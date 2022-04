Uchodźcy z Ukrainy nie uratują demografii w Polsce

Obserwujemy teraz odmłodzenie społeczeństwa, ale z doświadczenia wielu krajów, które też doznały takich fal migracyjnych, wiemy, że w perspektywie dłuższego czasu nie przekłada się to znacząco na sytuację demograficzną. Nawet jeżeli docierają do nas uchodźcy czy migranci z krajów o wyższej dzietności, to szybko dostosowują się do tego, co jest w kraju. Wiemy, że na Ukrainie katastrofa demograficzna jest jeszcze większa, a wskaźnik dzietności jeszcze niższy niż u nas. Ale nie wiemy, co będzie się działo po wojnie. Może Ukraina odbudowując się, przekaże środki pomocowe z zachodu (mówi się przecież już o "planie Marshalla" dla Ukrainy) na politykę prorodzinną. Wtedy Ukraińcy chętniej wrócą.

Jestem przekonana jednak, że nie zmienia to zasadniczo naszej strategii tworzenia dobrych warunków do zakładania rodzin i wychowywania dzieci w Polsce. To oczywiście przełoży się też na uchodźców, którzy chętniej będą tu dzieci wychowywać, jeśli warunki ku temu będą dobre.

Czy ministerstwo prowadzi jakieś symulacje rozwoju sytuacji? Czy jeszcze na to za wcześnie?

Zdecydowanie trzeba jeszcze obserwować i czekać na rozwój sytuacji. Tym bardziej, że nie wiemy, czy fala napływu uchodźców, która już wygasa, będzie jedyną. Nie wiemy co zrobi Rosja, jeśli coś złego zaczęłoby się bowiem dziać w zachodniej Ukrainie, możemy spodziewać się jeszcze większej fali. Bo tam przecież ewakuowało się wewnętrznie bardzo wiele osób. Osobiście nadzoruję sytuację sierocińców. Doskonale wiemy, ile jest ich teraz w okolicy Lwowa i w zachodniej Ukrainie. Te instytucje są przygotowane już do ewentualnej ewakuacji.

Dziś jednak robienie symulacji byłoby zdecydowanie przedwczesne. A jakie by one nie były, nie zmienia to faktu, że nie uratujemy demografii w Polsce Ukrainą i nie jest to nasz cel. Oczywiście cieszymy się z tego, że do nas przyjeżdżają i chcą tutaj na stałe zostać, osiedlić się, pracować, wychowywać dzieci i - co jest bardzo ważne - integrować się z naszym społeczeństwem. My będziemy koncentrować się na tym, żeby tworzyć i rozwijać dobre warunki w ogóle dla rodzin w Polsce. Tak, aby polskie rodziny chciały i mogły mieć tyle dzieci, o ilu marzą, by z tego nie rezygnowały.

Jak może wyglądać sytuacja na rynku pracy, a także napływ składek do ZUS? Czy uchodźcy uratują nasz ZUS i emerytury w przyszłości?

Z mojej perspektywy efekt jest krótkoterminowy, mniej więcej na najbliższe dwa lata. Mamy teraz dodatnią migrację, ale wobec katastrofy demograficznej na Ukrainie – za 10 lat nie będą stamtąd przyjeżdżać ludzie młodzi, bo ich po prostu nie będzie.

Oczywiście dla osób, które myślą bieżącą kadencją czy najbliższymi wyborami, może to mieć znaczenie. Ale z perspektywy naszych szans na przetrwanie jako społeczeństwa, żebyśmy nie kurczyli się w tempie, na jaki wskazują prognozy, nie ma.

Liczba zgonów przewyższa liczbę urodzeń w Polsce. Nie jest to jednak zaskoczeniem dla osób, które interesują się procesami demograficznymi. COVID-19 oczywiście dołożył do tego swoją cegiełkę – zarówno w kwestii wzrostu zgonów, jak i spadku urodzeń. Jak to będzie wyglądać dalej? Korekta związana z napływem Ukraińców jest, ale na razie jej wpływ na naszą demografię jest nieznany.

Są i tacy, którzy mówią, że zamiast korzyści dla systemu, uchodźcy, którzy pozostaną w Polsce, obciążą go nadmiernie – korzystając z dodatków, takich jak „500+” czy „naszych emerytur”.

To jest jak szklanka do połowy pełna lub pusta. Oczywiście można powiedzieć, że zwiększają się nasze publiczne wydatki, jeśli obowiązujące w Polsce świadczenia oferujemy uchodźcom. Takie są jednak zasady obowiązujące w Unii Europejskiej. Jeżeli przyjmujemy uchodźców, przysługują im takie same prawa, jak Polakom.

Przyglądamy się temu, co dzieje się na rynku pracy. Przyjeżdżają do nas bardzo dobrze wykształcone młode kobiety. One mogą wesprzeć bardzo wiele sektorów naszej gospodarki, kiedy się usamodzielnią, będą płacić składki i podatki. W ten sposób powiększamy swój potencjał demograficzny. To nie są osoby, które do Polski przyjeżdżają po socjal.

Tak więc patrząc krótkoterminowo - na pewno w tym roku nasze wydatki będą większe. Ale w dłuższej perspektywie może to być bardzo korzystne dla naszej gospodarki i budżetu państwa. Tym bardziej że uchodźcy z Ukrainy to osoby, które łatwo, szybko się integrują i innych problemów kosztowych, z jakimi mogliśmy się mierzyć w innych przypadkach, nie będzie.

Obawy są zatem zdecydowanie przedwczesne, tym bardziej że nie wiemy, ile tych osób w Polsce zostanie. Dla mnie kluczowe jest, wspomniane wyżej, łączenie rodzin – to, gdzie po wojnie zdecydują się one zostać. Śledzimy sytuację i widzimy, że wiele z tych osób wyjechało do innych krajów czy nawet wróciło już do siebie.