Ulga dla pracodawców zatrudniających członków OSP. O tym w ustawie zapomniano

Ponadto kwestie te uregulowane są w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996 roku w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień z pracy. Zgodnie z § 11 ust. 1 pkt. 1 pracodawca jest obowiązany zwolnić od pracy pracownika będącego członkiem ochotniczej straży pożarnej - na czas niezbędny do uczestniczenia w działaniach ratowniczych i do wypoczynku koniecznego po ich zakończeniu, a także - w wymiarze nieprzekraczającym łącznie 6 dni w ciągu roku kalendarzowego - na szkolenie pożarnicze.

Czytaj też: 17 wozów strażackich trafi jednostek PSP i OSP w mazowieckim

Zwolnienie pracownika od pracy w razie konieczności udziału w akcji ratowniczej następuje w trybie przyjętym przez służbę ratowniczą odpowiednią do organizowania takich akcji, zaś w celu uczestniczenia w szkoleniu pożarniczym - na podstawie wniosku właściwej terytorialnie jednostki organizacyjnej Państwowej Straży Pożarnej. Czas koniecznego wypoczynku pracownika po zakończeniu akcji ratowniczej ustala osoba, która kierowała taką akcją, zgodnie z wymogami obowiązującego prawa.

W związku z powiązaniem prawa do ekwiwalentu pieniężnego z faktycznym uszczerbkiem w zarobkach pracownika spowodowanym uczestniczeniem w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym, przepisy § 16 ust. 2 wymienionego wcześniej rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej zobowiązują pracodawcę zatrudniającego pracownika będącego członkiem OSP do wydania mu zaświadczenia określającego wysokość utraconego wynagrodzenia w konsekwencji korzystania z niepłatnego zwolnienia od pracy, w celu przedstawienia właściwemu organowi uprawnionemu do wypłaty należnego ekwiwalentu. Ekwiwalent w rozumieniu prawa nie jest wynagrodzeniem za pracę.

Czytaj też: Strażacy ratownicy z OSP dostaną świadczenia ratownicze

Jednocześnie strażacy ratownicy OSP za czas nieobecności w pracy z związku z udziałem w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu, zachowują uprawnienie do innych niż wynagrodzenie świadczeń związanych z pracą, przewidziane w odrębnych przepisach.

W żadnych z tych przepisów nie ma mowy o rekompensacie dla pracodawcy. Wprawdzie w pierwszym projekcie ustawy znalazł się zapis mówiący o tym, że pracodawca może żądać od gminy rekompensaty za poniesione straty z tytułu nieobecności w pracy ratownika OSP z powodu wykonywania zadań. Ostatecznie w uchwale takiego zapisuje jednak brak.

Przepisy swoje, życie swoje

Niechęć pracodawców do zwalniania druhów z obowiązków zawodowych to problem, który wciąż pozostaje nierozwiązany. I, co ciekawe, zwracają na to uwagę sami ochotnicy.

- Rzeczywiście jest tak, że docierają do nas sygnały, że takie problemy miewają miejsce. Zresztą wybrzmiało to choćby podczas szerokich konsultacji ustawy, podczas których wskazywano na konieczność uregulowania tej kwestii - mówi Nina Mirgos-Kilanowska, rzecznik prasowy Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej.

Zdaniem Wiesława Bogdana Leśniakiewicza, wiceprezesa Zarządu Głównego ZOSP RP, jeżeli zwiększa się zakres zadań, a grudniowa ustawa ten zakres zwiększyła, to trzeba zadbać o strażaka ochotnika, o jego poziom przygotowania, wyszkolenia, ale też o rolę pracodawcy, który go zatrudnia.

- Jakie świadczenia ma mieć pracodawca z tytułu, że zatrudnia ochotnika? Liczyłem na to, że w tej ustawie te elementy zostaną podniesione. Kiedyś prowadziliśmy takie rozmowy, czy ewentualnie Ministerstwo Obrony Narodowej nie przeznaczyłoby części środków, które miało przeznaczyć na WOT, na wzmocnienie potencjału OSP i właśnie na stworzenie pewnych elementów związanych ze wspieraniem pracodawcy albo stworzenia dla niego pewnych możliwości i udogodnień z tytułu zatrudniania strażaka ochotnika, który wyjeżdża do akcji - mówił Leśniakiewicz podczas konsultacji społecznych ustawy.

Czytaj też: Za co gasić i ratować? Potrzebne jasne zasady i zachęty dla OSP

Choć brak konieczności wypłaty przez pracodawcę wynagrodzenia za okres uczestniczenia pracownika w działaniach ratowniczych (i wypoczynku koniecznego po ich zakończeniu), a także za czas szkoleń pożarniczych wydaje się rozwiązaniem wystarczającym z punktu widzenia ochrony interesów pracodawcy, to w praktyce nie do końca nim jest. Brak pracownika nierzadko dezorganizuje pracę, co również jest dla pracodawcy stratą.