób, które w Opolu obsłużono, jest zagubiona i dopiero odnajduje się w nowej rzeczywistości. Myśleć o podjęcie pracy dopiero zatem zaczną...

- Mamy specjalny punkt gdzie te osoby w jednym miejscu mogą skorzystać z oferty m.in. Miejskiego Centrum Świadczeń czy Powiatowego Urzędu Pracy. Widzimy zainteresowanie Ukraińców ofertami pracy – podkreśla.

Zobacz Z Ukrainy do Polski wjechało już 2,175 mln osób.