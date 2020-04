Urzędnicy stracą pracę?

Wcześniejsze tendencje dotyczące zatrudnienia w administracji pokazują, że największy skok zatrudnienia obserwowaliśmy w latach 2006-10 - czasie, w którym administracje rządowe (państwowe) i samorządowe wszystkich szczebli zaczęły realizować projekty finansowane z funduszy unijnych. W tym okresie zatrudnienie w administracji samorządowej wzrosło o 45 tys., a w państwowej – o 20 tys. - wskazują autorzy raportu "Samorząd jako pracodawca", przygotowanego przez Związek Miast Polskich.

Cięcie etatów

Burmistrz Wielunia, Paweł Okrasa zapytany o zwolnienia mówi: - Jestem raczej przekonany, że trzeba iść trochę pod prąd - właśnie dzisiaj inwestować i próbować napędzać gospodarkę. Samorządy powinny dać lokalnym przedsiębiorcom możliwość pracy właśnie po to, że te nie upadały i nie zwalniały ludzi. W myśl tej samej zasady także urząd nie powinien redukować zatrudnienia, bo to - z jednej strony - przyniesie nam niewielkie oszczędności, a z drugiej - przysporzy innych kłopotów, być może znacznie poważniejszych.

Eugeniusz Gołembiewski, burmistrz Kowala, miasta liczącego niespełna 4 tysiące mieszkańców, mówi: - Po ostatnim roku, kiedy obcięto nam wpływy z PIT, dołożono wydatków związanych z oświatą już poczyniliśmy oszczędności, gdzie się dało. Mam w urzędzie 13 osób - i trudno byłoby wskazać stanowisko, które jest zbędne. Być może w dużych urzędach te oszczędności można poczynić, ale w takich małych, jak nasz, byłoby naprawdę trudno.

A ewentualne cięcia płac? Burmistrz Gołembiewski odpowiada: - O ile w ministerstwach czy urzędach państwowych takie cięcia można sobie wyobrazić, bo płace są na takim poziomie, że 10 czy 20 procent mniej nie oznacza jeszcze dramatu, o tyle w przypadku naszego urzędu obcięcie o 20 procent oznaczałoby zejście na poziom, na którym trudno przeżyć.

Także starosta toruński, Marek Olszewski nie widzi dostrzega potrzeby zwalniania urzędników: - Nie widzę tutaj możliwości oszczędzania. Jeśli są zadania, to muszą być i pracownicy, którzy je wykonają. Są taki wydziały, jak choćby rejestracja pojazdów, gdzie pracy jest mniej, ale przecież wszyscy wierzymy, że za chwilę ten kryzys się skończy i pracy z dnia na dzień będzie jeszcze więcej...

Jak zwraca uwagę, są i miejsca, gdzie zadania przyrosły: - W powiatowych urzędach pracy już przybywa obowiązków, a za chwilę ci ludzie, których mamy, nie poradzą sobie z wyzwaniami.

Marek Olszewski nie przewiduje także cięcia pensji: - Na poziomie powiatów płace urzędników są niskie. Przecież dopiero co mieliśmy problemy z znalezieniem specjalistów, którzy chcieliby za samorządową pensję podjąć się pracy w branży IT czy zarządzania funduszami unijnymi. Nie ma z czego przycinać!

Samorządy jednak oszczędzają

Ale sporo JST jednak oszczędza na administracji. Rafał Trzaskowski, prezydent Warszawy, polecił burmistrzom, aby odwołali wszystkie nabory, a powstające wakaty po odchodzących na emeryturę urzędnikach na razie mają być nieobsadzane. Podobną taktykę przyjęły inne samorządy. Poszukiwanie urzędników wstrzymały m.in. Białystok, Legnica, Bydgoszcz czy Częstochowa.

Tadeusz Truskolaski, prezydent Białegostoku, oświadcza: - Nie mówię, że nie będziemy oszczędzać, bo już to robimy - wstrzymane są wszystkie nabory, jest decyzja, że w miejsce osób odchodzących np. na emerytury nikogo nie przejmujemy, ale to nie są oszczędności, które uratują nasz budżet.

Jak wylicza, na płace urząd przeznacza rocznie ok. 35 milionów, a budżet gminy to ok. 2,3 mld złotych. - Nawet jakbyśmy wszystkich zwolnili, to nie uratujemy sytuacji, bo już dzisiaj wiadomo, że po tym, co się wydarzyło w 2019 roku, czyli ograniczeniu dochodów z PIT oraz wzroście wydatków na oświatę, brakuje nam w budżecie 100 milionów. A nie wiadomo jeszcze, jakie straty spowoduje jeszcze koronawirus.

Zdaniem Tadeusza Truskolaskiego, na "prawdziwe oszczędności" pozwoliłyby dopiero zmiany w prawie oświatowym: – Myślę oczywiście o Karcie Nauczyciela. Jeśli tu niczego nie zmienimy, to takie populistyczne działania, że zwalniamy paru urzędników budżetom właściwie nie pomogą, a dojdzie do tego kosztem ludzkich dramatów.

