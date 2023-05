Urzędnicy nie biorą urlopów. Gminy płacą dziesiątki tysięcy złotych

Państwowa Inspekcja Pracy ma uprawnienia do karania pracodawców, którzy nie pilnują by pracowni wykorzystywali urlopy (fot. shutterstock)

Po ostatnich wyborach samorządowych wielu odchodzących urzędników pobrało tysiące złotych ekwiwalentów za niewykorzystanie urlopy. Samorządowcy znów mają jednak urlopowe zaległości, a wybory niedługo.

Ekwiwalent można wypłacić tylko w przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy.

Państwowa Inspekcja Pracy ma uprawnienia do karania pracodawców, którzy nie pilnują by pracowni wykorzystywali urlopy w terminie.

Skarbnik jednej z gmin w kujawsko-pomorski wypłacono 42 tysięcy złotych netto za zaległe 80 dniu urlopu.

Okręgowy Inspektorat Pracy w Bydgoszczy informuje, że samorządowcy mają ogromne zaległości w wykorzystywaniu urlopów.

U rekordzistów to nawet 80 dni zaległego wypoczynku. To problem, bo są sytuacje, że za niewykorzystany urlop trzeba wypłacić ekwiwalent - z publicznych pieniędzy - informuje portal tokfm.pl.

Państwowa Inspekcja Pracy pilnuje by pracownicy wykorzystywali urlopy w terminie

W praktyce przysługujący mu w danym roku urlop każdy pracownik powinien wykorzystać do końca września roku następnego. Co ważne - urlopu nie można się zrzec. Jak się jednak okazuje praktyka w samorządach wygląda inaczej.

- Jest problem z osobami funkcyjnymi. Mam tu na myśli prezydentów, burmistrzów, wójtów, skarbników czy sekretarzy, którzy często miewają po 30-40 dni zaległego urlopu. Rekordziści nawet i więcej - wylicza Okręgowy Inspektor Pracy w Bydgoszczy Andrzej Bugalski.

Problem narasta, gdy taka osoba idzie na emeryturę czy kończy się jej kadencja. Kwoty naliczone z tytułu zaległego urlopu sięgają dziesiątek tysięcy.

Jak podaje Tok FM ostatnio skarbnik jednej z gmin w kujawsko-pomorski wypłacono 42 tysięcy złotych netto za zaległe 80 dniu urlopu.

Ekwiwalent można wypłacić tylko w przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy.

- My zwracamy na to uwagę, zwłaszcza że niedługo kończy się kadencja w samorządach i wtedy są pretensje do organów kontrolnych, że nie pilnują, by urzędnicy wybierali urlopy - tłumaczy Bugalski. - Proszę pamiętać, że urzędnicy są utrzymywani z naszych podatków i także ekwiwalent jest z nich wypłacany - podkreśla rozmówca Tok FM.

Państwowa Inspekcja Pracy ma uprawnienia do karania pracodawców, którzy nie pilnują by pracowni wykorzystywali urlopy w terminie. Może wnioskować o niezwłoczne udzielenie zaległych urlopów lub nałożyć grzywnę od tysiąca do dwóch tysięcy złotych. Sprawa może też trafić do sądu i wówczas kara może być do 30 tysięcy złotych.

Problem narasta po wyborach, gdy część samorządowców odchodzi z urzędów.

Wybory samorządowe i zaległe urlopy wypoczynkowe

W poprzedniej kadencji samorządowej były burmistrz Darłowa dostał ekwiwalent za 43 dni niewykorzystanego urlopu. 40 dni na jej zakończenie miał prezydent Gdańska (otrzymał z tego tytułu 24 tys. zł). Byłemu wojewodzie kujawsko-pomorskiemu za niewykorzystane 55 dni wypłacono ponad 30 tys. zł.

Prezydent Inowrocławia za 277 dni niewykorzystanego urlopu dostał 90 tys. zł. Przez 12 lat pracy na stanowisku prezydenta, wykorzystał jedynie 35 dni urlopu.

Już wówczas nie brakowało głosów, że trzeba zmian w prawie, grupa posłów zgłosiła nawet stosowny projekt, ale na wprowadzenie zmian nie zgodziło się Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, które stanęło na stanowisku, że każdemu pracownikowi za niewykorzystany urlop należy się pieniężna rekompensata.

Także Państwowa Inspekcja Pracy przy okazji wyborów w 2018 roku przeprowadziła kontrolę w urzędach - łączna liczba zaległości urlopowych stwierdzonych w czasie kontroli jednostek samorządowych sięgnęła ponad 12,3 tys. dni.

Zaległości dotyczyły 522 osób, w tym 223 wójtów, 103 burmistrzów, 59 zastępców burmistrzów, 41 starostów, 38 zastępców wójtów, 22 wicestarostów, 17 zastępców prezydentów miast, 13 prezydentów miast oraz 3 marszałków województw i 3 wicemarszałków.

Samorządowcy, którzy nie wykorzystali urlopów zazwyczaj tłumaczyli, że nie mają kiedy tego zrobić, bo są niezbędni w pracy i nie ma kto ich zastąpić. Dlatego PIP zachęca, by w związku ze zbliżającymi się wyborami urzędy „wysyłały” swoich pracowników na zaległe urlopy.

Zgodnie z przepisami wójtowi, burmistrzowi, prezydentowi miasta, ale także staroście, wicestaroście, członkom zarządu powiatu oraz marszałkowi, wicemarszałkowi i członkom zarządu województwa, których stosunek pracy został rozwiązany wskutek upływu kadencji, przysługuje także odprawa w wysokości trzymiesięcznego wynagrodzenia. Nie przysługuje ona natomiast pracownikom, którzy będą ponownie, z wyboru, w najbliższej kadencji zatrudniani na podstawie stosunku pracy w tym samym urzędzie.

Praktyka pokazuje, że przy ustalaniu wysokości odprawy decydujące znaczenie mają... przepisy o obliczaniu ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy.

Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin.