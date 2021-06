Urząd tani czy skuteczny? Kluczem są płace

Ze strony rządu w sprawie płac idzie jeszcze jeden mocny sygnał. Zgodnie z przyjętymi przez rząd założeniami do budżetu na 2022 r. średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej w przyszłym roku pozostawiony będzie na obecnym poziomie. Eksperci są zaniepokojeni zamrożeniem płac w strefie budżetowej i podkreślają dalsze tego konsekwencje dla sytuacji kadrowej w urzędach administracji publicznej.

- Pandemia koronawirusa doprowadziła do gwałtownego wzrostu długu publicznego, co rodzi konieczność poszukiwania oszczędności przy projektowaniu przyszłorocznego budżetu państwa. Ze względu na wieloletnie zaległości, płace w sferze budżetowej nie powinny być jednak przedmiotem tak daleko idących cięć planowanych wydatków. Przedsiębiorcom zależy na wysokiej jakości usługach publicznych oraz sprawnej obsłudze zapewnianej przez jednostki administracji publicznej – twierdzi Marek Kowalski, przewodniczący Federacji Przedsiębiorców Polskich (FPP), prezes Centrum Analiz Legislacyjnych i Polityki Ekonomicznej (CALPE).

Jak podkreśla, efektywne funkcjonowanie sektora publicznego nie jest możliwe bez odpowiedniego wynagradzania pracowników.

– Kiedy płace są zbyt niskie i nie przystają do aktualnych realiów rynku pracy, nieuchronnie następuje odpływ najbardziej utalentowanych i wykwalifikowanych pracowników. Pandemia koronawirusa sprawiła, że pracownikom sfery budżetowej przybyło wiele dodatkowych obowiązków związanych z realizacją przepisów tarcz antykryzysowych oraz obsługą przedsiębiorców korzystających z przewidzianych w ich ramach instrumentów – podkreśla Kowalski.

Zdaniem FPP, ustalenie wskaźnika waloryzacji na poziomie 5,1 proc. nie wykluczałoby również możliwości wyższego wzrostu wynagrodzeń części pracowników sektora publicznego.

– W ramach oddzielnej puli środków byłoby możliwe przyznanie wyższych podwyżek – np. wysoko wykwalifikowanym specjalistom, których pozyskanie i utrzymanie przysparza obecnie administracji publicznej bardzo dużych trudności ze względu na niekonkurencyjne warunki płacowe. Podobnie też mogłyby zostać podniesione wynagrodzenia tych pracowników, których obecne płace w największym stopniu odbiegają od wynagrodzeń oferowanych w sektorze prywatnym przy zbliżonym poziomie wymaganych kompetencji i zakresie odpowiedzialności – podkreśla FPP.

System do zmiany

Samorządowcy zaś od dawna domagają się nie tyle samych podwyżek, co zmiany systemu wynagradzania włodarzy i pracowników samorządowych.

– Natychmiast, właściwie od ręki powinien zostać wprowadzony nowy system nagradzania w samorządach – mówi twardo Jacek Gursz.

Postulowane przez stronę samorządową zmiany dotyczą m.in. korelacji wynagrodzenia o przeciętną płacę w gospodarce podawaną przez GUS, zdecydowanie większe niż obecne zróżnicowanie wysokości wynagrodzeń w zależności od wielkości jednostki samorządu i wysokości budżetu – odejście od zasady, że wójt niewielkiej gminy zarabia nieznacznie mniej niż prezydent dużego miasta, zróżnicowanie za pomocą dodatku funkcyjnego wynagrodzenia na poszczególnych stanowiskach w urzędach, także w zależności od wielkości gminy, ale także od jej lokalizacji w poszczególnych województwach ze względu na zróżnicowaną sytuację dotyczącą wynagrodzeń w sektorach prywatnych w poszczególnych częściach kraju.

Czytaj też: Ile powinien zarabiać urzędnik?

Urzędy tracą bowiem swoje dotychczasowe atuty w walce o pracownika.

– Pracownicy w związku z tym, co się dzieje na rynku pracy, w ogóle w kraju, także w związku z pandemią, coraz rzadziej biorą pod uwagę pozamaterialne benefity związane z pracą w urzędzie, jak: stałość zatrudnienia, stała pensja, stałe godziny pracy, wolne soboty i niedziele, 13-ki, ewentualne nagrody. Nasze konkursy na stanowiska kierownicze cieszą się małym zainteresowaniem, bo nie spełniamy oczekiwań płacowych kandydatów. Przez to cierpi jakość nowych pracowników samorządowych. Co więcej – uciekają do innych instytucji czy do sfery prywatnej pracownicy z doświadczeniem, będący podporą w urzędzie – kontynuuje burmistrz Chodzieży.

