Ucierpi straż i finanse samorządów. "Tę ustawę lepiej napisać od nowa"

Zdaniem Konkola, proponowane uregulowania związane z dodatkami dla strażaków, są mało zachęcające wobec wyzwań kadrowych; strażacy ochotnicy mają już bowiem nieraz nienajgorszy sprzęt, ale nie mają młodego pokolenia.

Jego zdaniem projekt odbiera też część kompetencji samorządom. - Podzielenie jednostek na bardziej i mniej zaangażowane w działania bojowe i podporządkowanie tych lepszych Państwowej Straży Pożarnej przełoży się na sytuację, że PSP będzie dysponowała tymi jednostkami na terenie powiatu, województwa, ale płatnikiem będzie dana gmina. Na takie rozwiązanie zgody nie ma - zaznaczył Konkol.

Ucierpi jedność strażacka

Zdaniem samorządowców skupionych w OPOS, projekt nie podniesie poziomu ochrony przeciwpożarowej w kraju, ani nie poprawi funkcjonowania organizacji OPS. – Zmiana nazewnictwa nie poprawi sytuacji, a wprowadzi tylko bałagan. Ale większym problemem jest to, że projekt dzieli środowisko strażackie i narusza w pewien sposób strażackie tradycje – kontynuował Giecko.

„Podział OSP na te z JRG i bez JRG oraz podział członków OSP na ratowników i „nie ratowników” poprzez zróżnicowanie, a nawet pozbawienie istotnych świadczeń doprowadzi do konfliktów i naruszenia tak ważnego w OSP współdziałania i więzi osobowych”– czytamy w stanowisku OPOS.

Przygotowany projekt, zdaniem OPOS, nie rozwiązuje także największego problemu dzisiejszej OSP, jakim jest często brak nowych członków chętnych do działań ratowniczo-gaśniczych.

Samorządowe organizacje zwracają ponadto uwagę, że projekt zawiera dużo delegacji dla ministra spraw wewnętrznych do wydania rozporządzeń, które mogą być niekorzystne zarówno dla OSP jak samorządów i Związku. - Wobec braku tych rozporządzeń wnioskujemy o ścisłą współpracę w ich późniejszym tworzeniu pomiędzy MSWiA, KG PSP, a Związkiem OSP RP – czytamy dalej w stanowisku.

Ustawę lepiej napisać od nowa?

- Wnioskujemy, by zostały zaniechane prace nad rządowym projektem ustawy o ochotniczej straży pożarnej. Proponujemy, by powstał nowy projekt, który uwzględnia postulaty środowiska OSP oraz samorządów lub by ewentualnie wrócono do projektu społecznego z 2017 r. - mówi Wojciech Giecko, przewodniczący Związku Gmin Warmińsko-Mazurskich, wójt Gminy Jonkowo w imieniu regionalnych samorządowych organizacji skupionych w OPOS.

Stanowisko z dnia 14 czerwca 2021 r. w sprawie opinii do projektu ustawy o ochotniczej straży pożarnej dotyczy projektu ustawy z dnia 26 kwietnia 2021 r.

- Liczymy, iż kolejna wersja projektu ustawy (zapowiedziana m.in. przez ministra Macieja Wąsika podczas konferencji w dniu 11 czerwca br., organizowanej przez Śląski Związek Gmin i Powiatów) zostanie poddana szerokim konsultacjom również ze stroną samorządową – reasumuje Piotr Kuczera, przewodniczący Śląskiego Związku Gmin i Powiatów.