Także Mieczysław Kieca, prezydent Wodzisławia Śląskiego, na razie nie myśli o zwolnieniach, ale... - Za długo jestem w samorządzie, żebym sobie nie potrafił czegoś wyobrazić, szczególnie w tej sytuacji, w jakiej się znaleźliśmy. Jeśli miałyby być zwolnienia, to na pewno trzeba by zwracać uwagę na przygotowania merytoryczne pracowników i na tych, dla których ta praca jest jedynym źródłem utrzymania dla rodziny. To jednak naprawdę ostateczność!

Mieczysław Kieca dodaje, że w jego urzędzie i tak planowano cięcia związane z planem przejść na emeryturę: – Chcieliśmy nie zatrudniać nowych osób, a pieniądze z tych kilkunastu zwolnionych etatów przeznaczyć na podwyżki, bo płace w urzędzie nie są wysokie i wielu ludzi jeszcze niedawno nam uciekało. Teraz jednak wygląda na to, że planu nie uda się zrealizować, bo trzeba będzie zrezygnować z części dotyczącej podwyżek.

Jak jednak zwraca uwagę prezydent Wodzisławia, na razie za wcześnie na analizy: – Mam już ratę podatku PIT z marca i ona jest niższa o 600 tysięcy od planowanej. Przy kwocie 2,8 mln złotych widać, że skala ubytku jest bardzo duża, ale trudno powiedzieć, czy to już efekt pandemii, czy jednak zwolnień podatkowych wprowadzonych w wyniku zastosowanych ulg w zeszłym roku. Trzeba poczekać, bo wszystko, co dzisiaj mówimy, może jutro być nieaktualne...

Urzędnicy siedzą w domach

Jak wiadomo, wszystkie urzędy są zamknięte, praca odbywa się zdalnie. Tak też obsługiwani są mieszkańcy. Nasi rozmówcy podkreślają jednak, że to nie oznacza braku zajęcia dla urzędników.

- Wręcz przeciwnie, przejście na system zdalny powoduje, że wielu rzeczy się uczymy, a to wymaga znacznie więcej czasu niż normalnie - mówi prezydent Kieca. - Do tego także nasi mieszkańcy mają problemy z posługiwaniem się komputerami, wiele spraw trzeba tłumaczyć, wyjaśniać - i znów trwa to dłużej. Samo przygotowywanie instrukcji czy filmików pokazujących, jak pewne rzeczy robić – a to dzisiaj jedno z zadań pracowników urzędu - zajmuje wiele czasu. Naprawdę to nie jest tak, że urzędnik siedzi w domu i nic nie robi.

Mieczysław Kieca dodaje, że wielu pracowników wręcz pyta, czy mogą wrócić do urzędu: - Miałem już wiele takich pytań, bo w domu naprawdę ciężko jest podołać obowiązkom: i warunki nie te, i pojawiają się te problemy techniczne, które wydłużają czas pracy.

Prawo pracy

Stefan Płażek spytany, dlaczego broni dziś miejsc pracy urzędników, choć jeszcze niedawno dość ostro mówił o rozdmuchaniu administracji ponad miarę, wspomina o dwóch powodach.

Pierwszy jest dość oczywisty: utrata pracy dzisiaj to nie to samo co bezrobocie w „normalnym” czasie. Druga przyczyna jest jednak równie ważna, ale jeszcze niedostrzegana.

- Niestety, dzisiaj pracownik jest pozbawiony ochrony prawnej. Mam za sobą wiele spraw, w których udawało się przekonać sąd, że ktoś został zwolniony nie dlatego, że źle pracował, lecz dlatego, że nie był kolegą tego, co trzeba... Tyle że teraz sądy nie działają. Pracownicy są pozostawieni sami sobie. Nikt nie oceni, czy zwolniono ich zgodnie z prawem czy wbrew... Albo oceni to rok, może za dwa - wyjaśnia.

Tymczasem, jak podkreśla nasz rozmówca, widać już przypadki, które budzą poważne wątpliwości. - Niestety, zdarzyło się już, że pracodawca podle wykorzystuje sytuację - i zwalnia pracownika ze względu na jakieś mniej lub bardziej wymyślone zaniedbania czy winy. W dzisiejszej rzeczywistości to niegodziwość, bo człowiek nie ma się jak bronić, a zwolnienie w takim trybie stawia go w jeszcze trudniejszej sytuacji - mówi.

Przykład z góry

Samorządowcy, z którymi rozmawiamy, podkreślają także, że jeśli chodzi o oszczędności, to przydałby się dobry przykład z góry.

- Płace w samorządach dalekie są od tego, co mamy w ministerstwach czy spółkach. Nawet na moim terenie prezesi miejskich spółek, choć mają najniższe stawki, zarabiają dwa razy więcej ode mnie... – mówi Tadeusz Truskolaski.

Prezydent Białegostoku przypomina także, że niedawno – bo w lipcu 2018 roku - weszło w życie rozporządzenie, które obcięło pensje wójtów, burmistrzów, prezydentów oraz ich zastępców o 20 procent.

Również burmistrz Kowala zauważa, że najpierw należałoby poszukać oszczędności w administracji państwowej: - Miejsc jest wiele - po co nam na przykład oddzielne ministerstwa klimatu i środowiska? Popatrzmy też, ilu dzisiaj mamy w każdym resorcie wiceministrów...