- Wygląda na to, że kadry samorządów, w szczególności tych mniejszych, już dziś są przetrzebione. Utrata specjalistów średniego szczebla nie dokona się z powodu frustracji brakiem podwyżek, ale raczej z powodu braku zastępowalności urzędników odchodzących na emeryturę. Ten proces trwa, a podniesienie płacy minimalnej tylko go pogłębi. W dłuższej perspektywie oznacza to osłabienie samorządności w Polsce – zaznacza Mariusz Gołaszewski.

Mniej pracowników w urzędach? Raczej nierealne

Pytanie, czy samorządy mogłyby zrezygnować z części urzędników, wprowadzić większą automatyzację prac na najniższych szczeblach, a tym samym zaoszczędzić na pensje dla specjalistów? Okazuje się, że rozwiązania, które w sektorze prywatnym można wprowadzać od ręki, w administracji są nierealne.

– Gdyby to było możliwe, to pewno większość samorządów by tak zrobiła, ale nam się ciągle dokłada zadań, a nie zatrudniamy nowych pracowników lecz tych, których mamy, coraz bardziej obciążamy – podkreśla szef Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski.

Jak dodaje, nawet jeśli teoretycznie samorząd miałby możliwości finansowe zapłacenia rynkowych stawek wysokiej klasy menedżerowi, ograniczony jest widełkami w tabelach wynagrodzeń. Z drugiej strony, w większości urzędów trudno mówić o dużych możliwościach finansowych czy przeroście zatrudnienia.

– Pełnomocnicy, doradcy prezydenta to przywilej włodarzy dużych bogatych miast. Ja nie mam pełnomocnika, nie mam rzecznika prasowego, ani szefa gabinetu, czy kierowcy. I tak to wygląda w samorządach gminnych w całej Polsce – kontynuuje Gursz.

Czytaj też: Specjalni urzędnicy na specjalnych zasadach. Ich stanowiska... nie istnieją

Jeszcze mocniej widoczne jest to w gminach wiejskich, gdzie często referaty są jednoosobowe. - W związku z tym jakiekolwiek cięcia kadrowe nie mają szans powodzenia, bo wyłączylibyśmy z działania referat – zdecydowanie mówi Krzysztof Bełkot.

Choć pandemia pokazała, że wiele urzędowych spraw można załatwić przez internet, to bez człowieka po drugiej stronie finału sprawy nie będzie.

- W czasie trudnej sytuacji epidemicznej praca zdalna zadziałała, ale jednak brakowało bezpośredniego kontaktu petenta z pracownikiem. Owszem, wielu mieszkańców przekonało się do załatwiania niektórych spraw online, do tego, że można opłaty robić przelewem, a niekoniecznie w kasie urzędu, ale wiele spraw wymaga kontaktu face to face – kontynuuje wójt Boronowa.

Automat w urzędzie?

- Samorząd to nie jest fabryka, w której można postawić maszynę, która będzie pewne czynności wykonywała automatycznie. Oczywiście miejsce wykonywania czynności jest możliwe do modyfikacji, bo możemy niektóre czynności faktyczne robić z domu, ale nie zastąpi nas nowoczesna technologia. Ona usprawni nam pracę, ale nie spowoduje, że jako burmistrz będę mógł w urzędzie zwolnić 10 proc. załogi i te pieniądze przeznaczyć na innych pracowników – zaznacza Gursz.

Prezes Aesco Group zwraca też uwagę na blokujące zmianę przepisy prawa.

– W pandemii wiele urzędów zwiększyło swoją dostępność online dla mieszkańców. Jednocześnie automatyzacja nie nastąpiła - istotnym hamulcem są przepisy prawa. Przykładem może być księgowość budżetowa. W przypadku wdrożenia elektronicznego obiegu dokumentu, idealną sytuacją byłoby po prostu przypisanie faktury kosztowej przez pracownika do już zaakceptowanego zaangażowania środków w budżecie i akceptacja elektroniczna przez przełożonego. Niestety, nie pozwala na to ustawa o rachunkowości – zauważa Gołaszewski.

Faktury elektroniczne najczęściej są drukowane, a następnie krążą po urzędzie w celu ręcznego opisania i akceptacji przez kilku urzędników. Jeżeli w dodatku gmina jest w czołówce gmin nowoczesnych i wdrożyła system elektronicznego zarządzania dokumentacją, należy wykonać dodatkową pracę i wprowadzić wszystkie te dane do komputera.

– Choć w teorii taki system powinien uprościć przetwarzanie dokumentów, w praktyce stanowi bardziej narzędzie kontroli pracy urzędników. Zatem praca jest wykonywana podwójnie – raz w formie papierowej, a drugi raz poprzez wprowadzenie danych do systemu. Automatyzacja pracy urzędników wydaje się jedynym możliwym rozwiązaniem sytuacji niedoborów kadrowych, ale samorządy mają w tym względzie związane ręce – reasumuje Gołaszewski.