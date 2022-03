Ukraińscy pracownicy w polskich żłobkach. Język nie będzie przeszkodą?

Przypomniała też, że są trzy drogi do podjęcia pracy jako opiekun w żłobku. Pierwszy to posiadanie kwalifikacji wymienionych w ustawie (m.in. pielęgniarka, położna, opiekunka dziecięcia, nauczyciel wychowania przedszkolnego).

- Mogą to być też osoby, które ukończyły studia bądź studia podyplomowe na wskazanych w ustawie kierunkach lub w specjalności. I także ktoś, kto przed podjęciem zatrudnienia odbył szkolenie pierwszej pomocy i posiada wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku, które musi być jednak uzupełnione 280-godzinnym szkoleniem w celu uaktualnienia wiedzy i umiejętności. Wreszcie jest to także możliwe przy posiadaniu wykształcenia średniego albo średniego branżowego - z co najmniej rocznym doświadczeniem w pracy z dziećmi do lat 3 – wyliczyła wicedyrektor w Departamencie Polityki Rodzinnej.

Wątpliwości nie zostały rozwiane

Dorota Gierej nie była jednak w stanie rozwiać wątpliwości urzędników samorządowych i przynajmniej części posłów.

- Obywatele Ukrainy mogliby w znaczny sposób wspomóc nas w organizacji miejsc dla dzieci z tego kraju. Ale na dzień dzisiejszy specustawa nie pozwala na elastyczne zatrudnianie osób z Ukrainy. Takie rozwiązania trzeba byłoby wprowadzić – zwróciła uwagę Agnieszka Królikowska z Urzędu Miasta Szczecina.

- Chodzi o doprecyzowanie czy np. szkoła średnia na Ukrainie to ta szkoła dotycząca tych kwalifikacji, które potem wymagają tylko kursu 280 godzinnego, które realizujemy? I druga bariera: znajomość języka. Myślimy o personelu pomocniczym, ale pytanie czy możemy zatrudnić osoby bez znajomości języka polskiego? Mamy wątpliwości, a nie znajdujemy ich rozwiania w specustawie... Być może o tym zapomniano albo błędnie to interpretujemy.? Jeszcze raz podkreślam, że art. 11 ustawy o pracownikach samorządowych zawiera wymóg potwierdzenia znajomości języka polskiego. Osoba chcąca podjąć pracę musi zdać egzamin. Czy bez tego możemy więc zatrudnić Ukraińców? – nie odpuszczał Tomasz Pactwa.

Nie trzeba pielęgniarek w żłobkach

Z kolei posłanka Koalicji Obywatelskiej Agnieszka Gajewska wskazała, że art. 86 specustawy wskazuje na możliwość zatrudnienia obywateli Ukrainy jako pielęgniarek i położnych tylko w podmiotach leczniczych.

- Teraz żłobki zostały z tego zwolnione, ale co by się stało, gdyby którykolwiek chciał z takiej możliwości skorzystać? I co z niekaralnością i rejestrem przestępstw seksualnych - jeśli chodzi o potencjalnych pracowników? – zauważyła.

Dorota Gierej przyznała, że - zgodnie z zapisami specustawy - organa prowadzące żłobki nie mają obowiązku zatrudniania pielęgniarek; jeśli zaś chodzi o przypadki, gdzie taka chęć zatrudnienia osoby z Ukrainy się pojawi, zapowiedziała skonsultowanie sprawy i udzielenie odpowiedzi na piśmie, podobnie zresztą jak w innych kwestiach spornych, których nie była w stanie jednoznacznie wyjaśnić.

- Obowiązek zatrudnienia wymaga sprawdzenia, czy dana osoba figuruje w rejestrze przestępstw seksualnych. Ale są to rejestry polskie, więc osoby z Ukrainy raczej się w nim nie znajdą... Nie ma natomiast możliwości sprawdzenia w analogicznych rejestrach ukraińskich, jeśli w ogóle istnieją w tamtejszym prawodawstwie – tłumaczyła przedstawicielka MRiPS.