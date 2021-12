Urzędnicy nie chcą pracy zdalnej. Z oferty marszałka skorzystało niewielu

Zaledwie ok. 10 proc. pracowników zachodniopomorskiego urzędu marszałkowskiego skorzystało z możliwości przejścia na pracę zdalną. Furtkę taką dokładnie dwa tygodnie temu otworzył zaszczepionym pracownikom marszałek Olgierd Geblewicz.

O listopadowej decyzji Olgierda Geblewicza informowały media w całym kraju. Marszałek krytykując rząd za brak - jak ocenił - stanowczych działań mających skłonić obywateli do szczepienia postanowił zarazem zaoferować tym spośród podległych mu urzędników, którzy przyjęli szczepionkę na COVID-19, możliwość pracy zdalnej.

- Pracę zdalną będą mogli wykonywać ci pracownicy, którzy pomimo zaszczepienia obawiają się zarażenia siebie, a co za tym idzie swoich bliskich i chcą minimalizować to ryzyko. Szczepionki nie chronią w 100 proc. i osoby niezaszczepione stanowią duże zagrożenie dla zaszczepionych. Mieliśmy kilka przypadków infekcji osób zaszczepionych w naszym Urzędzie. Zarazili się nie z własnej winy, pomimo należytej staranności – argumentował Geblewicz. Jak przekonywał wprowadzone przez niego rozwiązanie nie ma charakteru restrykcyjnego.

- Wynika z logiki - osoby, które bez wyraźnych przeciwskazań medycznych nie chcą się szczepić, nie traktują ryzyka zakażenia poważnie, zatem dla nich praca zdalna jest rozwiązaniem bezcelowym Liczę też na to, że takie rozwiązanie będzie stanowić dodatkową motywację dla niezaszczepionych, co w efekcie zwiększy bezpieczeństwo pracowników – mówił Geblewicz.

Wprowadzone przez marszałka rozporządzenie weszło w życie 22 listopada. Dwa tygodnie później zapytaliśmy zachodniopomorski urząd marszałkowski o to, z jakim odzewem się spotkało. Okazało się, że stosunkowo niewielkim. Jak przekazało nam biuro prasowe urzędu na ogólną liczbę ok. 800 pracowników zgodę na świadczenie pracy w trybie zdalnym otrzymało do tej pory 80 osób.

- W pierwszym tygodniu o umożliwienie pracy zdalnej wystąpiło kilkanaście osób. Większość próśb skierowano w drugim tygodniu – czytamy w skierowanej do naszej redakcji odpowiedzi.

Czytaj: Bez paszportu covidowego nie wejdziesz. W Poznaniu nie boją się procesu

Co z tych liczb można wywnioskować w kontekście poziomu zaszczepienia urzędników marszałka Geblewicza? Niewiele ponad to, że co najmniej tych kilkudziesięciu pracowników, którzy skorzystali z możliwości pracy zdalnej, przyjęło szczepionkę. O pozostałej większości nie można powiedzieć już nic pewnego, gdyż poinformowanie pracodawcy o fakcie zaszczepienia (bądź jego braku) jest w pełni dobrowolne. Nie można zatem stwierdzić, czy pozostałe ponad 700 osób nie zaszczepiło się (albo jaka część z nich tego nie zrobiła), czy po prostu nie jest zainteresowane możliwością pracy zdalnej.