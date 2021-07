Uciekają z urzędów do biznesu. Firmy dużo lepiej płacą

- U nas jeśli pracownicy odchodzą, to przede wszystkim do innych jednostek samorządowych, co często związane jest z awansem na wyższe stanowisko, gdzie mogą też liczyć na lepsze wynagrodzenie, ale i spokojniejszą pracę. W ubiegłym roku mieliśmy dwie takie osoby. Oczywiście zdarzają się też sytuacje, że rezygnują z powodu podjęcia pracy w prywatnej firmie, która jest lepiej płatna - mówi Sylwia Piątkowska, sekretarz w Urzędzie Miejskim w Kłobucku (woj. śląskie).

Zainteresowanie pracą w kłobuckim urzędzie jednak wciąż jest duże.

- Właśnie wracam z konkursu na stanowisko związane z planowaniem przestrzennym, a więc dość trudnymi zagadnieniami. Mieliśmy aż 4 kandydatów. Pod tym względem nie mamy problemu. Do jednego z ostatnich naborów mieliśmy aż 8 aplikacji - wylicza.

Problem jest natomiast z obsadzeniem stanowisk dyrektorów szkół i przedszkoli.

- Trudno nam znaleźć osoby zainteresowane ich objęciem. Przeszkodą jest uposażenie, ponieważ coraz częściej zdarza się, że nauczyciel dyplomowany, mający dużo godzin ponadwymiarowych, jest w stanie zarobić więcej niż dyrektor. A w przypadku tego drugiego odpowiedzialność jest przecież znacznie większa, a jeśli wejdą w życie zapowiadane przepisy, to jeszcze się zwiększy - zwraca uwagę Sylwia Piątkowska.

Jelenia Góra: jak zatrzymać informatyka

Prezydent Jeleniej Góry (woj. dolnośląskie) Jerzy Łużniak zapewnia, że stara się, aby „pracownicy, którzy dobrze pracują, dobrze też zarabiali”. Oczywiście w ramach możliwości finansowych, jakimi jeleniogórski urząd dysponuje. A te w przypadku fachowców - cenionych i potrzebnych na rynku - bywają niewystarczające.

- Trudno jest nam zatrzymać np. informatyków, a także innych wysoko wykwalifikowanych i technicznych pracowników, jak geodeci czy inspektorzy budowlani z uprawnieniami. Posiłkujemy się więc osobami, które są już na emeryturze - wyjaśnia Jerzy Łużniak.

I tutaj porzucanie stanowisk urzędniczych na rzecz prywatnych firm ma miejsce, choć prezydent zwraca uwagę, że wielu pracowników przychodzi też z gmin ościennych.

- Zainteresowanie naborami i konkursami na szczęście utrzymuje się na stabilnym i dość wysokim poziomie. Za każdym razem zgłasza się po kilka osób - zaznacza włodarz Jeleniej Góry.

Rząd nie planuje podwyżek. Związkowcy planują strajki

Na znaczący wzrost wynagrodzeń urzędnicy raczej nie mają co w najbliższym czasie liczyć. W założeniach ustawy budżetowej na 2022 r. rząd przyjął, że pensje w budżetówce pozostaną na obecnym poziomie. Zapowiada się więc kolejny rok bez podwyżek czy choćby waloryzacji wynagrodzeń. A życie drożeje, ostatnio szczególnie w związku z rosnącą inflacją.

Efektem mogą być masowe protesty. Związek Zawodowy Związkowa Alternatywa zapowiedział kilka dni temu, że będzie organizować jesienią strajki w budżetówce, w związku z zamrożeniem płac.

- Mamy dość polityki rządu względem pracowników sfery budżetowej. Władza chwali się szybkim wzrostem płac, poprawiającą się kondycją gospodarki, a w tym samym czasie upiera się przy zamrożeniu płac w budżetówce - komentuje Piotr Szumlewicz, przewodniczący Związku Zawodowego Związkowa Alternatywa.

Zdaniem przewodniczącego pracownicy sfery budżetowej od lat są traktowani jak obywatele gorszego sortu. Regularnie są obciążani nowymi obowiązkami, a płace wielu z nich od lat stoją w miejscu i oscylują wokół minimalnego wynagrodzenia. Przez ostatnie 10 lat praktycznie nie dostawali podwyżek. Ostatnia waloryzacja miała miejsce w 2016 r., a w 2020 r. ich pensje wzrosły o 6 proc. Nijak się to ma do rosnącej inflacji – siła nabywcza takich uposażeń jest coraz mniejsza.

Jednym podnieść, innych zwolnić?

Z drugiej strony nie brakuje opinii, że zatrudnienie w urzędach publicznych i tak jest zbyt duże. Zdaniem Związku Pracodawców i Przedsiębiorców powinno być one zredukowane o ok. 10 proc., bo tylko w ten sposób można poprawić produktywność administracji publicznej. ZPP uważa, że przerost zatrudnienia prowadzi do rozmycia odpowiedzialności. Jednocześnie postuluje jednak podniesienie wynagrodzeń urzędników.

Ale redukowania liczby podwładnych raczej nie należy się po samorządowcach spodziewać.

- Jakbyśmy przeanalizowali, jakie zadania nam przekazano w ciągu ostatnich 5 lat, to powstaje pytanie, kogo redukować i w jakim stopniu, aby te zadania mogły być zrealizowane przy mniejszej liczbie pracowników. To niemożliwe... - powiedział nam wiosną prezydent Inowrocławia Ryszard Brejza.

Zwrócił uwagę, że informacje dotyczące liczby pracowników i kosztów w administracji często pojawiają się w mediach, ponieważ są atrakcyjne dla czytelników, z kolei urzędy generalnie nie są lubiane.

- Nie przyciągają natomiast takiej uwagi, bo już nie są tak atrakcyjne, informacje, jakie nowe zadanie w danym roku otrzymuje wójt, burmistrz czy prezydent oraz ile pieniędzy będzie to kosztowało i skąd je wziąć, by określone czynności można było wykonać. Możliwości redukcji zatrudnienia nie widzę. Gdyby były, to z pewnością bym je wykorzystał - zapewnił prezydent Brejza.